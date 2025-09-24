Mar Flores asegura que le molestó el 'posado de la venganza' del cumpleaños de Terelu Campos

Ha sido un día complicado para Mar Flores. Su tarde comenzaba en el programa de 'Y ahora Sonsoles', donde se ha tenido que enfrentar a todas las polémicas que se han creado tras la publicación de sus memorias y luego las presentaba ante los medios sin la asistencia de su hijo Carlo.

A su llegada se mostraba tranquila y esquivaba como podía las preguntas de la prensa, pero al finalizar la rueda de prensa se mostraba ante las cámaras de lo más sincera y hablaba, como nunca antes de su situación actual.

"No se puede hacer nada contra los rumores", decía cuando le preguntaban por las informaciones que apuntan a una mala relación con su hijo Carlo, pero aseguraba que "somos una familia bien, unida y que tengo una relación estupenda con mi hijo, de hecho estamos trabajando en equipo en un programa de televisión y está trabajando hoy, no han venido otros hijos míos, que tengo más y no por eso no me quieren".

Además, dejaba claro que las informaciones que han salido a la luz esta semana sobre un distanciamiento y la 'no relación' con él en el programa que están grabando junto para TVE "no son verdad, pero no las contrastan".

Sin embargo, cuando todos los reporteros daban por hecho que no iba a entrar en la polémica del posado de su hijo con su padre en el cumpleaños de Terelu Campos, la modelo explotaba asegurando que sí le molestó: "¿A ti te hubiera gustado ver esa foto? ¿Te hubiera gustado ver ese programa? Te lo estoy diciendo todo, ¿me ha molestado? Pues sí, pero cada uno hace lo que cree que debe hacer".

De esta manera, Mar dejaba claro que no ha sido una semana fácil no solo por el 'posado de la venganza' sino también por la entrevista de su exmarido de '¡De viernes!' donde habló de ella.