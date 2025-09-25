España

Precio de la luz en España este 26 de septiembre

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
El precio de la luz
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este viernes 26 de septiembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE). También ubica los precios más baratos, así como los más caros, de luz.

Precio del servicio eléctrico

Día: 26 de septiembre

Tarifa promedio: 91.65 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 160.0 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 21.56 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer
La OMIE da a conocer todos los días la tarifa del servicio de la luz (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 106.48 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 104.52 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 100.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la electricidad será de 98.71 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 99.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la luz será de 104.52 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la luz será de 107.96 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 123.37 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 123.28 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 108.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la electricidad será de 88.59 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 34.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la luz será de 25.76 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 29.2 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 21.56 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 47.06 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la luz será de 53.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 59.28 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 94.08 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 123.6 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 160.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.01 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 113.92 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

David Jiménez, abogado: “Si llevas muchos años viviendo en una casa, aunque no seas el dueño, puedes convertirte en el propietario”

La prescripción adquisitiva o usucapión es un mecanismo legal ideado para regular la propiedad, proteger a quienes usan bienes de buena fe y fomenta el aprovechamiento responsable de inmuebles

David Jiménez, abogado: “Si llevas

España detecta solo 104 cánceres laborales frente a los 8.000 estimados: “Hay que contemplar los riesgos asociados a cada patología”

El INSST notifica un 0,04% de los casos de origen laboral, frente al 5-10% de la media europea

España detecta solo 104 cánceres

Victoria Federica ‘planta’ a los Premios Forbes 2025: estos han sido los galardonados de la noche

La sobrina de Felipe VI no se presentó a la gala a pesar de estar nominada en la categoría de Mejores Creadores de Contenido

Victoria Federica ‘planta’ a los

Un nuevo antiviral contra el herpes simple vence la resistencia del virus a los tratamientos actuales

Los científicos consideran que este descubrimiento abre la puerta a “una nueva clase de antivirales” que podrían sustituir a los fármacos convencionales

Un nuevo antiviral contra el

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

El ciclista español finaliza su etapa con UAE y será la principal apuesta del equipo estadounidense los próximos 5 años

El ciclista Juan Ayuso ficha
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Este es el único caso

“Este es el único caso en el que no tienes que dejar pasar una ambulancia”: un profesor de autoescuela lo explica

Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

¿España derribará drones rusos? El Ejército lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas en Lituania

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

David Jiménez, abogado: “Si llevas muchos años viviendo en una casa, aunque no seas el dueño, puedes convertirte en el propietario”

La mitad de los jóvenes que trabajan en pymes temen perder su puesto por la IA: cuatro de cada diez empleados no han recibido formación sobre su uso

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 septiembre

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”