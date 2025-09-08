España

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 8 de septiembre

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con la 6/49 puedes ganar
Con la 6/49 puedes ganar desde los tres aciertos. (Infobae)

Mira enseguida los números ganadores del sorteo de la 6/49 de este lunes 8 del septiembre llevado a cabo por Loterías de Catalunya.

Es importante mencionar que la lotería de la 6/49 lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los lunes, miércoles y sábado, después de las 21:00 horas.

Ganadores de la 6/49

Fecha: 8 de septiembre.

Combinación ganadora: 6, 9, 12, 18, 23, 47.

Complementario: 19.

Reintegro: 9.

Joker: 5, 1, 1, 5, 3, 9.

La lista de premios de la 6/49

La lotería de la 6/49 cuenta con una importante lista de premios que alcanza hasta el millón de euros, tanto en su versión tradicional como con los resultados del Joker.

En el caso de la lotería tradicional el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis de seis: 1.000.000,00 euros

Cinco de seis, más complementario: 25.019,63 euros

Cinco de seis: 1.569,08 euros

Cuatro de seis: 58,28 euros

Tres de seis: 8,58 euros

Reintegró: 1,00 euro

En el caso del Joker el premio es el siguiente, según la cantidad de números con los que coincida la combinación ganadora con la apuesta:

Seis números: 100.000,00 euros

Cinco últimos números 10.000,00 euros

Cuatro últimos números: 1.000,00 euros

Tres últimos números: 100,00 euros

Dos últimos números: 10,00 euros

Último número: 1,00 euro

¿No sabes como cobrar los
¿No sabes como cobrar los premios de la 6/49? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Cómo cobrar los premios de la 6/49

Hay varias modos de cobrar los premios de la lotería de la 6/49, la cual cambia de acuerdo con la cantidad del monto obtenido. 

Los premios que no sobrepasan los 120 euros, por ejemplo, se pueden cobrar en los establecimientos de venta de boletos de las Loterías de Catalunya autorizados. 

En algunos casos y por decisión propia, estos establecimientos pueden pagar premios menores a los 2 mil euros

En tanto, los premios que excedan los 120 euros pero que sean menores a los 150 mil euros, pueden cobrarse en las oficinas de CaixaBank

Mientras que en la Oficina de Atención, Información y Pago de Premios de las Loterías de Cataluña se pueden pagar todos los premios, cualquiera que sea su cuantía.

Cabe mencionar que si el premio es igual o superior a los 2 mil euros, la persona ganadora deberá presentar su DNI y, en caso de que desee cobrar mediante transferencia, el Certificado de Titularidad Bancaria, así como firmar el correspondiente documento de protección de datos.

Recuerda que cada uno de los boletos ganadores cuentan con una fecha de caducidad, es decir, un tiempo límite para poder cobrar el premio. En el caso de los sorteos llevados a cabo por las Loterías de Catalunya los premios vencen 90 días después de la fecha del juego correspondiente.

¿Cómo ganar la 6/49?

Para poder participar en la lotería de la 6/49 necesitas al menos 1 euro, que es el precio de la apuesta mínima. Tienes la posibilidad de adquirir tu boleto en línea o a través de vendedores autorizados en puntos físicos.

Posteriormente, debes de escoger tu combinación ganadora conformada por seis números elegidos entre el 1 y el 49. Puedes elegir tus números de la suerte o dejar que se llenen con números al azar. 

Con la 6/49 tienes la opción de meter más de una apuesta por sorteo para incrementar tus posibilidades de ganar.

Además, al momento de realizar tu apuesta, puedes añadir –por un euro más– el Joker que te da la posibilidad de ganar hasta 100 mil euros extras.

Para ganar el premio mayor, los seis números de tu apuesta deben de coincidir con los resultados del sorteo. Sin embargo, tienes la posibilidad de ganar algún premio desde los tres aciertos.  

Sin mencionar que, además de los seis dígitos de la combinación ganadora, el sorteo arroja tres números más: el Complementario, el Plus –que te permite duplicar el premio del sorteo– y el Reintegro –para recuperar lo invertido en la apuesta–.

Temas Relacionados

6/49España-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Víctimas de dana expresan que la carta de Vilaplana causa “una grave herida”: “Lleva 10 meses encubriendo una mentira”

Álvarez ha criticado que la periodista con la que comió Mazón “se pone de víctima en varias ocasiones”

Víctimas de dana expresan que

Resultados de la Primitiva: ganadores y números premiados

Como cada lunes, aquí están los ganadores del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Resultados de la Primitiva: ganadores

Número ganador de Bonoloto del 8 de septiembre

Con Bonoloto no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Número ganador de Bonoloto del

Comprobar EuroDreams: el número ganador para este 8 de septiembre

Como cada lunes, aquí están los resultados del premio de Eurodreams dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar EuroDreams: el número ganador

Un abogado aclara si se puede pedir la baja laboral por la muerte de tu animal: “Cada vez el ordenamiento jurídico está tratando más a las mascotas como un miembro de la familia”

Vivir su pérdida puede generar un impacto emocional comparable al de perder a un ser querido

Un abogado aclara si se
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Víctimas de dana expresan que

Víctimas de dana expresan que la carta de Vilaplana causa “una grave herida”: “Lleva 10 meses encubriendo una mentira”

La Policía localiza a 13 migrantes escondidos en atracciones de feria en Melilla: tenían como objetivo llegar a Europa

La Policía abre un canal “anónimo y confidencial” si crees que tu vecino trafica o en tu barrio se vende droga: “Tu palabra puede ser el arma definitiva”

Puigdemont paraliza su recurso en el Constitucional al recusar a tres jueces conservadores: pone en duda su neutralidad

Cae el Gobierno de Francia: Bayrou pierde la moción de confianza y se desata una crisis institucional

ECONOMÍA

Un abogado aclara si se

Un abogado aclara si se puede pedir la baja laboral por la muerte de tu animal: “Cada vez el ordenamiento jurídico está tratando más a las mascotas como un miembro de la familia”

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Una lotera revela lo que gana por cada décimo de la Lotería de Navidad que vende: “Y el resto para el Estado, no es buen negocio”

Los españoles invierten más en planes de pensiones a pesar del hachazo fiscal, temen que la pensión no les alcance

DEPORTES

El dinero que se llevará

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari

Vingegaard, líder de la Vuelta a España, también encabeza la defensa de los manifestantes pro Palestina: “Lo hacen por un motivo”