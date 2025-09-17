Las 10 películas favoritas del público español para disfrutar en Netflix esta noche

Ella quería ir a París, Francia, pero terminó en Paris, Texas. En esta alegre comedia romántica, Miranda Cosgrove se pone en la piel de una aspirante a artista que se inscribe en un reality de citas para viajar gratis a la capital francesa. (Netflix)

Si no sabes qué ver, el top 10 de las películas más populares en Netflix España puede darte una pista. Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no te puedes perder.

Entre los títulos destacados figura El otro París (The Wrong Paris), una comedia romántica en la que Dawn, convencida de que participará en un reality de citas en París, descubre que el escenario es en realidad el París de Texas. La trama da un giro inesperado cuando, a punto de abandonar, surge una conexión con un vaquero local.

La lista también incluye propuestas de acción y fantasía como Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters), donde las estrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey alternan su vida sobre los escenarios con la misión secreta de proteger a sus seguidores de amenazas sobrenaturales.

A su vez, el documental Alias Charlie Sheen ocupa un lugar relevante al ofrecer un retrato íntimo del actor, quien narra en primera persona su ascenso en Hollywood, su caída pública y su proceso de recuperación.

Top 10 de las películas más reproducidas de Netflix España

1. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

2. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio. Crédito: Netflix Latinoamérica

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

3. Alias Charlie Sheen (aka Charlie Sheen)

Después de siete años sobrio Charlie Sheen habla con franqueza de su ascenso a la fama y su caída pública, acompañado por familiares y amigos que comparten historias inéditas de su viaje por el estrellato, sus luchas y su redención. Crédito: Netflix

El actor Charlie Sheen narra su historia en este sincero documental de dos partes que recorre su deslumbrante ascenso en Hollywood, comentadísima caída y proceso de recuperación.

4. El espía inglés

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.

5. El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club)

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto. (Netflix España)

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

6. Caerás (Fall for Me)

Las mejores producciones en Netflix para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

7. Green Lantern

Los Linterna Verde son un grupo de superhéroes del universo de DC Comics, quienes son miembros del Green Lantern Corps, una organización intergaláctica encargada de mantener la paz y el orden en el universo.

9. The Fugitive

La vida del doctor Richard Kimble, un reputado cirujano de Chicago, se desmorona cuando su mujer es brutalmente asesinada por un misterioso hombre y él es acusado del crimen.

10. Número desconocido: Falsa identidad en el instituto (Unknown Number: The High School Catfish)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta. (Netflix)

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (REUTERS/Mike Blake)

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ha logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.