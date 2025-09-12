España

El lanzamiento de las memorias del rey Juan Carlos, aplazado en España por discrepancias entre la editorial y la autora

La biógrafa del emérito, Laurence Debray, ha asegurado que no existen grandes desacuerdos entre las partes, pero lo cierto es que la salida al mercado de la versión en español se retrasará unas semanas

Noé Guzmán

Por Noé Guzmán

El rey Juan Carlos, en
El rey Juan Carlos, en una fotografía de archivo.

El anuncio de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, bajo el título Reconciliación, ha generado gran expectación en el panorama editorial y político de España. La editorial Planeta ha confirmado que la obra, escrita en primera persona por el rey emérito junto a la biógrafa francesa Laurence Debray, llegará a las librerías españolas en la primera semana de diciembre. El libro, que aborda tanto episodios clave de la historia reciente del país como aspectos personales del exjefe de Estado, se perfila como uno de los lanzamientos más esperados del año.

La edición española de Reconciliación será publicada por Planeta unas semanas después de la versión francesa, la cual saldrá el 12 de noviembre a través de la editorial Stock. Mientras la edición francesa estará disponible en librerías ese día, el público español deberá esperar hasta diciembre para acceder a la obra, que contará con más de 500 páginas y, en su versión nacional, incluirá un mayor número de fotografías inéditas de la vida de Juan Carlos I. Además, se prevé una tercera versión en inglés.

El proceso editorial ha estado marcado por cambios recientes y ajustes en la estrategia de lanzamiento. Laurence Debray, coautora y biógrafa del monarca, explicó que la demora en la publicación se debe a modificaciones en la versión original en francés, lo que ha obligado a revisar y traducir nuevamente el texto al español. “Hasta el último minuto el Rey trabaja sobre el libro y hace cambios”, señaló Debray. La editorial Planeta ha insistido en que la publicación constituye un “acontecimiento histórico” y que la obra busca reparar la imagen del monarca tras décadas de reinado y los últimos años de residencia en Abu Dabi.

Discrepancias en la estrategia de lanzamiento

El lanzamiento de las memorias ha estado rodeado de controversia. Como recoge Informalia, han surgido diferencias entre la editorial y la coautora respecto a la estrategia de presentación. Planeta apuesta por un acto institucional vinculado al cincuentenario de la proclamación de Juan Carlos I, con la presencia de figuras destacadas de la Transición, mientras que Debray defiende un enfoque más comercial y un mayor protagonismo de su papel como intermediaria en las conversaciones con el monarca. Aunque la autora ha negado que existan desacuerdos sustanciales, la editorial ha señalado que la distribución del libro en España permanece aplazada hasta que se alcance un consenso sobre el lanzamiento. No obstante, la edición francesa sigue adelante sin alteraciones.

Portada de 'Reconciliación', las memorias
Portada de 'Reconciliación', las memorias del rey Juan Carlos.

La Casa del Rey ha optado por mantenerse al margen del proyecto. Fuentes de La Zarzuela, citadas por El País, han asegurado que Reconciliación no ha pasado por sus manos y han evitado pronunciarse sobre la publicación. El anuncio de las memorias generó incomodidad en el entorno institucional, especialmente por la proximidad de la fecha de lanzamiento con el 50º aniversario de la Monarquía, que se celebrará el 22 de noviembre. La estrategia de Planeta de retrasar la publicación en España busca, en parte, evitar que el libro interfiera en la conmemoración oficial y en la imagen del actual reinado de Felipe VI.

Las motivaciones del rey emérito para publicar sus memorias quedan reflejadas en sus propias palabras. “Mi padre siempre me aconsejó no escribir memorias. Los reyes no se confían a nadie, y menos en público. Sus secretos quedan guardados entre las sombras y los pasillos de los palacios: ¿Por qué desobedecer a los consejos de mi padre? ¿Por qué, finalmente, he cambiado de opinión…?”, escribe el monarca. Juan Carlos justificó su decisión al afirmar: “Tengo la sensación de que me están robando mi historia”, subrayando la importancia de contar su versión de los hechos tras casi cuarenta años de reinado y en un momento en el que su figura ha sido objeto de debate y controversia.

El rey Juan Carlos, a su llegada a Sanxenxo en su sexta visita a España desde su marcha a Abu Dabi.

El contenido de Reconciliación recorre la vida de Juan Carlos I desde su infancia y el exilio en Estoril, pasando por su papel en la Transición, hasta su salida de España en 2020. El libro promete revelar detalles inéditos sobre episodios clave, como el 23-F, narrados por el propio protagonista. “Hablaré y me explicaré de mis errores y de mis malas decisiones”, afirma el rey emérito en uno de los pasajes adelantados. Según la editorial, la obra no elude ni los momentos más significativos de la historia reciente ni los aspectos más personales y controvertidos de la vida del monarca.

