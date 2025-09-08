“He hecho esta elección por pasión y llegaré hasta el final”: a los 55 años, termina sus estudios de medicina tras una carrera como enfermero

La profesión requiere de profesionales comprometidos y con pasión por la disciplina (Agencias de prensa)

En ocasiones, la vida parece estar determinada. Vas al colegio, luego al instituto y a continuación eliges una formación profesional que condiciona para siempre tu futuro laboral. Esto es lo que, desde el ámbito académico, parece estar más generalizado entre los estudiantes. Parece que, con una sola decisión, a los diecisiete o dieciocho, tu vida será de una forma u otra. Ciencias o letras, trabajo manual o trabajo intelectual. Hay una tendencia hacia la polarización que termina construyendo mitos sobre la irreversibilidad de las decisiones. Algo como “Si eliges esto, ya no podrás cambiar”. Sin embargo, esto no solo se aleja de la realidad de las personas -cuando crecen y por diversas razones se reinventan -sino que también propicia la aparición de exigencias perjudiciales desde edades muy tempranas. Lo cierto es que, no todo el mundo puede saber aquello a la que quiere dedicarse desde tan pequeño. En consecuencia, las personas, suelen reinventarse a lo largo de su vida.

De enfermero a pediatra

Este es el caso de Philip Derleder, un hombre originario del norte de Alemania, de nacionalidad francesa, cuyo testimonio de vida es un ejemplo de que las personas pueden redefinir su tarea profesional y que esto no conoce de edades. Si bien es cierto que, a medida que vas creciendo, las responsabilidades de la vida adulta aumentan, esto no tiene por qué ser una barrera para continuar formándose y descubriendo nuevas pasiones.

Según informa el medio francés Le Republican Lorrain, así le sucedió a Derleder. Tras una exitosa carrera como enfermero, dedicándose a la urgente y necesaria tarea del cuidado y la asistencia sanitaria, decidió redefinir su labor profesional embarcándose en el camino a una nueva formación. Si bien es cierto que no hablamos de una disciplina radicalmente opuesta, su actividad elegida, a la que aspiraba con gran pasión y compromiso, demandaría de él un esfuerzo considerable. Se trata de Medicina. A sus 55 años está a punto de terminar sus estudios en la materia y convertirse en graduado. Diez años de duro trabajo después, completó su formación médica en Saarlouis. Su objetivo es claro: convertirse en médico general, especializado en pediatría.

Reinventa su carrera profesional, aspirando a pediatra

Sobre empezar de nuevo y reinventarse

A los 55 años, muchos sienten que ya está todo hecho: los hijos mayores, una carrera recorrida, una rutina. Pero la vida tiene una forma curiosa de sorprender, y esa edad puede convertirse en el punto exacto para empezar de nuevo. No se trata de dar un salto al vacío, sino de animarse a mirar alrededor con otros ojos y preguntarse: ¿qué quiero hacer con el tiempo que me queda?

Basta con mirar alrededor para ver historias distintas: personas que arrancaron un proyecto a los 60, que aprendieron a usar la tecnología para reinventar su carrera, o que decidieron vivir de una pasión. El entusiasmo por las cosas no caduca, las personas deseamos en todas las etapas de nuestras vidas y es normal que esos deseos cambien a lo largo del tiempo. A veces esto empieza con algo tan simple como retomar un hobby o coincidir con alguien.

En definitiva, reinventarse a los 55 no es una extravagancia ni un acto de rebeldía, es simplemente seguir los impulsos naturales. Cada etapa trae nuevas inquietudes, por ello es importante no quedarse quieto. Ante todo: probar, fallar, corregir y volver a empezar. La edad siempre será una cosa secundaria.