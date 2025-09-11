España

El proyecto del ‘Eurodrone’ avanza a pesar de las dudas de uno de los países involucrados: “Es un símbolo del compromiso de Europa con su seguridad”

Gilles Armstrong, director de Eurodrone en Airbus, ha hablado confirmar el avance positivo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Eurodrone (Airbus)
Eurodrone (Airbus)

Europa quiere apostar por su propia industria de defensa. Con el contexto internacional cambiante, es consciente de que no puede seguir dependiendo de comprar a compañías de otros lugares. Por ello, se están desarrollando proyectos como el ‘Eurodrone’, que une a España, Italia, Francia y Alemania en la creación de una nueva aeronave no tripulada.

Lo cierto es que en las últimas semanas han surgido dudas al respecto. Medios franceses como La Tribune han señalado que el país estaría estudiando su continuidad en el proyecto. España y Alemania aseguraron haber reforzado su compromiso de desarrollo conjunto en el último encuentro entre los dos ministros de Defensa, aunque el principal protagonista fue el FCAS (Futuro Sistema Aéreo de Combate).

Ante esta sensación de cierta congelación del proyecto, Gilles Armstrong, director de Eurodrone en Airbus, ha querido hablar y confirmar el avance positivo del ‘Eurodrone’. En una entrevista publicada en la propia página de la compañía, ha revelado el momento actual del programa o algunas características del dron.

Montaje de la maqueta del caza europeo en el Cuartel General del Ejército del Aire (Airbus)

Cómo avanza el dron y sus características

Al ser preguntado por en qué punto se encuentra, Armstrong no duda que está muy cerca de iniciar su desarrollo. Airbus y sus socios industriales avanzan hacia la validación de la Revisión Crítica de Diseño (CDR), un proceso clave que asegura la integridad técnica del dron, previo a su fabricación y pruebas.

La compañía confirmó la finalización de la CDR interna y la aceptación formal de la documentación por parte de OCCAR (Organización para la Cooperación Conjunta en Materia de Armamento). “El panel independiente realizó una evaluación satisfactoria, lo que marca un hito clave en el desarrollo del proyecto”, señaló el director. Tras la CDR contractual, comenzarán las revisiones para iniciar la fabricación y poder llegar al primer vuelo.

Esta aeronave no tripulada permite operar misiones de largo alcance con mayor capacidad de carga útil, integrando sensores y armas avanzadas. Su autonomía y radares modernos favorecen vigilancia extendida y reconocimiento preciso, complementando a los drones más pequeños y mejorando la efectividad en operaciones sobre grandes áreas.

Eurodrone (Airbus)
Eurodrone (Airbus)

Momento actual del proyecto

Desde Airbus, el convencimiento es pleno. Armstrong asegura que el dron que están creando es “verdaderamente excepcional”. Además, destaca que es una gran oportunidad para demostrar una gran cooperación europea, sentando las bases del futuro de la industria. “De hecho, el ‘Eurodrone’ es más que una simple aeronave. Es un símbolo del compromiso de Europa con su propia seguridad y autonomía estratégica“, sentencia el director.

España ha apostado con fuerza por este proyecto. El Gobierno le ha asignado 1.900 millones de euros. De ese total, 1.739 millones se destinarán al desarrollo y producción de cuatro sistemas para el Ministerio de Defensa entre 2029 y 2035, y otros 150 millones se reservan para apoyo logístico en su puesta en servicio. Las dudas vienen con otros de los países involucrados.

Francia analiza la continuidad de su participación en el programa Eurodrone. Las fuentes consultadas por el medio francés descartaban abandonar unilateralmente el proyecto en el pasado mes de julio. La aportación del país liderado por Emmanuel Macron es clave, pues cuenta con la mayor parte de Airbus y realiza una fuerte inversión.

