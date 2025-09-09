España

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

Se trata de una influencer que un reciente vídeo de TikTok explicó como la educación estaba experimentando un descenso de calidad. Asimismo, reflexionó sobre la importancia de la memoria histórica

Por Guillermo Urquiza

Guardar
Isabel la Católica y Carlos
Isabel la Católica y Carlos V (Montaje España Infobae)

Educación, memoria histórica, países conquistados y conquistadores, esto son algunos de los temas que la creadora de contenido Valu (@valuferrari_) ha comunicado en uno de sus vídeos más recientes vídeos de TikTok. Acumulando más de 3000 me gustas y 200 comentarios, la influencer abrió un debate en redes sociales. “Todo el mundo debería ser plenamente consciente de los personajes históricos de su país”, declara en el vídeo.

La influencer española lleva viviendo un tiempo en Argentina y, según sus comentarios, se ha dado cuenta de que la relación que tienen los argentinos con su historia dista mucho a la de los españoles. “Ellos saben quién creó la bandera, quien luchó por la independencia”, declara haciendo hincapié en la degradación de la educación española. “En España nadie recuerda a otra figura histórica y no porque no exista”.

La divulgadora menciona a importantes figuras de la historia de España como Isabel la Católica o Carlos V. Además, protesta frente a la falta de espacios de divulgación actualizados en redes sociales sobre historia. En consecuencia, ahonda en los motivos sobre los que cree que esta situación se da en España, frente a otros países como Argentina.

Una opinión sobre la falta de memoria histórica de los españoles

La influencer @valuferrari_ opina que la falta de memoria histórica entre la gente joven en España, viene de no ser un país conquistado que no ha tenido que luchar por su independencia (aunque el término correcto sería colonizado). Algunos comentarios de su vídeo le han reprochado directamente esta idea diciendo que España también experimentó la llegada de otros pueblos: fenicios, cartagineses, griegos, romanos, pueblos germánicos, musulmanes.

@valuferrari_ opina sobre memoria histórica
@valuferrari_ opina sobre memoria histórica española en su perfil de TikTok

A pesar de las evidentes implicaciones colonialistas por parte de lo que fue España, resulta cuestionable la idea de que el país carezca de memoria histórica respecto a su lucha por la autonomía. En el caso español, la defensa de la libertad se transformó en una lucha interna contra la dictadura franquista, un conflicto que marcó profundamente la historia política y social del país.

Franquismo y democracia

En espacios cotidianos, universitarios y profesionales la historia es siempre un elemento transversal en los debates y conversaciones. Si bien es cierto que hay una preponderancia hacia la historia más reciente de nuestro país: el franquismo y la transición española, es importante ahondar en el por qué de ello. Hablamos de una dictadura que duró cuarenta años, seguida de un periodo de transición democrática, lleno de claroscuros. Decir que los españoles no están comprometidos con su historia puede ser cierto en según que ambientes, sin embargo, se aleja mucho de ser la experiencia genera del país.

Documental sobre los testimonios de
Documental sobre los testimonios de las víctimas del franquismo (Instagram)

Además, en las últimas décadas, la historia española ha sido abordada desde distintas disciplinas: literatura, obras de teatro, cine. Por ejemplo, el documental “El silencio de otros” que recoge testimonios sobre la lucha interna y familiar de las víctimas de la dictadura. Asimismo, la obra de teatro de Alberto Conejero “El Mar: visión de unos niños que nunca lo han visto” que también cuenta con una adaptación cinematográfica “El maestro del mar”.

Obra de teatro de Alberto
Obra de teatro de Alberto Conejero (Fuente: Instagram)

En definitiva, la cotidianeidad española presenta gran variedad de formas a través de las cuales las personas —y especialmente los jóvenes— se acercan a la memoria del país. El caso del franquismo responde a un panorama histórico evolutivo, en el que un sistema político fragmentado —La Restauración— dio paso a una primera dictadura, la de Primo de Rivera, incapaz de encontrar una solución política que pusiera fin al “problema español”. Así, la Segunda República promulgó en 1931 una de las constituciones más avanzadas socialmente hasta la fecha. Posteriormente, el golpe de Estado y la Guerra Civil derivaron en cuarenta años de dictadura, caracterizados por una política autárquica inicial y la restricción de libertades, que sumieron al país en el aislamiento y la represión. No obstante, la recuperación democrática y el creciente interés por la memoria histórica han permitido a España confrontar su pasado, reflexionar sobre sus errores y construir una sociedad más consciente y plural.

Temas Relacionados

Memoria históricaColonialismoIndependenciaInfluencerEducaciónEspaña-NacionalEspaña-NoticiasEspaña-Sociedad

Últimas Noticias

Una psicóloga revela cinco señales para identificar a una persona que no está disponible emocionalmente: “Tiene falta de empatía”

La manera en la que se construyen y se profundiza en las relaciones es clave para no caer en dinámicas inestables que provoquen sufrimiento, inestabilidad o pérdida de autoestima

Una psicóloga revela cinco señales

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: jugada ganadora y

Mar Flores revela los episodios más duros de su vida: del maltrato de su primer marido a la desaparición de su hijo Carlo

La empresaria ha relatado en ‘El Hormiguero’ algunos de los detalles de su vida íntima que aborda en su biografía, ‘Mar en calma’

Mar Flores revela los episodios

Algunos trucos para forrar los libros sin que queden burbujas: la actividad más temida por los padres durante la vuelta al cole

Puede parecer una actividad sencilla, pero es el quebradero de cabeza de muchas casas en septiembre

Algunos trucos para forrar los

Muere un menor tras una agresión en Barcelona

Los Mossos investigan el suceso ocurrido la noche del lunes

Muere un menor tras una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

¿Estás obligado a apartarte si

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

Radares carro, la nueva incorporación de la DGT que lleva 150.000 multas en Cataluña

Las fragatas F-110 de la Armada tendrán un nuevo sistema de combate: Navantia integrará una tecnología de radar

Una española que vive en Finlandia comparte cómo es su jornada laboral allí: “Si sales a las cuatro, a las cuatro y un minuto ya estás fuera y nadie te mira mal”

Un mecánico explica si es mejor la tracción trasera o la delantera para tu coche: “Es más económica”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Mercadona publica nuevas ofertas de empleo: sueldos de 4.000 euros mensuales para el personal informático

Andrés Millán, abogado, sobre el oro: “Se ha multiplicado su valor el triple que la vivienda”

Los cuatro errores típicos al pedir una hipoteca, según un abogado: “La gente se compra una casa sin tener ni idea”

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”