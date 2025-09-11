España

La carretera de Madrid en perfecto estado que nunca se abrió al tráfico: 12 kilómetros, carreras ilegales y un enorme gasto

Situada en el Corredor del Henares, el Gobierno regional invertirá casi 60 millones en terminarla

Por Paula Alonso

Guardar
Autopista MP-203 (Film Madrid /
Autopista MP-203 (Film Madrid / Comunidad de Madrid)

La autovía MP-205, antes nombrada MP-203, lleva abandonada durante hace casi 20 años. Localizada entre los municipios de Mejorada del Campo y Loeches, el objetivo era descongestionar la A-2 (Barcelona) conectándola con la R-3 y la M-50. Ahora, el Gobierno regional quiere resucitar el proyecto de una carretera de 12,5 kilómetros asfaltada. Hasta ahora, solo ha sido escenario de rodajes cinematográficos y carreras ilegales.

En 2005, Cintra (filial de Ferrovial) era la empresa que asumió la obra con derecho de explotación durante 30 años (que luego pasaron a 60). Tras una inversión de 70 millones de euros, la construcción de la carretera, concebida en principio como una autopista de peaje, fue paralizada un año antes de su inauguración, en el 2007, debido a los conflictos entre varias administraciones y la constructora, que terminó desistiendo el contrato. Especialmente, debido a que el Gobierno de Aguirre no contaba con los permisos necesarios para la construcción de la carretera, como las autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Ministerio de Fomento, por cuyos terrenos pasaba la carretera planificada.

La constructora, tras abandonar el proyecto, inició un conflicto judicial con la Administración regional. Un litigio que se resolvió a favor de la compañía, obligando a la Comunidad de Madrid a pagar 73,4 millones de euros. Sin embargo, Ferrovial consideró insuficiente la cantidad y presentó un nuevo recurso, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) desestimó en marzo de 2025.

Adiós al peaje, carretera gratis

Autopista MP-203 (Film Madrid /
Autopista MP-203 (Film Madrid / Comunidad de Madrid)

El Plan Regional de carreteras (2025-2032) quiere devolver a la vida esta carretera fantasma. Una idea que la Consejería de Transportes e Infraestructuras ya había esbozado en 2022 su intención de finalizar las obras, entonces dirigida por David Pérez García.

Ahora, según publicó la Consejería de Transportes, ahora dirigida por Jorge Rodrigo, la Comunidad de Madrid prevé invertir 58,6 millones de euros para terminar la vía. Pero, a diferencia del proyecto original, no tendrá peaje. Para realizarlo, necesita los acuerdos de SEIT S.A, actual propietaria de la R-3.

Este plan, impulsado por el Gobierno de Ayuso, quiere resucitar este asfalto olvidado y darle un uso gratuito, siendo el 2026 la fecha de inicio de las obras. A nuevo trazado añaden nueve kilómetros al original. De esta forma, uniría la A-2 y la M-100 en Alcalá de Henares junto con la M-208 y la R-3 en Mejorada del Campo. Buenas noticias para los más de 600 mil habitantes que viven en este corredor y una zona clave, tanto para el tráfico residencial como para el industrial.

Noticias del día 11 de septiembre del 2025.

Una carretera en vías de ser resucitada

La MP-205 ha sido, para los vecinos de Alcalá de Henares, un símbolo de despilfarro. Desde los 70 millones que ya se invirtieron al inicio del proyecto, habrá que añadir la nueva inversión de casi 60 millones de euros.

Sin embargo, darle vida a esta carretera, según el análisis coste-beneficio recogidos por el plan, “la M-205 generará un ahorro anual de más de 10 millones de euros desde su primer año de funcionamiento, gracias a menores tiempos de viaje, menos consumo de combustible y reducción de emisiones”. Y, por supuesto, dejará de ser protagonista de paseos de peatones, rodajes cinematográficos y carreteras ilegales.

Un símbolo de los retos de la planificación urbana en España, pero no el único. Otras vías fantasmas u olvidadas, como la A-21 (Autovía del Pirineo Pamplona-Jaca) o la SE-40 (Sevilla) todavía buscan una oportunidad para llegar a alguna parte.

Temas Relacionados

Accidentes Tráfico EspañaCochesAlcalá de HenaresEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo

La nueva tortilla de francesa lista para comer de Alcampo reabre el debate: ¿producto ‘para vagos’ o solución práctica?

Como ya sucedió con el famoso huevo frito preparado de Mercadona, también este producto ha estado sujeto a polémica

La nueva tortilla de francesa

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

“Aun admitiendo que el acusado se extralimitó en algunos momentos de su charla, debemos ser restrictivos en las limitaciones a la libertad de expresión y consideramos que la imposición de penas de prisión en este caso supondría una reacción desproporcionada”, explica la sentencia

Absuelto el inspector jefe de

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera una rotura de menisco, haría estos ejercicios para evitar la operación de rodilla”

El menisco puede tardar semanas o meses en recuperarse, en función de la gravedad de la rotura

David Moreiras, fisioterapeuta: “Si tuviera

Si tienes un router viejo en casa, hay cinco formas de darle una nueva vida: podrás tener mejor WiFi

Con unos simples ajustes, puede convertirse en una herramienta útil

Si tienes un router viejo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Absuelto el inspector jefe de

Absuelto el inspector jefe de la Policía Nacional acusado de delito de odio por relacionar la inmigración con la delincuencia en un acto de Vox

Las muchas vidas de Ada Colau, la voz incómoda que quiso parar desahucios (sin éxito) y lucha ahora contra otro imposible: que Gaza no muera de hambre

Todo lo que debes saber sobre los cambios del examen teórico de conducir de este 1 de octubre

Localizada con vida una mujer de 78 años con Alzheimer que estuvo durante cuatro horas desaparecida en Vicálvaro, Madrid

Un hombre compró un coche eléctrico hace dos años por 32.000 euros y ya no le sirve: “El volante empezó a temblar”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Sergio Nogués, abogado: “Aunque el banco te advierta de que hay ciberdelincuentes que te pueden robar el dinero, si pasa es su responsabilidad”

Shein tendrá en París su primera tienda física permanente de Europa: prevé abrir cinco más en Francia

José Antonio Latre, experto en gran consumo: “Si tuviera que invertir, lo haría en fast food o en alta gastronomía prémium, no en la clase media”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Fue el héroe italiano durante

Fue el héroe italiano durante el Mundial de Fútbol de 2006 y ahora su hijo sigue sus pasos: tiene solo 19 años y ya ha marcado su primer gol como profesional

La FIFA acota el poder de Donald Trump en el Mundial 2026 y descarta la idea de cambiar los partidos de ciudad por estar gobernadas por la izquierda

Luis Figo vuelve al palco del FC Barcelona, donde se reencontrará con Joan Gaspart: cómo nació su enemistad

Las palabras de Florentino Pérez que emocionaron a Mourinho: “Que te diga esto el propio presidente del Real Madrid…”

Toni Nadal y su opinión sobre el trabajo: “Para algunos en este país parece que es un castigo del Señor”