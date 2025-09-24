Condenan al Hospital IMED Gandía por no diagnosticar a tiempo un mieloma múltiple: “Una simple prueba de 5 euros habría ayudado al paciente”

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico poco frecuente. (iStock)

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valencia ha dado la razón a un hombre de 57 años que, tras 18 meses de espera y múltiples fracturas, no recibió un diagnóstico de mieloma múltiple por falta de una analítica básica que “costaba menos de cinco euros”, según ha informado este miércoles la Asociación de El Defensor al Paciente, cuyos servicios jurídicos han defendido al demandante. La sentencia, dictada el pasado 12 de septiembre, reconoce así la negligencia médica por el retraso en el diagnóstico, condenando tanto al Hospital IMED Gandía como a Mapfre, la aseguradora de salud del paciente.

El caso se remonta a octubre de 2019, cuando el paciente acudió en varias ocasiones a la policlínica mencionada por constantes y severos dolores óseos. La primera alarma fue una fractura de tobillo, seguida en poco tiempo por cuatro fracturas vertebrales (D11, D12, L1, L2, L3, L4, L5), a las que se sumaron fracturas bilaterales de ambas caderas y, más adelante, otra más en la clavícula izquierda. El cuadro se agravó con una osteólisis en el fémur izquierdo, el recambio de la prótesis de cadera derecha y una nueva fractura en el fémur izquierdo.

A ello hay que añadir que el paciente acudía constantemente a urgencias aquejado de dolores en distintas zonas del cuerpo, incluyendo miembros superiores, inferiores, columna vertebral y un malestar general persistente, según explican en un comunicado los abogados que tramitaron la demanda, Ica Aznar Congost y Juan Carlos Montealegre Bello.

“Las lesiones óseas sin justificación alguna, sin caídas previas ni traumatismos, junto con los dolores esqueléticos, debió hacer sospechar a los facultativos del IMED Gandía de la existencia de una enfermedad subyacente, como era el caso", sostienen. Sin embargo, en vez de considerar un diagnóstico integral, añaden, los médicos atendieron cada fractura como un caso aislado y dejaron de solicitar, durante un periodo de 18 meses, “una analítica específica de proteína que habría permitido detectar el mieloma múltiple“, un tipo de cáncer que se forma en los glóbulos blancos y que acumula las células cancerígenas en la médula ósea. Esta sencilla prueba, que está a disposición de cualquier hospital o centro médico y ”no cuesta más de 5 euros", no se hizo hasta la última fractura del fémur izquierdo en septiembre de 2021, detallan los abogados.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Perito hematólogo especializado

Al tratarse de una enfermedad compleja y poco frecuente, resultó esencial la participación de un perito hematólogo especializado, considerado una referencia nacional e internacional en la materia. Frente a los cuatro peritos aportados por la defensa —especialistas en oncología, medicina interna, traumatología y valoración del daño corporal—, el dictamen del experto en hematología fue clave para resolver a favor del paciente, aclaran los letrados, que explican que ese retraso en el diagnóstico provocó al afectado diversos perjuicios, “cuya cuantía será determinada en un procedimiento judicial posterior”.