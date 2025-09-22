España

Los invitados de esta semana a ‘El Hormiguero’: cinco iconos, de la moda al periodismo pasando por el cine, que sorprenderán en plató

El programa presentado por Pablo Motos vuelve a sorprender esta semana con la visita a plató de cinco rostros muy conocidos

Alba García

Por Alba García

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.
Pablo Motos en 'El Hormiguero'. (Antena 3)

Cuatro nuevos rostros dan la bienvenida al otoño en El Hormiguero, que cambia de estación confiando su audiencia a una selección de famosos de todos los ámbitos. La agenda de la semana llega cargada de perfiles muy distintos: desde la moda y el periodismo, hasta el cine y la interpretación. El presentador tendrá ocasión de conversar con una modelo, un periodista, un cineasta y dos actores.

Lunes: Esther Cañadas

La modelo Esther Cañadas en
La modelo Esther Cañadas en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

La primera en pasar por el plató será Esther Cañadas, considerada una de las supermodelos españolas más influyentes de las últimas décadas. Su visita se produce apenas unos días después de haber protagonizado uno de los desfiles más comentados de la temporada: el de Carolina Herrera en plena Plaza Mayor de Madrid, una de las citas estrella de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

La modelo compartirá con Motos cómo ha vivido ese regreso a las pasarelas, además de repasar su trayectoria internacional, marcada por campañas y colaboraciones con grandes casas de moda.

Martes: Pedro J. Ramírez

Pedro J. Ramírez. (antena3.com)
Pedro J. Ramírez. (antena3.com)

El martes llega un invitado inédito en el programa. Por primera vez acudirá al espacio Pedro J. Ramírez, periodista de larga trayectoria y director de El Español. El comunicador presentará su nuevo libro de memorias políticas titulado Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable, que verá la luz el próximo 24 de septiembre.

En la obra, Ramírez narra en primera persona los entresijos de una carrera profesional atravesada por tensiones con el poder político y económico, conflictos con presidentes del gobierno y momentos de gran presión mediática. Su visita promete ofrecer un retrato desde dentro de una de las etapas más agitadas de la democracia reciente.

Miércoles: Alejandro Amenábar y Julio Peña

Alejandro Amenábar y Julio Peña.
Alejandro Amenábar y Julio Peña. (Antena3.com)

La mitad de semana quedará marcada por el cine. El miércoles estarán en el programa el director Alejandro Amenábar, uno de los realizadores más premiados y reconocidos dentro y fuera de España, y el actor Julio Peña, una de las nuevas promesas de la interpretación. Ambos presentarán El Cautivo, la última película de Amenábar, que ya ha llegado a los cines con una excelente acogida de público y crítica.

El film reconstruye un episodio de la juventud de Miguel de Cervantes, cuando fue apresado y llevado como rehén a Argel. Julio Peña encarna al escritor en esa etapa vital, aportando un matiz fresco y humano al futuro autor del Quijote. Una ocasión para conocer detalles del rodaje y la mirada del director sobre este capítulo histórico.

Jueves: Álex González

Alex González en la inauguración
Alex González en la inauguración de 'Rhudo'. (Europa Press)

La semana se cerrará con la presencia de Álex González. El actor visitará el plató para hablar de La sospecha de Sofía, la nueva película dirigida por Imanol Uribe, que llegará a los cines el próximo 3 de octubre. El largometraje se adentra en un drama íntimo con tintes de misterio: la vida rutinaria de Daniel y Sofía cambia por completo cuando él recibe una carta anónima en la que se le asegura que la mujer a la que siempre ha considerado su madre biológica, en realidad no lo es.

Álex González aportará su visión sobre este proyecto, en el que se combina intriga familiar, giros emocionales y la mano de un director veterano como Uribe.

