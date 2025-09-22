Los bomberos localizan un segundo cuerpo en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo de 11 años

Bomberos de la Generalitat durante las labores de búsqueda del hombre desaparecido el domingo cuando la riera de Sant Quintí de Mediona, Barcelona. (EFE/Quique García)

Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña han localizado un segundo cadáver en la zona en la que buscaban al hombre desaparecido ayer junto a su hijo al ser arrastrado su coche cuando cruzaban la riera de Sant Quintí de Mediona (Barcelona). El cuerpo, aun sin identificar, podría corresponderse con el del padre, según han informado a través de sus redes sociales los bomberos. El cadáver del hijo fue encontrado anoche.

La riera que arrastró el coche en el que viajaban padre e hijo es una zona inundable que acostumbra a estar casi seca durante buena parte del año, con agua que llega hasta uno o dos centímetros de altura, aunque el domingo, debido al fuerte temporal, tuvo una rápida crecida que alcanzó entre los dos metros y medio y los tres metros de altura

Más de un centenar de efectivos de los Bomberos de la Generalitat ha participado este lunes en el dispositivo de búsqueda de este segundo cadáver, que se ha llevado a cabo de forma intensiva por sectores en los primeros seis kilómetros, desde el último punto en que se les vio, en la urbanización Monterrey del municipio de Mediona, hasta Sant Pere de Riudebitlles, donde anoche se localizó el cuerpo sin vida del hijo.