Un joven de 32 años cumple el reto de comer 700 días seguidos comida rápida: "Mi estómago se siente fatal cuando como verduras o agua"

A pesar de afirmar sentirse sano, la dieta exclusiva en restaurantes de comida rápida y bebidas energéticas genera críticas dentro de la comunidad médica

Marcos Montalbán

Marcos Montalbán

Un joven de 32 años
Un joven de 32 años cumple el reto de comer 700 días seguidos comida rápida. (Freepik)

Un hombre de 32 años ha generado debate en las redes sociales y preocupación entre los especialistas de nutrición tras revelar que lleva más de 700 días alimentándose exclusivamente de comida rápida. La confesión la hizo en una publicación en Reddit.

“No he pasado un solo día sin comer en McDonald’s o en restaurantes de comida rápida similares como Taco Bell, KFC, Burger King, comida china para llevar, comida india para llevar, etc. Pero sobre todo en McDonald`s. Como comida rápida, literalmente”.

Una dieta a base de McDonald’s

El protagonista detalló que su rutina alimentaria se basa en una única comida abundante al día, con un aporte aproximado de 2.000 calorías. Su pedido más habitual incluye un Big Mac, nueve Chicken McNuggets, patatas fritas grandes y dos salsas barbacoa.

“Sin embargo, a menudo pido uno o dos acompañamientos adicionales, o 20 Chicken McNuggets, o un McFlurry”, añadió en la misma plataforma.

El resto de su ingesta calórica la obtiene a través de bebidas energéticas y refrescos. “También desayuno Red Bull al despertarme. Bebo unas dos o tres latas de 473 ml al día. Y llevo haciéndolo más o menos el mismo tiempo. Solo bebo Red Bull y refrescos. Nada de agua”, reconoció.

Salud “normal” pese a la dieta

A pesar de lo restrictivo y monótono de su patrón alimentario, el hombre aseguró que su estado físico no se ha deteriorado de manera evidente. “Tengo 32 años y muchas veces he comprobado que estoy perfectamente sano físicamente”, escribió.

Según su testimonio, pesa 66 kilos, con un IMC (Índice de Masa Corporal) de 20,8, considerado saludable. “En realidad estoy sano y tengo la presión arterial normal”, insistió. Consultado sobre el ejercicio, evitó dar una respuesta directa, aunque afirmó tener un tipo de cuerpo “normal”.

El rechazo a frutas, verduras y agua

Más allá de la comodidad y el sabor, el hombre confesó que hay una razón digestiva detrás del rechazo a la comida saludable. “Mi sistema digestivo se siente fatal cuando intento comer verduras crucíferas o beber agua. No tengo ni idea por qué, siempre he sido así”, relató.

Asimismo, reconoció que no ha comido fruta en más de una década: “Quizás 10 o 15 años, de hecho. Odio la fruta. La ensalada me pone terriblemente enfermo”.

La advertencia de los expertos

El caso ha despertado inquietud en la comunidad médica. El NHS (National Health Service, Reino Unido) recuerda que, aunque el consumo calórico promedio recomendado para hombres adultos es de 2.500 calorías, la calidad de los alimentos es tan relevante como la cantidad.

La Eatwell Guide sugiere incorporar diariamente:

  • Cinco porciones de frutas y verduras.
  • Alimentos ricos en fibra y almidón, como pan integral o pasta.
  • Proteínas variadas (pescado, huevos, legumbres o carne).
  • Lácteos o alternativas fortificadas.
  • Grasas insaturadas en pequeñas cantidades.
  • Entre seis y ocho vasos de agua u otros líquidos saludables.

“Si bien una comida rápida ocasional no es dañina, los expertos, los expertos recomiendan enfáticamente no convertirla en la única fuente de nutrición, especialmente durante periodos prolongados”, advierte el organismo.

El protagonista, sin embargo, parece indiferente a las advertencias: “No he comido una comida saludable en más de 700 días”, concluyó en su publicación de Reddit.

