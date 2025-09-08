España

Empieza la nueva temporada del Imserso 2025/2026: tarifas reducidas y más accesibilidad para pensionistas con bajos ingresos

A partir de esta semana, los más de cuatro millones de acreditados empezarán a recibir la confirmación para acceder al programa de esta nueva temporada

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) ha lanzado la nueva campaña de turismo social para 2025/2026. Este año, su objetivo es garantizar el acceso a los viajes programados a los pensionistas con las rentas más bajas. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé una reserva de 7.447 plazas a precio fijo de 50 euros para aquellas personas que reciben pensiones equivalentes o inferiores a las no contributivas de jubilación o incapacidad.

A partir de esta semana, los más de cuatro millones de acreditados empezarán a recibir la confirmación para acceder al programa de esta nueva temporada.

Nuevas opciones y más facilidades en los viajes del Imserso

La próxima comercialización de estos viajes tendrá dos fases: el 6 de octubre comenzarán las reservas en Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco. El 8 de octubre se sumarán Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

Además, esta nueva temporada trae consigo otra medida novedosa. Y es que el Imserso va a habilitar por primera vez la posibilidad de que las personas mayores viajen con animales de compañía en los destinos de costa peninsular e insular, adaptándose a los cuidados y requisitos normativos. De las 879.213 plazas ofertadas este año, 440.284 corresponden a turismo de costa peninsular, 228.142 a costa insular y 210.787 a turismo de escapada.

La reserva de viajes podrá realizarse tanto por internet a través de las páginas de las empresas adjudicatarias, como presencialmente en agencias acreditadas, presentando el DNI y la clave de acreditación.

Inclusión y estímulo social

El objetivo central del programa, subraya el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy, consiste en “extender el derecho a un envejecimiento activo, fomentar los vínculos sociales y prevenir la soledad en la población mayor”, propósito que se mantiene como eje en el año del 40º aniversario del Imserso. La entidad subraya el impacto social y económico de estas acciones, que generan actividad turística estable durante la temporada baja y sustentan un alto número de empleos.

Las experiencias de viaje, según relatan fuentes del Imserso, promueven la solidaridad entre generaciones y territorios gracias al intercambio entre personas procedentes de diferentes comunidades autónomas. Además, el programa actúa como un mecanismo de apoyo para la estabilidad laboral en el sector turístico español al contribuir a la ocupación durante los meses de menor demanda.

Noticias del día 08 de septiembre del 2025

El proceso de acreditación que arranca esta semana implica el envío de 2.811.632 cartas a personas acreditadas, informando sobre el periodo a partir del cual podrán formalizar su reserva y estableciendo un calendario escalonado para evitar colapsos y favorecer la distribución equitativa de plazas. Para los beneficiarios, el abono de 50 euros permitirá acceder a cualquiera de los destinos seleccionados, mientras el Imserso asumirá el importe restante del viaje.

A lo largo de las cuatro décadas del programa Imserso, más de cuatro millones de personas han podido acceder a experiencias de turismo social en España bajo condiciones asequibles, lo que ha consolidado este plan institucional como un referente en el ámbito del envejecimiento activo y la inclusión. Las autoridades esperan que la temporada 2025/2026 incremente esa cifra con una política “más inclusiva y sensible a las realidades económicas de la población mayor”.

