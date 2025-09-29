España

Un mecánico autónomo con vértigos logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Mapfre argumentó que, al haber sido visto Sabino accediendo a su taller y utilizando su coche durante el periodo de baja, no se podía considerar que estuviera imposibilitado para trabajar, tal como marcaba la póliza

Noelia Tabanera

Por Noelia Tabanera

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un mecánico en el taller. (Adobe)

No fue la enfermedad lo que más inquietó a Sabino aquel invierno, sino las dudas sobre si alguna vez podría recuperar los días y el dinero perdido en su negocio mientras él estaba de baja. Durante 73 días, este mecánico y propietario de taller en Balmaseda vio cómo su rutina diaria quedaba interrumpida por el dictamen de médicos y las limitaciones de un cuerpo con vértigos y dolores en la columna. Era, según los doctores, tiempo de “deambulación según tolerancia”, no de trabajo. Sin embargo, su aseguradora, Seguros Mapfre, dejó de abonarle la indemnización pactada para los periodos de incapacidad temporal, alegando que Sabino no cumplía con la condición de estar realmente imposibilitado para ejercer su oficio.

La incertidumbre se instaló en el taller cuando, además del dolor físico, empezaron las sospechas por parte de la compañía. Mapfre argumentaba que, al haber sido visto Sabino accediendo a su taller y utilizando su coche durante el periodo de baja, no se podía considerar que estuviera imposibilitado para trabajar, tal como marcaba la póliza. El mecánico, por su parte, defendía que únicamente acudió al local por minutos, saludó a un cliente, y los desplazamientos en vehículo respondían a la recomendación médica de evitar esfuerzos y caminar solo lo imprescindible. El conflicto llegó a los tribunales, y la primera sentencia le denegó su pretensión, con la firma añadida de las costas del proceso.

Noticias del día 29 de septiembre del 2025.

Pero la Audiencia Provincial de Bizkaia, tras revisar los informes médicos, el parte de alta de incapacidad temporal y los resultados de la vigilancia privada, consideró que no existían pruebas suficientes para demostrar que Sabino hubiera ejercido ningún trabajo durante esos meses. La resolución —firme y sin posibilidad de recurso— obliga a Mapfre al pago de 4.777,85 euros en concepto de indemnización, junto a los intereses legales y las costas del primer juicio. La sentencia subraya que los desplazamientos y presencias observadas pueden considerarse dentro de la pauta médica prescrita y no equivalen al ejercicio de su actividad profesional.

El enfrentamiento entre Sabino y su aseguradora comenzó el 22 de diciembre de 2022, fecha en la que dejó de percibir la indemnización diaria habitual por incapacidad temporal. La causa de ese corte: los partes médicos e informes de investigadores privados aportados por Seguros Mapfre, que sugerían que el asegurado no permanecía en reposo domiciliario, como exigía la póliza, e incluso visitaba su taller habitualmente. Desde el punto de vista de la entidad aseguradora, la presencia de Sabino en el taller, sus desplazamientos al volante de dos vehículos —un Renault Megane y un BMW— y las visitas a su negocio rompían el requisito de incapacidad total para la profesión.

Qué decía el parte médico

Sin embargo, los hechos recopilados durante el juicio muestran cómo la vida cotidiana durante una baja por enfermedad es menos uniforme de lo que dictan los papeles. El informe clínico del veintidós de septiembre de 2022, emitido por la Cruz Roja, establecía que Sabino debía mantener una “deambulación según tolerancia”, y no el estricto encierro en casa. El parte médico de alta, fechado el treinta de agosto de 2023, confirmaba un periodo de baja continuado por patologías como síndrome vertiginoso periférico y cervicoartrosis con compromiso medular. Además, las imágenes recogidas por el detective privado solo le mostraban unos minutos en el taller y sin realizar tareas de mecánica ni emplear herramientas. Incluso uno de sus clientes, interrogado durante el juicio, declaró sin dudas que Sabino únicamente le saludó y no arregló el coche.

Sede de Mapfre. (Europa Press)
Sede de Mapfre. (Europa Press)

El pulso legal comenzó cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Balmaseda desestimó la demanda de Sabino, basándose en la aparente incompatibilidad entre sus movimientos y el requisito de incapacidad. La resolución le impuso, además, el pago de las costas procesales, asumiendo así el peso añadido de la derrota. Sabino, firmemente convencido de que cumplía con las condiciones prescritas por sus médicos y la póliza, decidió recurrir. Presentó informes clínicos, partes de alta y el apoyo de testimonios presenciales, defendiendo que los desplazamientos señalados por la aseguradora obedecían a motivos médicos y no a la reactivación de su vida laboral.

La Audiencia Provincial de Bizkaia dio otro valor a esas pruebas. Al analizar la documentación, los movimientos y las reglas del contrato de seguro, aplicó el principio in dubio pro asegurado: cuando hay duda razonable, debe decidirse a favor del cliente del seguro. Por ello, la Sala concluyó que Sabino acreditó su situación de baja durante todo el periodo reclamado, y que Mapfre no logró demostrar que hubiese vuelto al trabajo. La consecuencia directa: la condena a la aseguradora en el pago de los 4.777,85 euros solicitados, el abono de los intereses marcados por el artículo 20 de la Ley de Contrato de Seguro y las costas de la primera instancia. La resolución, dictada el diecinueve de junio de 2025 en Bilbao, es firme y no admite recurso. El taller de Sabino, su salud y su derecho a descansar contaron, finalmente, con el respaldo judicial que esperó más de un año.

El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), responsable de la publicación de la jurisprudencia española, altera los nombres reales en las sentencias para proteger la privacidad, en aplicación del Reglamento 5/1995 de los Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales, aprobado por resolución del Consejo General del Poder Judicial en 1997.

Temas Relacionados

MapfreSentencias EspañaJuiciosJusticiaJusticia EspañaTribunalesTribunales EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

El yogur natural que tomaba María Branyas, la española que vivió 117 años: “Hemos recibido llamadas desde Reino Unido”

La marca catalana de productos lácteos contribuyó a mejorar la microbiota intestinal de la anciana

El yogur natural que tomaba

Le roban el coche, lo recupera, pero dos años después aún no tiene la propiedad: está registrado a nombre de una persona inexistente

Un empresario italiano afirma estar perdiendo mucho dinero al no poder recuperar su vehículo tras una estafa

Le roban el coche, lo

El mensaje en una botella que recorrió 6.400 kilómetros para conectar a un niño de Europa y otro del Caribe

La amistad inspirada en los piratas ha tenido un reencuentro a través de una botella de ron

El mensaje en una botella

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

Son líderes en producción intensiva en invernaderos y tecnología innovadora que permite que los cultivos crezcan más rápido y produzcan rendimientos superiores al promedio mundial

Cómo un pequeño país europeo

Las series más vistas en Netflix España para pasar horas frente a la pantalla

La guerra del streaming es brutal hoy en día y las series de televisión juegan un papel importante en Netflix para estar a la altura de la competencia

Las series más vistas en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico autónomo con vértigos

Un mecánico autónomo con vértigos y dolores en la columna logra que Mapfre le pague la indemnización por incapacidad temporal: la aseguradora le acusaba de conducir y visitar su negocio

Interior rompe el contrato de 6,6 millones de euros firmado con una empresa israelí para suministrar balas a la Guardia Civil

Una inquilina utiliza su vivienda para ejercer la prostitución y la propietaria le denuncia: la Justicia ordena su desahucio

Un agente inmobiliario es condenado a pagar 100.000 euros a su exempresa: terminó su contrato y se fue a trabajar para la competencia en la misma zona

El Rey Felipe VI, obligado a cancelar su visita a Valencia a última hora por la alerta meteorológica

ECONOMÍA

Cómo un pequeño país europeo

Cómo un pequeño país europeo se ha convertido en el segundo mayor exportador agrícola del mundo

La Audiencia de Jaén niega a un heredero la posibilidad de alterar el registro de dos fincas y alega que no todos los que recibieron la herencia estaban de acuerdo

Hablar mandarín puede suponer cobrar el triple del salario medio: estos son los idiomas mejor pagados en España

Vivienda a dos velocidades: en Madrid y Barcelona el precio del m² ya supera los 3.000 € y triplica al de Ciudad Real y Zamora

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 29 septiembre

DEPORTES

Mikel Arteta quiere invitar a

Mikel Arteta quiere invitar a pilotos de la Real Fuerza Aérea británica para que enseñen a los jugadores del Arsenal técnicas de comunicación

Hamilton se despide de su perro, tras varios días ingresado por una neumonía: “Tuve que tomar la decisión más difícil de mi vida y decir adiós a Roscoe”

Flavio Briatore explica lo que significó Fernando Alonso para la Fórmula 1 en España: “Él lo cambió todo”

El Comité Paralímpico Internacional levanta el veto a Rusia y Bielorrusia, mientras crece la polémica por Israel: participarán en los Juegos Paralímpicos de Milán

La alerta roja por lluvias obliga a suspender el partido de LaLiga entre el Valencia y el Real Oviedo de este lunes