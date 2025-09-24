España

Una profesora es apuñalada por un alumno de 14 años: sufrió heridas en la cara y fue evacuada por los bomberos

El menor ya había sido señalado en marzo de este año debido a su fuerte interés por las armas y las personalidad de Hitler

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Un chico de 14 años
Un chico de 14 años es detenido tras apuñalar a su profesora. (Montaje Infobae)

Un estudiante de 14 años fue detenido este miércoles 24 de septiembre tras agredir con un cuchillo a una profesora de 66 años en el instituto Robert Schuman de Benfeld, una localidad del departamento del Bajo Rin, en el noreste de Francia. Según informaron medios locales como Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA), el ataque ocurrió en plena aula durante el horario lectivo. Las razones del ataque aún no han sido determinadas.

La víctima, una docente de música, fue apuñalada dentro de su clase, aunque su vida no corre peligro. “Me da pena, porque la apreciaba”, dijo una alumna de cuarto grado a los medios, visiblemente afectada por lo ocurrido. “Mi maestra me dijo: ‘Guarda tus cosas, necesitamos hablar contigo, ha pasado algo muy grave’”, relató la joven.

El agresor, tras atacar a la profesora, se infligió heridas a sí mismo con el mismo cuchillo en el momento de ser arrestado. Fue trasladado de urgencia al hospital de Estrasburgo en helicóptero y permanece bajo vigilancia médica y policial.

Noticias del día 24 de septiembre del 2025.

Alarma en el centro y respuesta inmediata

Tras el ataque, los alumnos presentes en el aula fueron confinados por seguridad antes de ser trasladados al vestíbulo del centro. El resto del alumnado fue evacuado al salón comunitario de la localidad. “Estamos abriendo el centro comunitario de Benfeld para que los padres puedan recibir y recoger a sus hijos en buenas condiciones”, declaró Jacky Wolfarth, alcaldesa de esta comuna de unos 6.000 habitantes. “Se están instalando unidades de apoyo psicológico para que los niños puedan vivir lo mejor posible después de este suceso”, añadió.

Uno de los estudiantes de quinto grado, también testigo indirecto de lo sucedido, confesó estar “en shock” y afirmó haber llorado tras enterarse. “Conozco al menor arrestado. Pero no hablé con él, no éramos amigos”, explicó.

Reacción institucional

Instituto Robert Schuman de Benfeld
Instituto Robert Schuman de Benfeld (Facebook)

La ministra dimitida de Educación Nacional, Élisabeth Borne, expresó su condena a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Condeno firmemente la agresión a un profesor por parte de un alumno en un instituto del Bajo Rin”. También expresó su apoyo: “Expreso mi solidaridad con la docente y la comunidad escolar. Se ha activado una unidad de emergencia para apoyar a todo el alumnado y el personal”, y anunció que se desplazaría personalmente al lugar.

El alcalde de Benfeld afirmó que “la escuela tomó todas las medidas necesarias”. Calificó el incidente como “un caso aislado” y aseguró que “es una escuela tranquila, con una supervisión ejemplar”. Añadió que se está colaborando estrechamente con las autoridades educativas y judiciales, a la espera de los resultados de la investigación.

Un chico interesado en Hitler y las armas

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) está siguiendo de cerca el caso, aunque todavía no ha asumido la investigación. Según informó BFMTV, solo intervendrá si surgen indicios que apunten a un posible móvil terrorista.

Por su parte, el diario Le Parisien reveló que el joven ya había sido señalado en marzo de 2025 por el sistema educativo francés debido a su interés por Hitler y las armas, lo que podría aportar contexto al comportamiento violento del menor.

La investigación sigue en curso para determinar con claridad el móvil del ataque, así como el estado psicológico del agresor, en un caso que ha conmocionado tanto a la comunidad educativa como a la opinión pública.

Temas Relacionados

ProfesoresAlumnosColegiosCrímenesAsesinatosSucesosSucesos EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El ‘Ratilla’ fue detenido en el aeropuerto cuando se disponía a emprender su viaje de luna de miel

La Policía Nacional asesta un

El propietario de una casa en Pensilvania descubre los cadáveres de cuatro bebés en el ático: la anterior inquilina había sido desalojada hace un mes

Tras el descubrimiento de los cadáveres, la mujer fue acusada por homicidio

El propietario de una casa

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

Las jóvenes lo han publicado mediante un vídeo en las redes sociales

El mal ejemplo de dos

Un profesor de autoescuela explica cómo rellenar un parte: “No nos podemos equivocar”

Cómo rellenar un parte es algo que a muchos aún no les han enseñado

Un profesor de autoescuela explica

Haakon de Noruega carga contra su hermana por su polémico documental de Netflix: “Creo que debería abstenerme de juzgarlo”

El príncipe heredero ha querido marcar distancias entre la institución y la realidad reflejada por su hermana en el documental de la plataforma de streaming

Haakon de Noruega carga contra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El mal ejemplo de dos

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

Un profesor de autoescuela explica cómo rellenar un parte: “No nos podemos equivocar”

El Parlamento gallego guarda un minuto de silencio por el “genocidio” en Gaza y Rueda es el primer barón del PP en condenarlo: “perfectamente conscientes”

Seis detenidos y un séptimo implicado abatido a tiros: la Policía Nacional esclarece el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024

El avión militar en el que viajaba Robles sufre un intento de sabotaje en su GPS cruzando Kaliningrado: “El avión está preparado para no tener interferencias”

ECONOMÍA

Un veterano jefe de El

Un veterano jefe de El Corte Inglés es despedido acusado de manipular descuentos en el outlet de electrónica: indemnización de 171.000 euros

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto sobre las herencias es muy justo”

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 septiembre

Resultados del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Fernando Alonso habla sobre el

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic