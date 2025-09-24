El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

La ministra de Igualdad, Ana Redondo (Claudia Alba - Europa Press)

El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y ha solicitado su destitución inmediata por los fallos en el sistema de control telemático de agresores machistas. La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos del Partido Popular, Vox y UPN, con la abstención de ERC, Junts, BNG y Coalición Canaria.

La moción impulsada por los populares reprocha a Redondo una “negligente gestión al frente del Ministerio” y reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que proceda a su “cese inmediato”. Según el texto aprobado, los “graves fallos” detectados en el sistema Cometa, encargado de supervisar las pulseras antimaltrato, han supuesto un riesgo para las mujeres que dependen de este mecanismo de protección.

El documento exige también que el Ejecutivo ofrezca de forma urgente información detallada sobre las circunstancias en las que se produjeron las incidencias y sobre las medidas aplicadas para corregir los problemas y evitar que se repitan. Asimismo, solicita la actualización de los datos relativos a las excarcelaciones y reducciones de condena de agresores sexuales derivadas de la entrada en vigor de la conocida como ley del solo sí es sí.

El resultado de la votación fue de 170 apoyos frente a 162 votos en contra. El bloque formado por PSOE y Sumar, junto a Podemos, EH Bildu y el PNV, se opuso a la reprobación de la ministra.

Durante la sesión, la diputada del PP Patricia Rodríguez subrayó que resulta “inasumible” defender a “una ministra y un Gobierno que desde que están en el poder no han hecho más que perjudicar a las mujeres”. A su juicio, “su bandera feminista se cae a pedazos” y negar los fallos del sistema equivale a “violencia institucional”. “La ministra Redondo debe irse y, detrás de ella, el señor Sánchez, por el bien de todos y especialmente por el bien de las mujeres de este país”, concluyó.

Vox también cargó contra el Ejecutivo y lo acusó de “mentir” sobre el funcionamiento del sistema Cometa. Su diputada Rocío Aguirre reprochó además a los socios de investidura que no exigieran la dimisión de Redondo, afirmando que “las mujeres no les importan absolutamente nada”.

Malestar entre los socios del Gobierno

El descontento por las incidencias se reflejó igualmente entre los aliados parlamentarios del Ejecutivo. Pilar Calvo (Junts) advirtió de que sin “transparencia” el Gobierno no podrá contar con su apoyo y reclamó consecuencias si se confirman fallos graves. Desde ERC, Pilar Vallugera criticó que la ministra no comparezca en el Congreso y que Igualdad no haya remitido un informe al Parlamento: “Un Gobierno tiene que saber cuándo disculparse, cuándo reconocer que ha habido errores y asumirlos”, afirmó.

El PNV, pese a votar en contra de la reprobación, también reclamó explicaciones. Joseba Andoni Agirretxea rechazó aceptar “escapismos ni triquiñuelas” y acusó al PP de buscar “réditos políticos” por encima de los problemas de funcionamiento.

Desde Sumar, Esther Gil de Reboleño sostuvo que no se puede “negar ni minimizar la gravedad de este asunto” y pidió investigar cuanto antes las incidencias, reparar a las víctimas y garantizar que no vuelvan a repetirse. “Con la seguridad de las mujeres no se negocia porque nuestras vidas no caben en un pliego de condiciones”, remarcó.

En defensa del Gobierno, la diputada socialista Trinidad Carmen Argota aseguró que “las víctimas han estado protegidas en todo momento” y que el sistema es objeto de una evaluación continua. A su juicio, “es una irresponsabilidad jugar con el miedo de las víctimas de violencia de género” y pidió al PP que no utilice a las mujeres maltratadas con fines políticos.