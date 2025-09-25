España

Wilson, fundador de una tienda de joyas, comparte cómo cuidar y limpiar tus anillos

Sigue estos pasos para que tus alhajas no se deterioren con el paso del tiempo

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Una persona que está tocando
Una persona que está tocando su anillo. (Freepik)

Las joyas son objetos que tienen un gran valor, tanto a nivel económico como sentimental; por esta razón es importante cuidarlas adecuadamente. Si eres una de esas personas que está buscando la manera más efectiva, este método te será de ayuda.

Wilson, el fundador de una tienda de joyas, ha compartido los pasos que debes seguir para que tus alhajas se conserven mejor con el paso del tiempo. Antes de usarlos, hay que entender algunos conceptos básicos.

¿Por qué envejecen?

Las joyas sufren desgaste por múltiples factores cotidianos. El contacto con el sudor, el agua, los productos químicos y los roce constantes contribuyen a la pérdida de brillo y vitalidad, sobre todo en materiales como el oro blanco.

Dejar las cadenas en sitios húmedos, como el baño, acelera la oxidación, especialmente en metales blandos como la plata. El uso de anillos durante actividades físicas, como ir al gimnasio, puede provocar que las piedras se astillen, los engastes se aflojen y se pierda parte del color original de las piezas.

Oro y bitcoin, dos activos antagónicos que batieron récords el mismo día por el miedo de los inversores a “perderse la fiesta”.

El tipo de metal influye directamente en la longevidad. El oro macizo y el platino destacan por su alta resistencia. En cambio, el oro blanco requiere un baño de rodio regular para mantener su aspecto. La plata también resulta más delicada y susceptible al ambiente húmedo, aunque conserva la ventaja de poder pulirse fácilmente.

En todos los casos, la elección del material debe responder tanto a criterios de durabilidad como a la reacción de la piel, ya que algunas personas pueden presentar sensibilidad ante materiales específicos.

Cómo cuidar y limpiar correctamente las joyas

El primer paso, según Wilson, consiste en evitar conductas que dañen el material. Retirarse los anillos y las pulseras antes de ducharse, hacer ejercicio o aplicar cremas o perfumes prolonga de forma significativa la vida útil de cada pieza. Las joyas de uso ocasional, que no se llevan cada día, deben guardarse en una caja alejada de la luz solar y el calor.

También es importante dedicar tiempo a la limpieza. Los expertos recomiendan emplear siempre fórmulas sencilla: para oro vermeil y plata de ley, basta con pulir suavemente la superficie con un paño seco y suave. Los limpiadores abrasivos o soluciones químicas agresivas pueden desgastar el baño y decolorar los metales, por lo cual se deben evitar. Las piedras preciosas requieren medidas adicionales de precaución.

Las gemas y metales más duros si se pueden lavar con agua tibia, una gota de detergente suave y un cepillo blando. Esta rutina resulta suficiente para eliminar la suciedad acumulada y no daña la superficie. Además, se recomienda una revisión anual por parte de un profesional para comprobar que las piedras estén bien sujetas y los engastes no presenten desgaste.

Adoptar de forma constante estos hábitos de limpieza, revisión periódica y un almacenamiento adecuado permite que anillos, cadenas, pulseras y otras piezas de joyería conserven su brillo original y su valor. Así se previene el desgaste, el deterioro y la pérdida de lustre, incluso después de años de uso regular y de exposición diaria.

Temas Relacionados

AnilloAnillosLimpiezaJoyasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

La Justicia ha resuelto en primera instancia si la donación a un hijo casado se reparte con el cónyuge

Unos padres donan 26.000 euros

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 septiembre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los números

Los beneficios de hervir romero en casa: una purificación total del ambiente

La planta encierra una rica composición de minerales, vitaminas y antioxidantes

Los beneficios de hervir romero

Un pediatra explica cuándo acudir a Urgencias con un niño: “En muchas ocasiones los padres no lo identifican”

El doctor David Andina indica los escenarios que ponen en riesgo la vida de los más pequeños

Un pediatra explica cuándo acudir

Rubén Moreno, profesor: “Envías un correo a los padres y todo el rato te dicen mierdas justificativas de lo que hacen sus hijos en clase”

El sistema educativo se encuentra en estado crítico y los docentes están comenzando a alzar su voz para denunciar la falta de respeto y compromiso dentro y fuera de las aulas

Rubén Moreno, profesor: “Envías un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿España derribará drones rusos? El

¿España derribará drones rusos? El Ejército lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas en Lituania

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

Así es ‘Furor’, el buque de la Armada que protegerá la Flotilla que se dirige a Gaza

Muere un hombre de 67 años en un incendio que “ha afectado a la totalidad de su vivienda” en Cercedilla mientras se intentaba refugiar en el baño

ECONOMÍA

Unos padres donan 26.000 euros

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 2 de este 25 septiembre

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 25 septiembre

Burger King despide a seis trabajadores que se montaron una fiesta en el local en plena pandemia: alcohol, hamburguesas y ninguna mascarilla

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner