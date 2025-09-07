Una pareja con 11 hijos relata su complicada gestión para la vuelta al colegio: “Mejor no hago las cuentas, porque es imposible”

Tres niñas a su llegada al colegio en Madrid. (Marta Fernández/Europa Press)

La llegada de septiembre marca para las familias españolas un momento de alivio, porque los niños vuelven al colegio, pero también de agobio económico, porque los niños vuelven al colegio. En este sentido, algunos lo tienen peor que otros. Es el caso de Ernesto y Chiqui, padres de 11 hijos, que compartieron en el programa Andalucía Directo, de Canal Sur, los retos a los que se enfrentan en estos días.

“Saliendo todo de un mismo sueldo, hay que optimizar y buscar todas las posibilidades. Yo tengo la suerte de trabajar en el centro concertado donde estudian mis hijos, y la editorial y la empresa de los materiales nos dan facilidades”, explica Ernesto en el canal andaluz. La clave de su método reside, en primer lugar, en la estricta reutilización de materiales y prendas. La familia dedica grandes esfuerzos a seleccionar aquellos cuadernos, bolígrafos, reglas y otros útiles del año anterior que conservan en buen estado, minimizando así la necesidad de comprar artículos nuevos para todos los niños. La labor de repaso, orden y almacenamiento se vuelve cotidiana, pues —como muestra la experiencia de esta familia— cada euro cuenta cuando el gasto, por pequeño que parezca, se multiplica por once.

Otro aspecto fundamental de su estrategia es el uso escalonado de los uniformes escolares. Los hijos mayores estrenan la ropa nueva, que después queda para los más pequeños. La madre mantiene cuadrantes y listados con los materiales y la ropa, asegurando que ningún niño quede sin lo esencial al inicio del curso.

El impacto económico es evidente y Ernesto lo resume con franqueza: “Es verdad que las cuentas nunca salen, te lo puedo asegurar. Mejor no hago las cuentas, porque es imposible”. Por ello, además de la reutilización, buscan promociones, ofertas, comparan precios y no descartan la posibilidad de recurrir a préstamos si la situación lo requiere.

Más de 2.000 euros por hijo

El informe más reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) pone en contexto la realidad a nivel nacional. Asegura que el gasto medio anual por alumno en España alcanza los 2.390 euros, cuantía que incluye libros, material escolar, equipamiento, comedor y actividades extraescolares. El tipo de centro marca enormes diferencias: “Al cabo del año, quienes acuden a centros públicos pagan 2.223 euros menos por alumno que quienes van a la enseñanza concertada y la diferencia respecto a los centros privados supera los 7.000 euros”, destaca el estudio. Así, solo la matrícula y las cuotas mensuales en privados pueden llevar el coste anual por hijo hasta los 8.000 euros, más del doble que los concertados y casi siete veces más que los públicos.

Las diferencias regionales también son notables: en Madrid, la vuelta al cole cuesta de media 3.188 euros por alumno, mientras que en Galicia, Andalucía o Castilla y León la cifra ronda los 1.700 euros. El equipamiento básico —ropa, calzado, libros y material— representa un gasto importante, calculado en más de 520 euros por alumno. Aunque la OCU recuerda que “en todas las comunidades hay programas de acceso a libros de texto gratuitos”, las familias numerosas como la de Ernesto y Chiqui deben aprovechar hasta el último recurso para garantizar que todos sus hijos inicien el curso en igualdad de condiciones.