Detienen a 11 personas en Serbia por ataques a mezquitas en Europa: colocaron cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’ escrito

Detención de 11 serbios por delitos de odio (REUTERS/Djordje Kojadinovic)

Las autoridades de Serbia han anunciado la detención de 11 ciudadanos serbios, sospechosos de ejecutar ataques de odio en Francia y Alemania contra edificios musulmanes y judíos. Entre los meses de abril y septiembre, llevaron a cabo actos vandálicos contra lugares de culto, incluyendo la colocación de cabezas de cerdo con el apellido de ‘Macron’.

Según recoge Reuters, el Ministerio del Interior serbio informó que la operación descubierta revela que los arrestados habrían actuado bajo las órdenes de un servicio de inteligencia extranjero aún no identificado. Las autoridades explicaron que el grupo había sido organizado y entrenado por otro ciudadano serbio actualmente prófugo, que habría actuado como enlace.

Las acciones incluyeron profanación de sinagogas y de un restaurante judío, ataque al Museo del Holocausto con pintura verde y la colocación de cabezas de cerdo en lugares religiosos musulmanes repartidos en diferentes ciudades. Esta investigación destapa un nuevo caso que demuestra la escalada y organización sofisticada de los delitos de odio con motivaciones religiosas en Europa, incrementando la preocupación de las autoridades por el alcance internacional de estas acciones.

Atentado contra una sinagoga en el sur de Francia

Ataques con cabezas de cerdo

Según la policía francesa, se encontraron nueve cabezas de cerdo frente a mezquitas de París y la región metropolitana a principios de septiembre. Todas fueron descubiertas envueltas en celofán, decoradas con cinta, algunas con el apellido “Macron” escrito en marcador azul y el mensaje “bonne appétit”, detalló el jefe de policía de París, Laurent Nunez.

El hecho que los ataques hayan tenido lugar en distintas capitales europeas y que sus autores hayan actuado bajo presuntas órdenes extranjeras ha ampliado el ángulo de la investigación. La policía francesa ha vinculado estos detenidos al hallazgo de las cabezas de cerdo frente a los templos musulmanes.

Las comunidades directamente afectadas por los ataques han expresado su indignación por lo sucedido, mientras que las autoridades de Francia y Serbia han adoptado medidas institucionales. Laurent Nunez calificó los hechos como “repugnantes” y denunció que constituyen una incitación al odio, además de señalar la posible intervención de actores extranjeros en la organización y ejecución de estos incidentes recientes.

¿Organismo internacional o movimiento en Serbia?

Según la Administración serbia, los actos formaron parte de una operación coordinada orientada a la incitación al odio por motivos raciales, religiosos y nacionales, que va más allá de sus ciudadanos detenidos. El grupo habría contado con la dirección de M.G., ciudadano serbio que permanece prófugo.

Las acciones criminales también incluyeron la colocación de esqueletos de hormigón con mensajes provocativos en la Puerta de Brandeburgo, en Berlín, y la difusión de pegatinas con contenido genocida. Los arrestados, identificados por las iniciales esperan en custodia a la espera de los procedimientos judiciales.

Los antecedentes de la presencia de ciudadanos serbios en ataques similares no son nuevos. El pasado mes de junio otras tres personas de esa nacionalidad fueron acusadas en Francia de actos de vandalismo contra instalaciones judías. Serbia pone el foco en la dimensión internacional de la operación, al señalar la posible instrucción desde el exterior, extremo que permanecerá bajo investigación.