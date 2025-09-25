Las frases más impactantes de Mar Flores en la presentación de su libro: "Llegué como una muñeca rota y soy un mujerón"

Dos semanas después de la llegada de 'Mar en calma' a las librerías, y de desatar un tsunami mediático sin precedentes por el que se han visto sacudidos su hijo Carlo Costanzia -y por ende, Alejandra Rubio y Terelu Campos-, y los hombres que han marcado su vida, como su exmarido Carlo Costanzia di Costigliole, Alessandro Lequio, Fernando Fernández Tapias, Cayetano Martínez de Irujo, o Javier Merino (padre de sus cuatro hijos menores), Mar Flores ha presentado sus memorias a la prensa en un multitudinario acto celebrado en la Casa del Libro de la Gran Vía madrileña.

Serena, fuerte, y derrochando seguridad con un ajustado top marrón de escote bardot y una falda plisada midi en color crema estructurada a la cadera, la modelo se ha sincerado ante las cámaras y, además de insistir que su relación con su hijo es buena y justificar la sonada ausencia de Carlo porque "está trabajando como un loco", y de dejar claro que no tiene miedo a la posible demanda de Costanzia di Costigliole, ha reconocido por fin que no le sentó bien el posado familiar del italiano junto a Terelu y Alejandra en la fiesta de cumpleaños de su 'consuegra': "¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer".

Pero hubo mucho más que sus palabras ante los micrófonos de la nube de reporteros que han cubierto el evento, ya que durante la rueda de prensa -que se alargó durante más de media hora-, Mar ha respondido a todas las polémicas y ha lanzado mensajes a sus detractores con frases impactantes que no han pasado desapercibidas. ¡Te las contamos!

"La intención, la base, era contar la verdad de mi vida a mis hijos. Se la podía haber contado en una cena o en 27, pero la he contado públicamente porque mi escarnio ha sido público, y por eso he decidido escribir un libro".

"Soy un mujerón. Perdón, suena prepotente, pero ¿por qué no? Nunca me he echado piropos a mí y siempre me he cargado lo que opinaban de mí, y ahora yo soy la que opino de mí y pienso que soy un mujerón". "Cuando llegué a mi terapeuta era una muñeca rota, frágil y muchas cosas más".

"Ha habido momentos que me costó mucho escribir. Momentos que afectan a otras personas que forman parte de mi vida. Me hubiera gustado no describirlos. Y un momento en el que dudé bastante y pregunté a personas cercanas y sobre todo ¿qué hago? porque es que creo que debo de evitar este capítulo por evitar a este personaje. Creo que debo evitar esto por evitar a este personaje porque es que me va a caer la respuesta inmediata y va a desvirtuar lo que quiero contar en el libro".

"Merece la pena. Hablo en el libro de una manera muy elegante. Decidí hablarlo y contarlo desde el perdón, desde la tranquilidad, desde la paz, desde mi verdad. Porque si no, no hubiera sido el mismo libro, hubiera sido el libro de la Mar que habían educado como la habían educado y sin contar las cosas como son. Y yo creo que eso fue un paso valiente que me ha costado mucho dar, porque repercute también en mi hijo, en mis hijos, en mi expareja, exparejas".

"Los que me quieren que salen aquí lo han entendido y los que no me quieren que salen aquí, pues ya lo entenderán".

"Estoy dispuesta a seguir aprendiendo, pero eso sí, no a cometer los fallos que ya he cometido".

"He escrito mi historia porque mi vida ha sido pública, y necesitaba una manera de expresarme donde no fuera modificado, ni fuera alterado, ni edulcorado, ni nada, sino que fuera simplemente contado como tal".

"He contado lo que he querido contar. Hay más y hay menos, pero he contado justo lo que quería contar para contar este relato de supervivencia, de superación, para dar esta esta postura de lo importante que es la salud mental".

"En España yo he sentido que la ley del derecho al olvido conmigo, conmigo, no ha existido ni se ha respetado".

"Somos mujeres y si nos hacen algo malo, nos duele. Si hay que luchar por tus hijos, se lucha. y si hay que romper barreras y hacer una gran cruzada para defender tu honor y tu familia, pues se hace. Te llames como te llames".

"Y en cuanto a mí no ha cambiado nada, que conste que ni antes ni ahora he intentado ni santificarme ni hacerme la víctima. Pretendía que este libro fuese un punto que hiciera reflexionar o que hiciera empatizar con mujeres que han vivido las mismas experiencias que yo, llamándose como se llamaran".

"Estoy orgullosa de la Mar en la que me he convertido hoy".

"He llegado a la conclusión de que quizás más que hacer una reflexión lo que tengo que entonar es el mea culpa. El mea culpa porque he sido educada en la discreción, en el silencio, en la compostura, en aguantar, en aguantar los golpes una y otra vez, en esconderme, en preferir disfrazar las cosas, en querer dar a los periodistas una imagen de fría, de frívola, de distante, antes de mostrarme cómo soy".

"Hoy puedo decir que esto se ha acabado, que soy una mujer nueva, que soy una mujer en calma, y que esto a ninguna mujer más le puede volver a pasar".