Una médica explica todo lo que deberías tener en tu botiquín casero: “Recomendaría en concreto dos cosas fundamentales”

Una médico explica todo lo que deberías tener en tu botiquín casero. (TikTok)

Los accidentes ocurren. Ya sea cocinando la comida de la semana o corriendo escaleras abajo para tirar la basura, los incidentes domésticos son más comunes de lo que creemos, especialmente para los más pequeños y los mayores de 65 años. Independientemente de la edad, los cortes, rozaduras, golpes o simples dolores de cabeza pueden llegar en cualquier momento y ante la incertidumbre, siempre es mejor estar preparados.

Por eso es importante preparar un botiquín casero en el que tener productos sanitarios que nos puedan ayudar en las pequeñas eventualidades del día a día. Para ayudar a preparar este rinconcito del hogar, la doctora Alexia Hartmann ha compartido los artículos que no pueden faltar para atender cualquier emergencia de salud en casa.

La joven, de ascendencia alemana pero criada en Ibiza, dedica parte de su tiempo libre a la divulgación en redes sociales y desde la plataforma TikTok (@alexiahartmann_) ha publicado un vídeo en el que muestra los productos indispensables para el botiquín.

Alcohol, tiritas y medicamentos: el botiquín perfecto

Imagen de archivo de un botiquín de primeros auxilios. (iStock)

Lo primero que cita la médica es “el agua oxigenada y el alcohol”, dos productos que, pese a la creencia popular, “no se utilizan para las heridas”. “En ese caso, habrá que lavar con agua y jabón o podemos desinfectar con povidona iodada o clorhexidina”, indica, pues “irrita menos la piel”, dice. Así, el agua oxigenada y el alcohol se quedarían para la desinfección de otros artículos. La doctora Hartmann también recomienda contar con algún producto para las picaduras de insectos.

Para quemaduras leves originadas en la cocina, “después de desinfectar, podemos utilizar gasas aptas para las quemaduras”, mientras que para rozaduras, la doctora recomienda “utilizar una crema cicatrizante y que ayuda a reparar”. En concreto, ella se decanta por la blastoestimulina. Además, para los pequeños cortes, aconseja utilizar un producto llamado Steri-Strips. “Sirve para unir los dos bordes de la herida y ayuda a cerrarla. Si tenéis un corte muy grave, obviamente tendréis que ir a urgencias para suturarla, pero esto saca de muchísimos apuros”, afirma. “Algo que deberíais de tener en vuestro botiquín también son vendas”, indica la médica, así como esparadrapos y vendas elásticas “para hacer inmovilizaciones con un poquitín más de tensión”. Tiritas y gasas estériles también son esenciales para el botiquín.

Respecto a los fármacos, la médica recomienda dos fundamentales: “Por un lado, el antiinflamatorio y, por otro lado, un fármaco para manejar la fiebre”, dice. “El antiinflamatorio sería, por ejemplo, el ibuprofeno y para controlar la fiebre sería, por ejemplo, el paracetamol”, explica. Asimismo, recomienda tener sueros orales, “esos polvitos que le echas al agua para hidratarte cuando estamos pasando por una gastroenteritis”.

Pinzas de punta fina para quitar astillas y tijeras son otros buenos añadidos para el botiquín. Ella también añade al suyo colirio pues “si nos salpica algo en el ojo, pues sirve muy bien para lavar y para aliviar un poquito esa irritación”, dice. También cuenta con suero fisiológico, también para la limpieza. “Y por último, pero no menos importante, un termómetro”, concluye la doctora.