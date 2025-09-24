Una profesora es apuñalada por un alumno de 14 años: sufrió heridas en la cara y fue evacuada por los bomberos

Un chico de 14 años es detenido tras apuñalar a su profesora. (Montaje Infobae)

Un estudiante de 14 años fue detenido este miércoles 24 de septiembre tras agredir con un cuchillo a una profesora de 66 años en el instituto Robert Schuman de Benfeld, una localidad del departamento del Bajo Rin, en el noreste de Francia. Según informaron medios locales como Les Dernières nouvelles d’Alsace (DNA), el ataque ocurrió en plena aula durante el horario lectivo. Las razones del ataque aún no han sido determinadas.

La víctima, una docente de música, fue apuñalada dentro de su clase, aunque su vida no corre peligro. “Me da pena, porque la apreciaba”, dijo una alumna de cuarto grado a los medios, visiblemente afectada por lo ocurrido. “Mi maestra me dijo: ‘Guarda tus cosas, necesitamos hablar contigo, ha pasado algo muy grave’”, relató la joven.

El agresor, tras atacar a la profesora, se infligió heridas a sí mismo con el mismo cuchillo en el momento de ser arrestado. Fue trasladado de urgencia al hospital de Estrasburgo en helicóptero y permanece bajo vigilancia médica y policial.

Alarma en el centro y respuesta inmediata

Tras el ataque, los alumnos presentes en el aula fueron confinados por seguridad antes de ser trasladados al vestíbulo del centro. El resto del alumnado fue evacuado al salón comunitario de la localidad. “Estamos abriendo el centro comunitario de Benfeld para que los padres puedan recibir y recoger a sus hijos en buenas condiciones”, declaró Jacky Wolfarth, alcaldesa de esta comuna de unos 6.000 habitantes. “Se están instalando unidades de apoyo psicológico para que los niños puedan vivir lo mejor posible después de este suceso”, añadió.

Uno de los estudiantes de quinto grado, también testigo indirecto de lo sucedido, confesó estar “en shock” y afirmó haber llorado tras enterarse. “Conozco al menor arrestado. Pero no hablé con él, no éramos amigos”, explicó.

Reacción institucional

Instituto Robert Schuman de Benfeld (Facebook)

La ministra dimitida de Educación Nacional, Élisabeth Borne, expresó su condena a través de su cuenta en X (antes Twitter): “Condeno firmemente la agresión a un profesor por parte de un alumno en un instituto del Bajo Rin”. También expresó su apoyo: “Expreso mi solidaridad con la docente y la comunidad escolar. Se ha activado una unidad de emergencia para apoyar a todo el alumnado y el personal”, y anunció que se desplazaría personalmente al lugar.

El alcalde de Benfeld afirmó que “la escuela tomó todas las medidas necesarias”. Calificó el incidente como “un caso aislado” y aseguró que “es una escuela tranquila, con una supervisión ejemplar”. Añadió que se está colaborando estrechamente con las autoridades educativas y judiciales, a la espera de los resultados de la investigación.

Un chico interesado en Hitler y las armas

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) está siguiendo de cerca el caso, aunque todavía no ha asumido la investigación. Según informó BFMTV, solo intervendrá si surgen indicios que apunten a un posible móvil terrorista.

Por su parte, el diario Le Parisien reveló que el joven ya había sido señalado en marzo de 2025 por el sistema educativo francés debido a su interés por Hitler y las armas, lo que podría aportar contexto al comportamiento violento del menor.

La investigación sigue en curso para determinar con claridad el móvil del ataque, así como el estado psicológico del agresor, en un caso que ha conmocionado tanto a la comunidad educativa como a la opinión pública.