Diego González Rivas, el cirujano que popularizó Broncano, vota al PP: “Feijóo me parece un gran político”

El nombre de Diego González Rivas, uno de los cirujanos torácicos más reconocidos del mundo, ha vuelto a ocupar titulares en los últimos días, aunque esta vez no por sus avances médicos, sino por unas declaraciones políticas que no han dejado indiferente a nadie. Invitado al pódcast ac2ality, el gallego respondió sin rodeos a una de las preguntas que más recelos suele despertar en el ámbito público: a quién votó en las últimas elecciones generales.

“En las últimas, yo voté a Feijóo”, confesó con naturalidad. Lo justificó aludiendo a su cercanía personal con el líder del Partido Popular: “Es paisano mío, lo conozco, tengo trato con él y me parece un gran político. Creo que hay que darle una oportunidad de cambio”.

El doctor, sin embargo, se apresuró a subrayar que no es una “persona política”, ni de derechas ni de izquierdas, y que su voto responde más a una convicción coyuntural que a una ideología cerrada. “Si un gobierno de izquierdas está haciendo una buena política, perfecto. Si uno de derechas lo hace mal, lo voy a criticar. Pero en estos momentos España necesita un cambio”, añadió.

Un referente mundial en medicina torácica

Las declaraciones han sorprendido especialmente por el perfil de González Rivas. No se trata de un rostro habitual en la escena política, sino de una eminencia médica con prestigio internacional. Creador de la técnica uniportal VATS, revolucionó la cirugía torácica con un procedimiento mínimamente invasivo que permite extirpar tumores pulmonares a través de una sola incisión de menos de tres centímetros.

En los últimos 14 años ha realizado más de 10.000 operaciones en 136 países, convirtiéndose en una autoridad indiscutible en su campo. Su trabajo ha sido reconocido con el Premio Nacional de Medicina de China en 2019 —el primero en ser otorgado a un extranjero— y actualmente dirige el programa de cirugía torácica en el Shanghai Pulmonary Hospital, el mayor centro especializado del mundo.

A pesar de su intensa agenda internacional, mantiene una conexión constante con España, donde colabora con programas como La Revuelta y donde ha desarrollado una afinidad con David Broncano, con quien ha compartido anécdotas y apariciones televisivas.

Reacciones encontradas en redes sociales

El hecho de que un médico de su talla revelara públicamente su voto a Alberto Núñez Feijóo provocó un aluvión de reacciones en la red social X, plataforma en la que él mismo quiso pronunciarse tras leer las críticas.

“Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosas que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie”, lamentó en un mensaje que cosechó tanto apoyos como reproches.

Entre los comentarios, no faltaron quienes le afearon haber elegido al expresidente de la Xunta de Galicia. “Se me ha caído un mito”, escribió un usuario. Otro le reprochó: “Si eres paisano y viendo todo lo que hizo en Galicia decides votarlo, es que no venías mucho por aquí”. Frente a estas críticas, también se escucharon voces que le defendieron: “Es un grandísimo cirujano independientemente de sus ideas políticas”.

No es la primera polémica

Esta no es la primera vez que el gallego genera controversia por un comentario ajeno a su especialidad. En el programa ‘Plano General’ de La 2, cuando se le preguntó con qué personaje público iría a una despedida de soltero, eligió a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso por delante de Begoña Gómez o Yolanda Díaz. La respuesta también levantó ampollas entre algunos espectadores.

No obstante, el cirujano insiste en que sus opiniones no deben confundirse con militancia política. “No me peleo por la política ni soy de izquierdas o derechas radical”, reiteró en ac2ality. Para él, lo importante sigue siendo su trabajo y la posibilidad de aportar desde la medicina a la sociedad, tanto dentro como fuera de España.

Consciente de que cada declaración pública puede ser sometida a escrutinio, González Rivas ha optado por la transparencia, aunque ello suponga exponerse a la crítica. Y aunque su voto haya abierto un debate inesperado, lo cierto es que su reputación profesional sigue intacta: la de un cirujano que ha salvado miles de vidas y que ha situado a la medicina española en el mapa mundial.