Feijóo ve “realista” el plan de Trump después de su pasividad con el de España: “Un futuro en paz es posible”

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ve “realista” el Plan Trump para Gaza anunciado este lunes por el presidente de Estados Unidos. Así lo ha expresado en un mensaje publicado este martes en X, en el que ha celebrado que “sin Hamás”, “sin anexiones” y con un “gobierno tecnocrático” en Palestina “un futuro de paz es posible”.

Feijóo ha saludado alguna de las medidas recogidas en la propuesta, entre ellas la liberación de rehenes y presos, el alto el fuego, la retirada progresiva de Israel, ayuda humanitaria y reconstrucción.

En total, el plan Trump consta de veinte puntos para poner fin a la guerra en Gaza, con la promesa de que, si es aceptado por las partes, la contienda “terminará inmediatamente”. El anuncio llegó acompañado de la confirmación de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, había dado su visto bueno, quedando pendiente la postura de Hamás.

Frente a la línea dura que marca el Gobierno de España en contra de las acciones de Israel en Gaza, Feijóo continúa haciendo equilibrismos para justificar la división entre sus barones y la pasividad de su condena, criticando la “masacre” pero evitando recurrir a la palabra genocidio —que ya han usado dirigentes populares como Juanma Moreno y Alfonso Rueda—.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, instó este sábado en Copenhague a la Unión Europea (UE) a impulsar acciones concretas respecto a la situación en la franja de Gaza y reclamó una respuesta "fuerte".

Y si el líder popular aplaude cualquier esfuerzo de Trump, evita al mismo tiempo respaldar los pronunciamientos críticos del Gobierno de España, así como las medidas que propone el Ejecutivo para la solución del conflicto. Desde Génova mantienen que la línea dura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no es más que una “cortina de humo” para tapar sus problemas internos.

Sánchez y Von der Leyen dan la bienvenida al plan

Precisamente horas antes del mensaje de Feijóo se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien dio la bienvenida al plan estadounidense, aunque recalcó que la solución de dos Estados, Israel y Palestina, “conviviendo uno junto a otro en paz y seguridad, es la única posible”.

Entre las reacciones de la comunidad Internacional este martes se encuentra la de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien “acoge con satisfacción” el “compromiso de Trump” de poner fin a la guerra en Gaza.

Ha animado a todas las partes a “aprovechar esta oportunidad” y ha remarcado que la UE “está dispuesta a contribuir”. Von der Leyen ha añadido que las hostilidades deben terminar con la prestación de ayuda humanitaria inmediata a la población de Gaza y con la liberación inmediata de todos los rehenes.

Y al igual que Sánchez, ha recalcado que la solución de dos Estados “sigue siendo el único camino viable” hacia una paz justa y duradera en el Oriente Medio, “con los pueblos israelí y palestino viviendo uno junto al otro, en paz y seguridad, libres de violencia y terrorismo”.