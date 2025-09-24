España

El repelente natural para alejar las moscas cuando comes fuera: rápido, limpio y sin olores fuertes

Hay numerosos factores que atraen a las moscas a nuestra comida y tener el espacio adaptado es crucial para mantenerlas alejadas

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Comer al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces te has ido a comer al campo o incluso a tu patio y las moscas han sido las protagonistas de una comida desastrosa? Son innumerables las veces que estos insectos han fastidiado una reunión con familia o amigos, pues nos pasamos más tiempo apartándolas del camino que llevándonos comida a la boca. En este contexto, una solución natural y económica parece crucial para terminar con estos incómodos momentos. Para ello, existe un repelente hecho con productos que tienes por casa, para quienes buscan mantener su mesa libre de zumbidos sin recurrir a productos químicos agresivos.

El truco está en cambiar el ambiente que atrae a las moscas, no solo con limpieza y organización, sino también con un pequeño ritual que incluye el uso de un repelente natural en aerosol. Este método, cada vez más compartido en redes sociales y blogs de vida sostenible, se basa en ingredientes comunes y logra crear una barrera olfativa que resulta desagradable para las moscas, sin ser invasiva para las personas.

¿Por qué las moscas van a la comida?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las moscas son atraídas por los olores intensos, especialmente los que provienen de alimentos azucarados, grasos o fermentados. El aire cálido actúa como un amplificador de estos aromas, que se elevan desde las mesas como una invitación abierta. Restos de comida, fruta expuesta, bebidas sin tapar o residuos orgánicos cercanos actúan como potentes imanes para estos insectos. “Melón dulce, charcutería salada, una miga de queso… suena a cena. Pero para las moscas, también es un banquete”, dice el texto original, proveniente del medio Cee4life, y que inspira esta solución.

Por eso, el primer paso es eliminar los atrayentes: limpiar las superficies antes de servir, cubrir las bebidas, mantener la basura alejada del área de comida y retirar cualquier resto de manera oportuna. A esto se le suma el uso de plantas aromáticas como menta, albahaca o romero, que actúan como repelentes suaves y además decoran la mesa.

El repelente natural: fácil, efectivo y seguro

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El corazón de esta rutina es un repelente casero en spray que puede aplicarse sobre la mesa, las sillas y otras superficies antes de servir los alimentos. La receta es sencilla:

  • 250 ml de vinagre blanco
  • 15 gotas de aceite esencial de citronela
  • 10 gotas de aceite esencial de lavanda
  • 1 cucharada de jabón lavavajillas ecológico

Se mezclan en una botella con atomizador, se agita bien y se aplica minutos antes de sentarse a la mesa. El vinagre neutraliza olores de comida, mientras que los aceites esenciales crean un velo aromático cítrico y floral que las moscas tienden a evitar. El jabón permite que la mezcla se adhiera a las superficies sin dejar residuos pegajosos ni emitir vapores fuertes.

Este repelente natural ha ganado adeptos porque es económico, respetuoso con el medio ambiente y fácil de incorporar a la rutina diaria. Además, no requiere aparatos eléctricos ni productos químicos industriales, lo que lo hace ideal para familias con niños o personas sensibles a olores fuertes.

Otros hábitos que marcan la diferencia

Más allá del spray, mantener el espacio libre de moscas implica adoptar pequeños gestos constantes: recoger platos rápidamente, limpiar los derrames de forma inmediata, enjuagar bandejas y utensilios entre platos, y usar manteles que se puedan lavar fácilmente. El uso de tapas de malla sobre jarras o platos también es una estrategia útil y estética.

Incluso la iluminación puede jugar un papel importante: optar por luces suaves en lugar de focos intensos ayuda a no atraer insectos al espacio de la comida. En conjunto, estas acciones crean un entorno menos atractivo para las moscas y más cómodo para los comensales.

