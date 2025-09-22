Un entrenador de tigres es atacado por uno de los felinos que cuidaba: las circunstancias del accidente aún se desconocen

El entrenador de tigres, Ryan Easley (Facebook / Growler Pines Tiger Preserve)

El pasado sábado 20 de septiembre de 2025, Ryan Easley, domador de tigres y conocido defensor de la conservación de la fauna salvaje, perdió la vida tras ser atacado por un tigre bajo su cuidado en la reserva Growler Pines Tiger Preserve, situada en Hugo, Oklahoma (Estados Unidos), como recoge el diario The New York Post.

“Esta tragedia es un recordatorio doloroso tanto de la belleza como de la imprevisibilidad del mundo natural. Ryan comprendía esos riesgos, no por imprudencia, sino por amor”, señaló la dirección del centro en su mensaje. En el mismo escrito, el equipo subrayó que los animales no eran para Easley simples ejemplares bajo su custodia, sino seres con los que había establecido vínculos basados en el respeto, el cuidado diario y el afecto.

Growler Pines ha cancelado de inmediato todas las visitas guiadas y demostraciones previstas, sin fecha de reapertura. El centro ofrece habitualmente recorridos para observar a los grandes felinos y conocer de primera mano cómo se les entrena y cuida en sus instalaciones.

Circunstancias aún desconocidas

A pesar de los testimonios y comunicados, las circunstancias exactas del ataque siguen sin aclararse. No se han revelado detalles sobre el momento en que se produjo ni sobre las condiciones de seguridad en las que Easley desempeñaba su labor cuando fue atacado por el tigre. Las autoridades locales no han hecho públicos por ahora más datos sobre la investigación en curso.

Los compañeros del domador fallecido lo describen como un “apasionado defensor de la conservación de la vida salvaje” y aseguran que dedicó su existencia a proteger y garantizar el bienestar de los grandes felinos. “Su amor por los animales, en especial por los tigres, era evidente en todos los aspectos de su vida. Creía firmemente en la misión de Growler Pines: proporcionar un hogar seguro y enriquecedor para los animales bajo su cuidado”, añadieron en el comunicado.

El mensaje también destacó que para Easley la reserva no era únicamente un lugar de trabajo, sino “su vocación, su pasión y el propósito de su vida”. Sus compañeros prometieron que “su coraje, compasión y compromiso inquebrantable con la fauna salvaje nunca serán olvidados”.

Una mujer que había estado recientemente en la reserva relató en redes sociales: “Participamos en una visita privada hace dos semanas y me impresionó mucho la pasión que mostraba hacia todos los animales y su esfuerzo para asegurar su bienestar en el futuro. Nos sentimos honrados de haber podido conocerle y de haber compartido un momento con él en una experiencia tan enriquecedora”.

La sombra de “Tiger King” y la crítica animalista

El nombre de Ryan Easley también había aparecido vinculado al mediático Joe Exotic, protagonista de la serie documental Tiger King y actualmente en prisión. Según la organización defensora de los animales PETA, Easley llegó a adquirir tigres procedentes de Exotic para su propio negocio, denominado ShowMe Tigers. La asociación le acusó de transportar a los felinos por distintos puntos del país y de obligarlos a actuar en circos, prácticas que PETA considera abusivas.

Tras conocerse su fallecimiento, la organización reiteró sus críticas a la interacción directa entre humanos y depredadores de gran tamaño. Debbie Metzler, directora de fauna cautiva de la fundación, afirmó: “Nunca es seguro que los humanos interactúen directamente con depredadores ápice, y nunca sorprende cuando una persona es atacada por un gran felino estresado que ha sido enjaulado, azotado y privado de todo lo natural e importante para él”.

La entidad instó a que exhibidores de animales salvajes abandonen esta actividad y trasladen a los ejemplares a santuarios acreditados donde puedan “vivir finalmente en paz”.