España

El Ayuntamiento de Arroyomolinos contrata de manera fraudulenta a una trabajadora y la cesa tras terminar su contrato de formación: la Justicia obliga a readmitirla o indemnizarla

El Supremo le da la razón a la trabajadora y considera que el consistorio actuó en fraude de ley

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Fachada del Ayuntamiento de Arroyomolinos
Fachada del Ayuntamiento de Arroyomolinos

El Tribunal Supremo ha confirmado que el Ayuntamiento de Arroyomolinos despidió de forma improcedente a una trabajadora mediante un contrato temporal de formación y aprendizaje. La sentencia desestima el recurso de casación presentado por el consisftorio y confirma las resoluciones anteriores del Juzgado de lo Social nº 3 de Móstoles y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Los hechos ocurrieron cuando el 10 de diciembre de 2021, la trabajadora firmó su contrato con una duración de nueve meses. Según el Ayuntamiento, se trataba de un contrato de formación y aprendizaje, vinculado al convenio colectivo de “oficinas y despachos”, en vez del convenio colectivo del propio ayuntamiento, como más tardo solicitó la trabajadora en la demanda.

En la sentencia dictada en enero, el Tribunal Supremo le da la razón a la trabajadora y considera que el consistorio actuó en fraude de ley. En la resolución se afirma que “era fraudulento el contrato para la formación y el aprendizaje de nueve meses suscrito por la actora, de manera que la contratación debía de considerarse indefinida”.

Muchos trabajadores, al ser despedidos, se enfrentan a diversas complicaciones. Los despidos improcedentes son una práctica frecuente y aquí te explicamos los que es.

El Ayuntamiento defendía que no podía aplicarse el suyo porque el artículo 2.1 del convenio colectivo excluye a los trabajadores con menos de un año de antigüedad. El Supremo, sin embargo, recuerda que “el carácter fraudulento de ese contrato incide sobre su duración, que no podía ser ya de nueve meses, sino indefinida”. En consecuencia, la trabajadora no podía quedar privada de los derechos que el convenio municipal otorga en casos de despido improcedente.

Ahora, la informadora mediambiental podrá elegir entre la readmisión o la indemnización. “Tiene derecho a optar entre la readmisión o la indemnización que reconoce el convenio colectivo municipal”. Esa opción corresponde a la persona trabajadora y no al empleador, subraya el tribunal.

El fraude es que se aplique la norma que se pretendía eludir

Además, el Supremo recuerda que la consecuencia del fraude es la aplicación de la norma que se intentaba evitar. En palabras de la Sala, “la consecuencia del fraude de ley es que se aplique la norma que se pretendía eludir, que es, precisamente en nuestro caso, el convenio colectivo del ayuntamiento”.

El fallo también ratifica la condena al pago de diferencias salariales. El Juzgado de lo Social había fijado una cantidad de 6.584,67 euros más un “10% por mora”, es decir, el retraso culpable en la obligación de pagar una cantidad económica determinada, al concluir que las nóminas debieron calcularse conforme al convenio municipal y no al de oficinas y despachos.

El Supremo, en coherencia con lo señalado por el Ministerio Fiscal, ha rechazado el recurso del Ayuntamiento y ha declarado firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Por ello, el tribunal concluye su resolución con una decisión firme. “Procede desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina y confirmar y declarar la firmeza de la sentencia recurrida”, sentencia. Además, precisa que no se imponen costas, al no haberse personado la parte recurrida en el procedimiento judicial.

Temas Relacionados

JusticiaJusticia EspañaTribunalesTribunales EspañaDespidoComunidad de MadridArroyomolinosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Trump empuja a Suiza a la UE: un 61% de la población apoya los acuerdos con Bruselas tras los aranceles de EEUU

Los nuevos aranceles del 39% impuestos por Washington refuerzan la percepción de Bruselas como socio económico seguro, con mayorías claras en casi todos los partidos suizos salvo la derecha nacionalista

Trump empuja a Suiza a

Las terrazas sin humo ya existían antes de la ley antitabaco: “Pierdes un cliente por un mal servicio, no por prohibirle fumar”

Frente a una amplia mayoría de negocios hosteleros en contra de esta medida, existen algunas excepciones que ya buscaban espacios sin humos desde hace años

Las terrazas sin humo ya

Una profesora llevaba de baja 15 años cobrando el salario íntegro y el instituto acaba de darse cuenta: un millón de euros

La docente no se ha sometido a ningún control médico desde 2009 y se niega a hacerlo ahora

Una profesora llevaba de baja

Óscar Puente responde a Mariló Montero tras sus ataques a RTVE en ‘La Revuelta’: “Quiere que sea libre como TeleAyuso”

El ministro de Transportes ha sido una de las figuras políticas en reaccionar públicamente al debate entre la comunicadora y David Broncano

Óscar Puente responde a Mariló

“La sombra más cara de Madrid”: Almeida invertirá otro medio millón de euros en desmontar y almacenar los toldos de la Puerta del Sol

Los toldos apenas cubren un 5% de la superficie de la plaza y la inversión roza los dos millones de euros

“La sombra más cara de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de la Mezquita-Catedral

El incendio de la Mezquita-Catedral de Córdoba fue accidental y lo provocó una máquina barredora eléctrica desenchufada

Atropella a su mujer por olvidarse de poner el freno de mano: muere aplastada por el vehículo

Manuel, obrero de 57 años: “Nosotros somos la última generación que queda. No hay relevo”

Begoña Gómez acude a declarar por el presunto delito de malversación: solo responde a su abogado y reconoce que su asesora le hizo algún “favor”

Un español se saca el carnet de conducir en EEUU y explica las “abismales diferencias” en tiempo y dinero: “Para el práctico llevas tu propio coche”

ECONOMÍA

Una profesora llevaba de baja

Una profesora llevaba de baja 15 años cobrando el salario íntegro y el instituto acaba de darse cuenta: un millón de euros

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 3 de las 14:00

La Justicia frena a la promotora Iplacea, que no podrá transformar trasteros en pisos en Madrid: aunque no se prohíba no significa que sea legal

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

DEPORTES

Los ciclistas se plantan ante

Los ciclistas se plantan ante la sucesión de protestas pro Palestina en la Vuelta a España: si vuelve a haber un incidente no competirán

La Rafa Nadal Academy tiene un nuevo diamante en bruto: Ivan Ivanov, el ganador del US Open Junior

El director de La Vuelta a España, Javier Guillén, confirma que la competición seguirá adelante a pesar de las manifestaciones pro Palestina

Jorge Lorenzo y el cambio que dio su carrera tras su primera victoria con 16 años: “Me ofrecían unos 80.000 euros, gané una carrera y pasó a 400.000 euros”

Los manifestantes pro Palestina bloquean la carretera y obligan a modificar el final de la etapa 16 de la Vuelta a España