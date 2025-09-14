Dos niños, de 4 y 7 años, mueren mordidos por una serpiente mientras veían la televisión: “Nadie se dio cuenta”

Un ejemplar de Bungarus caeruleus (Wikipedia)

Una tranquila noche en familia se convirtió en tragedia este miércoles 10 de septiembre en la localidad de Balaghat, situada en el estado de Madhya Pradesh, en el centro de la India. Dos hermanos, de tan solo 4 y 7 años, murieron tras ser mordidos por una serpiente venenosa mientras veían la televisión en compañía de su padre. El progenitor, que también sufrió la mordedura, se encuentra hospitalizado en estado crítico, según confirmaron fuentes policiales y sanitarias.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 22:00 horas en la aldea de Kulpa, perteneciente a la tehsil de Lanji. Nadie en la familia se percató de la presencia del animal, ni tampoco de la mordedura, hasta que los menores comenzaron a mostrar síntomas alarmantes.

Una reacción repentina y fatal

De acuerdo con el relato de las autoridades locales, los pequeños, identificados como Kunal e Ishant Dahare, empezaron a vomitar de manera repentina mientras seguían el programa televisivo junto a su padre, Dinesh. Alarmados, los progenitores contactaron de inmediato con un médico de la zona.

El facultativo, incapaz de determinar en ese momento la causa del malestar, recomendó trasladar a los niños a un hospital privado en Gondia, localidad situada en el estado vecino de Maharashtra. Durante el trayecto, Ishant, el menor de los dos hermanos, falleció antes de recibir asistencia hospitalaria. Kunal, su hermano mayor, llegó a ser ingresado, pero no pudo sobrevivir a los efectos del veneno y murió horas más tarde.

Un ejemplar de Bungarus caeruleus (Animalia)

El padre, que también comenzó a presentar vómitos y otros síntomas compatibles con la intoxicación por veneno, permanece ingresado en estado crítico. La madre, que resultó ilesa, se encuentra en estado de shock y recibe apoyo psicológico y comunitario.

El reptil, un bongare indio de mordedura indolora

Tras el dramático desenlace, vecinos de la aldea emprendieron una búsqueda en la vivienda familiar. Fue entonces cuando encontraron un ejemplar de bongare indio (Bungarus caeruleus), también conocido como “krait común”, una de las especies de serpiente más venenosas del subcontinente. El animal fue abatido por los lugareños.

La particularidad de este reptil, explican los expertos, radica en que su mordedura es prácticamente indolora. Este hecho provoca que la víctima, al no percatarse de la agresión, no reciba atención médica inmediata y solo reaccione cuando los primeros síntomas –como vómitos, parálisis muscular o insuficiencia respiratoria– ya han comenzado a manifestarse.

La policía de Balaghat confirmó que inicialmente “nadie había notado que los niños habían sido mordidos por una serpiente”. La investigación ha quedado registrada bajo el número de caso 62/25, en aplicación de la Sección 194 del BNSS.

Una amenaza persistente en las zonas rurales

Los expertos en fauna salvaje recuerdan que los kraits comunes son serpientes nocturnas que con frecuencia penetran en viviendas rurales en busca de alimento, sobre todo roedores. En muchas ocasiones, lo hacen durante la noche, cuando los habitantes duermen o realizan actividades en interiores.

Fuente: X @MaurizioSocci

El riesgo, señalan, es especialmente elevado en aldeas como Kulpa, donde las casas carecen de medidas de protección efectivas contra la entrada de animales salvajes. “Se trata de un peligro cotidiano en la vida rural india, pero la mordedura del bongare es particularmente traicionera por la ausencia de dolor inmediato”, declaró un funcionario local citado por el diario News18.