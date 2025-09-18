España

Silvia Severino, psicóloga: “Estas tres señales indican que eres más inteligente de lo que crees”

La experta cuenta con más de 500.000 seguidores gracias a este tipo de análisis

Aarón Caballero Illescas

Por Aarón Caballero Illescas

Guardar
Imagen ilustrativa en la que
Imagen ilustrativa en la que se hace referencia a procesos mentales

La inteligencia es una capacidad mental que abarca diferentes habilidades. Es probable que, en alguna ocasión, te hayas cuestionado si eres una persona inteligente o no. Pese a que existan diferentes pruebas para medir esta aptitud, hay otros indicadores que también pueden demostrar tu nivel cognitivo.

Silvia Severino, una psicóloga que tiene más de 540.000 seguidores en TikTok, ha subido un vídeo a esta red social explicando las señales que indican que eres más inteligente de lo que crees. Sus observaciones se apoyan en estudios internacionales publicados por entidades académicas como la Universidad de Harvard y la Universidad de Cambridge, referencias mencionadas durante su explicación.

Las tres señales

Según la psicóloga, el primer comportamiento destacado consiste en hablar solo de manera frecuente. “¿Hablas contigo mismo? El diálogo interno es una señal de procesamiento cognitivo superior. Tu cerebro conecta ideas que otros ni ven”, explica la experta, citando la investigación de Harvard.

Noticias del día 18 de septiembre del 2025.

Este estudio revisó el comportamiento de más de 15.000 personas durante dos décadas. Según este, las personas que verbalizan sus pensamientos u opiniones personales muestran mayor capacidad de análisis y flexibilidad mental respecto a quienes no lo hacen. Pr otra parte, también demuestran una gran capacidad para organizar ideas y anticipar soluciones.

book img

Lo siniestro

Gratis

Descargar
book img

Tres ensayos para una teoría sexual

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de la vida cotidiana

Gratis

Descargar
book img

Los actos obsesivos y las prácticas religiosas

Gratis

Descargar
book img

Nuevas lecciones introductorias al psicoanálisis

Gratis

Descargar
book img

Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos

Gratis

Descargar
book img

Moisés y la religión monoteísta, tres ensayos

Gratis

Descargar
book img

Multiples intereses del psicoanálisis

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de las masas y análisis del Yo

Gratis

Descargar
book img

Obsesiones y Fobias

Gratis

Descargar
book img

Pegan a un Niño

Gratis

Descargar
book img

Psicopatología de las masas y análisis del Yo

Gratis

Descargar
book img

Tótem y Tabú

Gratis

Descargar
book img

El porqué de la guerra

Gratis

Descargar

La segunda señal es la tendencia a plantear escenarios alternativos. “¿Te preguntas constantemente ‘¿y si...?’? Los escenarios mentales son flexibilidad cognitiva, y eso es característico del doce por ciento más inteligente”, señaló la psicóloga en su video.

La investigación citada establece que la capacidad para cuestionar posibilidades y visualizar diferentes desenlaces permite a la persona adaptarse más fácilmente a los cambios o desafíos del entorno. Este rasgo se asocia a una actitud proactiva frente a la resolución de conflictos.

La tercera pauta mencionada corresponde a la preferencia por la soledad. El informe de la Universidad de Cambridge relaciona el gusto por los momentos en solitario con niveles elevados de estimulación cerebral.

“Prefieres estar solo. Estudios de Cambridge muestran que las mentes más brillantes necesitan menos socialización. Su propio cerebro ya las estimula suficiente”, explicó la psicóloga. Estas tres características, puntualizó Silvia Severino, no requieren pruebas complejas ni evaluaciones formales para detectarse.

La identificación de alguno de estos comportamientos en el día a día puede sugerir, de acuerdo con los criterios revisados, la posesión de habilidades cognitivas destacadas. El enfoque presentado por la psicóloga destaca la importancia de observar factores cotidianos como el diálogo personal.

El papel de las señales cotidianas en la inteligencia

La identificación de señales vinculadas a la inteligencia no solo facilita el autoconocimiento, sino que también aporta herramientas para potenciar el bienestar psicológico. El hecho de hablar solo, imaginar escenarios alternativos y buscar espacios de soledad revela mecanismos internos asociados al pensamiento innovador y la resolución de problemas, de acuerdo con la evidencia científica.

Estos patrones permiten comprender cómo la inteligencia se manifiesta en acciones diarias y no solamente a través de pruebas estandarizadas. Además, reflejan procesos mentales complejos presentes en decisiones cotidianas, enfoques particulares para afrontar desafíos y maneras de analizar distintas situaciones personales y sociales.

Temas Relacionados

InteligenciaTikTokTikTok EspañaEstudioCienciaEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Los mejores trucos para eliminar los malos olores del sofá

Es posible preparar un detergente casero mezclando agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio

Los mejores trucos para eliminar

El mono borracho: los chimpancés toman el equivalente a dos cañas al día, una costumbre “heredada” por los humanos hace miles de años

Un estudio revela que los chimpancés consumen entre 13 y 15 gramos de alcohol al día

El mono borracho: los chimpancés

‘Padre no hay más que uno’ no termina: la saga de películas de Santiago Segura continuará en forma de serie

La franquicia verá la luz gracias a Atresmedia y Prime Video, aunque contará con un reparto totalmente nuevo

‘Padre no hay más que

La Confederación Hidrográfica pidió dos veces al Cecopi que alertara a la población el día de la DANA: “No se tomaban medidas”

El sistema de información hidrológica no dejó de dar información en todo momento, según ha asegurado Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar

La Confederación Hidrográfica pidió dos

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

José Ebenezer explica en su cuenta de TikTok una forma de mejorar la seguridad vial nocturna

Un mecánico explica la utilidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica la utilidad

Un mecánico explica la utilidad de estas dos ruletas del coche: “Muchos no sabéis ni para qué sirven”

Este es el certificado que necesitas después de conseguir el pasaporte y el DNI español: “Te queda un trámite por hacer”

Aznar critica a Pedro Sánchez por usar su postura sobre Gaza para “huir de las responsabilidades” y lamenta el “doble declive” de Europa y España

Estos son los coches más “adictivos”, según un probador de vehículos: “No los pruebes”

La Guardia Civil detiene a un desokupa de una empresa registrada como un estudio de arquitectura: “Toda la vida he sido un delincuente”

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Adriane Schwager, experta en contratación: “Hay algo muy básico que veo que los candidatos pasan por alto”

Pablo Ródenas, abogado, sobre la mejor forma de heredar una vivienda de tus padres: “Que no esperen a morirse para regalarte su casa”

Amancio Ortega incrementa su imperio: compra un centro comercial en Miami por 89 millones de euros

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

DEPORTES

El futbolista Marc Cucurella se

El futbolista Marc Cucurella se rompe al hablar del autismo de su hijo: “Cuando veo que lo pasa mal, sufro mucho”

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel