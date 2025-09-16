España

La herencia de Robert Redford: una fortuna de 200.000 millones de euros entre propiedades y derechos de imagen

Según han apuntado los medios norteamericanos, el intérprete podría haber dejado estipulado cómo quería que se repartiese su patrimonio entre sus familiares

Anabel Gómez Salvador

Robert Redford (Anne-Christine POUJOULAT/AFP)
Robert Redford (Anne-Christine POUJOULAT/AFP)

Robert Redford, uno de los actores y cineastas más influyentes de Hollywood, ha muerto este martes a los 89 años en su residencia de Utah, Estados Unidos. La noticia ha sido confirmada por Cindi Berger, representante de relaciones públicas del intérprete, quien ha indicado esta mañana al New York Times que Redford falleció mientras dormía.

Nacido en Santa Mónica, California, Redford inició su formación artística con una beca en pintura en la Universidad de Colorado antes de ingresar en la Academia Estadounidense de Arte Dramático. Su debut profesional tuvo lugar en Broadway en 1959, marcando el comienzo de una carrera que se prolongaría por más de seis décadas. Su talento frente a las cámaras y su visión detrás de ellas lo convirtieron en un referente internacional, reconocido tanto por la crítica como por el público.

En 1980, Redford obtuvo un Oscar a la mejor dirección por Ordinary People, consolidando su faceta como cineasta. Más adelante, en 2002, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood le otorgó un premio honorífico por su trayectoria. Entre sus películas más icónicas se encuentran Butch Cassidy and the Sundance Kid, El golpe, Todos los hombres del presidente y Dos hombres y un destino, títulos que no solo marcaron su época, sino que también influyeron en generaciones de cineastas y actores posteriores.

Además de su éxito frente a las cámaras, Redford dejó una profunda huella en el cine independiente gracias a la fundación del Festival de Sundance. Este evento se convirtió en un espacio para nuevas voces y narrativas alternativas, consolidando un modelo cultural que atrajo inversión, talento y reconocimiento mundial. La iniciativa fortaleció su imagen como promotor de proyectos creativos y contribuyó de manera significativa a su patrimonio.

Robert Redford y Barbra Streisand
Robert Redford y Barbra Streisand protagonizan la película "The Way We Were" (IMBD/Columbia Pictures)

Cómo se dividiría su fortuna

Y es que, mientras que en 2019 se calculaba que su fortuna podría calcularse al rededor de los 150.000 millones de dólares, a principios de este año el intérprete vendió algunas de las propiedades que poseía en la Bahía de Marin, un condado de California. Por lo tanto, y debido al paso del tiempo y los derechos de imagen que le siguen correspondiendo, se estipula que la herencia podría ascender hasta los 200.000 euros.

Su vida personal también estuvo marcada por momentos de alegría y dolor. Estuvo casado en dos ocasiones; primero con Lola van Wagenen, con quien tuvo cuatro hijos, y más tarde con la pintora alemana Sibylle Szaggars, con quien permaneció casado desde 2009 hasta sus últimos días. La familia Redford sufrió pérdidas difíciles, incluyendo la muerte súbita de su primer hijo y el fallecimiento de su tercer hijo en 2020, hecho que marcó profundamente al actor.

La gestión de su legado económico y personal estará regida por la legislación del estado de Utah, y, según explica Rockpoint Probate, el Código de Utah 75-2-102 indica que su cónyuge recibe “una parte fija y la mitad de lo restante”. Además, los descendientes solo podrían acceder a “lo que queda después de la parte del cónyuge”.

De esta manera, la libertad testamentaria permite a los individuos decidir cómo distribuir sus bienes, a diferencia de la herencia obligatoria que aplica la normativa española. Sin embargo, con un patrimonio tan importante como el que tenía el actor, los medios estadounidenses apuntan a que Redford podría haber dejado instrucciones claras sobre la distribución de sus bienes.

Robert Redford en la película
Robert Redford en la película "Truth" (Sony Pictures Classics)

