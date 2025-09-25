Precio de la luz en España este 26 de septiembre

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este viernes 26 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 26 de septiembre

Tarifa promedio: 91.65 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 160.0 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 21.56 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.48 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 104.52 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.71 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.52 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.37 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.28 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.59 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.76 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.2 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.56 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.06 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 53.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.28 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 94.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.6 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.92 euros por megavatio hora.