España

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

La fiesta adolescente se transformó en una investigación policial que abrió un debate sobre responsabilidad y posesión de armas en Francia

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Una fiesta adolescente termina en
Una fiesta adolescente termina en un robo de armas (Montaje Canva Infobae)

Lo que debía ser una simple reunión entre jóvenes en el sur de Francia terminó derivando en un caso judicial insólito. Una adolescente de Saverdun, en la región de Occitania, organizó una fiesta en la casa familiar durante la ausencia de sus padres, sin imaginar que la noche terminaría con el robo de dos armas de fuego. La historia, relatada en detalle por el medio local francés La Dépêche, se ha convertido en un ejemplo de cómo la imprudencia y la falta de control pueden desencadenar consecuencias graves.

Las armas no son juguetes

El episodio ocurrió el 30 de junio de 2024. La menor invitó a varios amigos a su vivienda para pasar la noche. Todo parecía una típica celebración juvenil, hasta que la anfitriona decidió mostrar dos armas que su padre, aficionado a la caza, guardaba en la casa: una escopeta y un rifle con mira telescópica. Según se reconstruyó en el juicio, los asistentes reaccionaron con entusiasmo, manipulando las armas “como si fueran juguetes”. Fue la propia joven quien lo describió así en sus declaraciones posteriores, una frase que hoy resume la dimensión de lo ocurrido.

Las armas no son juguetes
Las armas no son juguetes (Foto AP/Eduardo Verdugo)

La sorpresa llegó al amanecer. Cuando la fiesta se disolvió y los padres regresaron, descubrieron que las armas ya no estaban. La denuncia no tardó en presentarse y la investigación se puso en marcha. Pese a los esfuerzos, nunca se logró recuperar el armamento. Las sospechas se concentraron en Scott, un joven de 19 años, presente en la reunión, que se marchó de la vivienda en plena madrugada. El joven trabajaba en una planta de reciclaje de chatarra y presuntamente aprovechó un descuido para llevarse las armas. A su alrededor también aparecieron sospechas: uno de los amigos de Scott, que asistió a la fiesta, tenía antecedentes por robar una consola.

Detalles de la investigación

Además, otro detalle resultó clave en la investigación. El teléfono del principal acusado registró búsquedas inquietantes en internet la misma noche de los hechos: “rifle de 22 mm”, “arma de francotirador 220”, “me robaron en una fiesta, ¿qué hago?” y hasta “denunciar el robo de arma de caza si no está en caja fuerte”. Todas estas consultas se realizaron entre las 3:50 y las 17:50 horas del día siguiente. Para los investigadores, eran pruebas que apuntaban a su implicación. El acusado, sin embargo, negó haber hecho esas búsquedas y afirmó que, en ocasiones, prestaba su teléfono a otros. Su defensa insistió en que el interés en armas no necesariamente demuestra un delito y pidió al tribunal considerar la ausencia de pruebas directas. El valor del material sustraído fue estimado entre 1.100 y 4.000 euros. La escopeta podría costar entre 500 y 2.500, mientras que el rifle con mira telescópica se valoró entre 600 y 1.500 euros. A ello se sumaban los estuches de transporte, también desaparecidos.

Tres adolescentes fueron detenidos en Moreno por mostrar armas en sus redes sociales

Sentencia y repercusión social

Finalmente, el tribunal dictó sentencia: cuatro meses de prisión con periodo de prueba y una multa de 1.200 euros como resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados. Asimismo, el caso puso sobre la mesa un debate sensible en Francia: la seguridad de las armas de caza en los hogares y el riesgo que representan cuando caen en manos inexpertas. La fiesta de Saverdun, que debía ser apenas un encuentro adolescente, terminó en una lección amarga para todos los involucrados.

Temas Relacionados

ArmasAdolescentesRoboFranciaFiestaInternetMultaPrisiónEspaña-NacionalEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Multan con 100.000 euros a un histórico gran almacén parisino por esconder cámaras en detectores de humo

La empresa ha justificado la medida en el aumento de robos de mercancías, pero la Comisión Nacional de la Informática y las Libertades entiende que la medida no se ajusta a la ley de protección de datos

Multan con 100.000 euros a

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

El huracán Gabrielle llegará a España en forma de borrasca y dejará a su paso “mala mar, lluvias y vientos fuertes” tras un breve ’veranillo de San Miguel’

El ciclón alcanzará las Azores el viernes e irá perdiendo sus características tropicales una vez alcance el archipiélago. La Aemet ha llamado a la calma, pues es “algo relativamente habitual en otoño”

El huracán Gabrielle llegará a

Barcelona se reafirma como capital del cóctel: la Ciudad Condal recupera dos bares y suma uno nuevo a la lista de los mejores del mundo

A solo dos semanas de la presentación de ‘The World’s 50 Best Bars 2025′, los bares clasificados del puesto n.º 51 al n.º 100 se han dado a conocer por noveno año consecutivo

Barcelona se reafirma como capital

El repelente natural para alejar las moscas cuando comes fuera: rápido, limpio y sin olores fuertes

Hay numerosos factores que atraen a las moscas a nuestra comida y tener el espacio adaptado es crucial para mantenerlas alejadas

El repelente natural para alejar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía advierte del peligro

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

Un cazador que estaba apuntando a un jabalí termina matando a su compañero: “La temporada comienza de la peor manera posible”

Los aviones tigre de la OTAN vuelven con su espectáculo aéreo con participación española: volarán en Portugal

Así funciona la Unidad Especializada en la Escena del Crimen de la Policía: “Ayuda de forma transversal en todo tipo de investigaciones”

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Ilia Topuria habla sobre el

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá

Qué es el Trofeo Kopa y qué diferencias hay con el Golden Boy