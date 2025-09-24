España

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

La moción del PP prospera con el apoyo de Vox y UPN, la abstención de ERC, Junts, BNG y CC, y 170 votos a favor frente a 162 en contra

Clara Arias

Por Clara Arias

Guardar
La ministra de Igualdad, Ana
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (Claudia Alba - Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha solicitado su destitución inmediata por los fallos en el sistema de control telemático de agresores machistas. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos del Partido Popular, Vox y UPN, con la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

La moción impulsada por los populares reprocha a Redondo una “negligente gestión al frente del Ministerio” y reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda a su “cese inmediato”. Según el texto aprobado, los “graves fallos” detectados en el sistema Cometa, encargado de supervisar las pulseras antimaltrato, han supuesto un riesgo para las mujeres que dependen de este mecanismo de protección.

El documento exige también que el Ejecutivo ofrezca de forma urgente información detallada sobre las circunstancias en las que se produjeron las incidencias y sobre las medidas aplicadas para corregir los problemas y evitar que se repitan. Asimismo, solicita la actualización de los datos relativos a las excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales derivadas de la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí.

El resultado de la votación fue de 170 apoyos frente a 162 votos en contra. El bloque formado por PSOE y Sumar, junto a Podemos, EH Bildu y el PNV, se opuso a la reprobación de la ministra.

Durante la sesión, la diputada del PP Patricia Rodríguez subrayó que resulta “inasumible” defender a “una ministra y un Gobierno que desde que están en el poder no han hecho más que perjudicar a las mujeres”. A su juicio, “su bandera feminista se cae a pedazos” y negar los fallos del sistema equivale a “violencia institucional”. “La ministra Redondo debe irse y, detrás de ella, el señor Sánchez, por el bien de todos y especialmente por el bien de las mujeres de este país”, concluyó.

La ministra de Igualdad, Ana
La ministra de Igualdad, Ana Redondo (Eduardo Parra - Europa Press)

Vox también cargó contra el Ejecutivo y lo acusó de “mentir” sobre el funcionamiento del sistema Cometa. Su diputada Rocío Aguirre reprochó además a los socios de investidura que no exigieran la dimisión de Redondo, afirmando que “las mujeres no les importan absolutamente nada”.

Malestar entre los socios del Gobierno

El descontento por las incidencias se reflejó igualmente entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Pilar Calvo (Junts) advirtió de que sin “transparencia” el Gobierno no podrá contar con su apoyo y reclamó consecuencias si se confirman fallos graves. Desde ERC, Pilar Vallugera criticó que la ministra no comparezca en el Congreso y que Igualdad no haya remitido un informe al Parlamento: “Un Gobierno tiene que saber cuándo disculparse, cuándo reconocer que ha habido errores y asumirlos”, afirmó.

El PNV, pese a votar en contra de la reprobación, también reclamó explicaciones. Joseba Andoni Agirretxea rechazó aceptar “escapismos ni triquiñuelas” y acusó al PP de buscar “réditos políticos” por encima de los problemas de funcionamiento.

Desde Sumar, Esther Gil de Reboleño sostuvo que no se puede “negar ni minimizar la gravedad de este asunto” y pidió investigar cuanto antes las incidencias, reparar a las víctimas y garantizar que no vuelvan a repetirse. “Con la seguridad de las mujeres no se negocia porque nuestras vidas no caben en un pliego de condiciones”, remarcó.

La ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, hace una valoración sobre las pulseras antimaltrato.

En defensa del Gobierno, la diputada socialista Trinidad Carmen Argota aseguró que “las víctimas han estado protegidas en todo momento” y que el sistema es objeto de una evaluación continua. A su juicio, “es una irresponsabilidad jugar con el miedo de las víctimas de violencia de género” y pidió al PP que no utilice a las mujeres maltratadas con fines políticos.

Temas Relacionados

Ana RedondoMinisterio de IgualdadCongreso de los DiputadosMachismoViolencia de GéneroViolencia MachistaViolencia contra las MujeresMujeresEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Una mala gestión del despido por parte del trabajador puede dejar al trabajador sin indemnización ni acceso al subsidio por desempleo

Un abogado explica lo que

Calabacines a la pizzaiola: una receta italiana fácil y saludable para salir de la pasta

Aprende a preparar calabacines con tomate, queso y especias al estilo italiano

Calabacines a la pizzaiola: una

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

El economista señala a los dueños de la inversión extranjera y las viviendas vacías como “especuladores” que hacen aumentar el valor de compraventa y de alquiler en España

Javier Gil, investigador del CSIC:

Encuentran una calavera en las aguas de un río en Francia y termina siendo una máscara de Halloween

El realismo del objeto, visible desde el histórico puente de la comuna, generó momentos de tensión antes de conocerse la verdad

Encuentran una calavera en las

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El martes comenzaba la venta de las mismas para el evento que tendrá lugar en 2026

Bonos VIP por 6.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

ECONOMÍA

Un abogado explica lo que

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner