Un ciclista de 57 años sobrevive a una caída de 15 metros en un acantilado: uno de sus pulmones y el hígado resultaron perforados

Estuvo seis horas gravamente herido sin poder moverse. Finalmente las autoridades lograron dar con él

Noelia Tabanera

Noelia Tabanera

Keith Leyva, de 57 años,
Keith Leyva, de 57 años, resultó gravemente herido y quedó atrapado en el fondo del barranco. (NBC San Diego)

Keith Leyva, un ciclista de 57 años, logró sobrevivir a una caída de 15 metros de altura en Paradise Hills, un barrio de la ciudad estadounidense de San Diego. El sábado pasado salió a rodar y resbaló al pasar por un tramo deteriorado, precipitándose por un acantilado. Estuvo allí seis horas gravamente herido sin poder moverse. Finalmente las autoridades lograron dar con él y su familia respiró tranquila.

La localización de Leyva resultó especialmente compleja porque, aunque su vehículo fue hallado en una zona, él se encontraba en otra distinta a la que había comunicado que iría. Esta circunstancia dificultó los esfuerzos de búsqueda durante las primeras horas, según relató su esposa, Jennifer Wolschlag, a NBC San Diego. Wolschlag, quien siempre temió la posibilidad de un accidente debido a la pasión de su esposo por el ciclismo, expresó su angustia al ver que la noche se acercaba sin noticias: “Estoy en pánico: sé que es tarde y no van a estar buscando de noche”, declaró.

(Crédito: Freepik)
(Crédito: Freepik)

El accidente dejó a Leyva con lesiones de extrema gravedad. Según detalló Wolschlag a la citada cadena televisiva, su esposo sufrió un pulmón colapsado, contusión torácica, múltiples fracturas y una laceración hepática. “Solo con el pulmón colapsado —si hubiera pasado la noche solo, eso podría haber sido fatal”, explicó. Desde la cama del hospital, Leyva describió la desesperación de su situación: “Pensé que iba a estar ahí hasta la mañana y que tendría que salir del barranco por mis propios medios, pero ni siquiera podía moverme”, relató en un testimonio recogido por su esposa.

Unos agentes escucharon gritos de auxilio

La intervención de un equipo de Customs and Border Protection (CBP) fue decisiva. Los agentes, que patrullaban la zona por casualidad, escucharon los gritos de auxilio de Leyva y acudieron en su ayuda. Tras brindarle los primeros auxilios, lo trasladaron en helicóptero a un centro médico. “Respiré hondo y [ellos] dijeron: ‘Está vivo’”, recordó Wolschlag al medio local. Aunque la vida de Leyva ya no corre peligro, los médicos han advertido que su recuperación será prolongada: estiman que necesitará seis meses para recuperar apenas el 50% de la movilidad de su muñeca.

La experiencia ha dejado una huella profunda en la familia. Wolschlag, consejera de salud mental que también vive con una discapacidad tras ser agredida por un paciente, manifestó a NBC San Diego su deseo de que el tramo del sendero donde ocurrió el accidente sea clausurado. “Aunque otras partes sean transitables, esta no lo es. No se puede caminar ni llevar la bicicleta”, afirmó.

Video del accidente de un alpinista (Instagram)

Al día siguiente del rescate, los agentes de CBP regresaron al lugar para recuperar la bicicleta y otros objetos personales de Leyva. El casco del ciclista, severamente dañado, permanece como un recordatorio de la gravedad del accidente y de lo cerca que estuvo de no sobrevivir. Leyva dejará la unidad de cuidados intensivos para iniciar su rehabilitación.

