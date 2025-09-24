Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Rijkaard y Messi (The Grosby Group)

El Getafe CF estuvo cerca de que uno de los mejores jugadores de la historia, como es Leo Messi, llegara a jugar en sus filas y quién sabe si ahora la historia del club y del jugador serían diferentes. Esta situación tuvo lugar cuando Messi estaba en sus primeros años en el primer equipo del FC Barcelona y aún no contaba con muchos minutos, por lo que Ángel Torres, presidente del Getafe, intentó aprovechar la oportunidad.

La propuesta de Torres

El presidente del Getafe volvió a recordar su intento de fichar al argentino en una charla junto a José Ramón de la Morena en su programa Resonancia de Corazón. “Yo me presento en el Nou Camp un 18 de agosto con Alfredo Duro, que era el director deportivo mío. Fuimos a pedirle a Messi. Teníamos un principio de acuerdo yFrank Rijkaard, que era el entrenador en aquel momento, dijo que tenía lesionado a no sé quién y que le iba a empezar a dar minutos. Pero le faltó nada y nos vinimos sin Messi”, comenta Torres en la charla.

29/01/2018 Ángel Torres Sánchez, presidente del Getafe C.F. (EUROPA PRESS)

No es la primera vez que Torres comparte esta experiencia de manera pública, ya lo hizo también en El Partidazo de COPE, donde añade que hablaron con Laporta, con quien guarda una gran relación, y Zubizarreta, cuya aportación fue que Messi iba a tener más minutos. A partir de ahí, la carrera del argentino despegó y se convirtió en la leyenda que todo el mundo conoce. Durante su etapa como culé jugó 778 partidos, anotó 672 goles y ganó 35 títulos.

Guardiola pudo entrenar al Getafe

En su entrevista con de la Morena, Torres también comentó otra anécdota que pudo cambiar el curso de su club y de un entrenador como Pep Guardiola. “Ellos se llevan a Laudrup y yo me traigo a Guardiola”, añade el dirigente. En el año 2008 el Barça buscaba sustitir a Frank Rijkaard por los malos resultados, y una de sus primeras opciones era Michael Laudrup, que por entonces entrenaba en el Getafe. De tal forma que Ángel Torres propuso al club catalán un intercambio de Laudrup por Guardiola, que por entonces entrenaba al Barcelona B.

Según comenta, habían llegado a un principo de acuerdo con el hermano de Pep que al final no se pudo concretar porque el Barcelona decidió reemplazar a Rijkaard con Guardiola y el resto es historia. “Hubiera triunfado, porque es un monstruo”, declaró Ángel Torres. En otras entrevistas también ha comentado que Guardiola estaba dispuesto a llegar al Getafe y que Laporta en un principio no estaba muy convencido de la llegada de Pep al banquillo del primer equipo. Refuerza además su postura afirmando que tenía un acuerdo con el director deportivo Txiki Begiristain para que se produejera ese cambio en los banquillos que finalmente no se llevó a cabo.

Messi junto a Guardiola (AFP)

Una vez Guardiola llegó al Barcelona revolucionó el fútbol con su nuevo estilo de posesión y dominio del juego que le permitió conseguir un total de catorce títulos en el club, destacando el sextete que logró en 2009. Tras su salida del club catalán, cosechó éxitos en el Bayern de Múnich y en el Mánchester City, club en el que continúa en la actualidad.

Por su parte el Getafe viajó por Europa durante esos años dejando encuentros memorables y se ha mantenido de manera sólida en primera división, donde esta campaña cursa su temporada número 21 en la categoría. Además, ha encontrado en su entrenador José Bordalás una figura de culto en la que creer, por los éxitos que ha logrado hasta el momento, por su estilo de juego y su capacidad de sacar el máximo rendimiento a sus plantillas.

Jose Bordalas ordenando al Getafe (REUTERS/Denis Balibouse)

Quién sabe si Bordalás sería una leyenda viviente del Getafe si Messi, y después Guardiola hubieran llegado al sur de Madrid cuando se dio la oportunidad.