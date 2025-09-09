Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

Isabel la Católica y Carlos V (Montaje España Infobae)

Educación, memoria histórica, países conquistados y conquistadores, esto son algunos de los temas que la creadora de contenido Valu (@valuferrari_) ha comunicado en uno de sus vídeos más recientes vídeos de TikTok. Acumulando más de 3000 me gustas y 200 comentarios, la influencer abrió un debate en redes sociales. “Todo el mundo debería ser plenamente consciente de los personajes históricos de su país”, declara en el vídeo.

La influencer española lleva viviendo un tiempo en Argentina y, según sus comentarios, se ha dado cuenta de que la relación que tienen los argentinos con su historia dista mucho a la de los españoles. “Ellos saben quién creó la bandera, quien luchó por la independencia”, declara haciendo hincapié en la degradación de la educación española. “En España nadie recuerda a otra figura histórica y no porque no exista”.

La divulgadora menciona a importantes figuras de la historia de España como Isabel la Católica o Carlos V. Además, protesta frente a la falta de espacios de divulgación actualizados en redes sociales sobre historia. En consecuencia, ahonda en los motivos sobre los que cree que esta situación se da en España, frente a otros países como Argentina.

Una opinión sobre la falta de memoria histórica de los españoles

La influencer @valuferrari_ opina que la falta de memoria histórica entre la gente joven en España, viene de no ser un país conquistado que no ha tenido que luchar por su independencia (aunque el término correcto sería colonizado). Algunos comentarios de su vídeo le han reprochado directamente esta idea diciendo que España también experimentó la llegada de otros pueblos: fenicios, cartagineses, griegos, romanos, pueblos germánicos, musulmanes.

@valuferrari_ opina sobre memoria histórica española en su perfil de TikTok

A pesar de las evidentes implicaciones colonialistas por parte de lo que fue España, resulta cuestionable la idea de que el país carezca de memoria histórica respecto a su lucha por la autonomía. En el caso español, la defensa de la libertad se transformó en una lucha interna contra la dictadura franquista, un conflicto que marcó profundamente la historia política y social del país.

Franquismo y democracia

En espacios cotidianos, universitarios y profesionales la historia es siempre un elemento transversal en los debates y conversaciones. Si bien es cierto que hay una preponderancia hacia la historia más reciente de nuestro país: el franquismo y la transición española, es importante ahondar en el por qué de ello. Hablamos de una dictadura que duró cuarenta años, seguida de un periodo de transición democrática, lleno de claroscuros. Decir que los españoles no están comprometidos con su historia puede ser cierto en según que ambientes, sin embargo, se aleja mucho de ser la experiencia genera del país.

Documental sobre los testimonios de las víctimas del franquismo (Instagram)

Además, en las últimas décadas, la historia española ha sido abordada desde distintas disciplinas: literatura, obras de teatro, cine. Por ejemplo, el documental “El silencio de otros” que recoge testimonios sobre la lucha interna y familiar de las víctimas de la dictadura. Asimismo, la obra de teatro de Alberto Conejero “El Mar: visión de unos niños que nunca lo han visto” que también cuenta con una adaptación cinematográfica “El maestro del mar”.

Obra de teatro de Alberto Conejero (Fuente: Instagram)

En definitiva, la cotidianeidad española presenta gran variedad de formas a través de las cuales las personas —y especialmente los jóvenes— se acercan a la memoria del país. El caso del franquismo responde a un panorama histórico evolutivo, en el que un sistema político fragmentado —La Restauración— dio paso a una primera dictadura, la de Primo de Rivera, incapaz de encontrar una solución política que pusiera fin al “problema español”. Así, la Segunda República promulgó en 1931 una de las constituciones más avanzadas socialmente hasta la fecha. Posteriormente, el golpe de Estado y la Guerra Civil derivaron en cuarenta años de dictadura, caracterizados por una política autárquica inicial y la restricción de libertades, que sumieron al país en el aislamiento y la represión. No obstante, la recuperación democrática y el creciente interés por la memoria histórica han permitido a España confrontar su pasado, reflexionar sobre sus errores y construir una sociedad más consciente y plural.