España

Murcia excluye a un aspirante a Guardia Civil por ser incapaz de manejar el estrés: “Se le hace hincapié en que se relaje, pero sigue muy nervioso”

El informe resalta que su “falta de autocontrol” estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Aspirantes participan en la oposición
Aspirantes participan en la oposición para la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil. (Europa Press)

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha desestimado el recurso presentado por un aspirante a Guardia Civil excluido del proceso selectivo para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias tras ser declarado “no apto” en la prueba de entrevista personal por “una mala gestión de sus nervios”.

El caso se originó tras la resolución del pasado 24 de octubre de 2022, en la que el Tribunal de Selección declaró “no apto” al aspirante en la entrevista personal realizada el 20 de octubre de ese año. El aspirante recurrió la decisión ante el General de Enseñanza de la Guardia Civil, pero su recurso fue desestimado de forma expresa el 1 de marzo de 2023.

El joven solicitó la anulación de la resolución y el reconocimiento de su derecho a ser declarado apto, alegando falta de motivación y transparencia en la calificación, así como indefensión por la negativa de la Administración a facilitarle información y documentación sobre la prueba.

La demanda argumentó que la entrevista personal "carecía de criterios objetivos" de calificación y que la Administración no comunicó los motivos concretos de la exclusión. Según la parte recurrente, la prueba se realizó sin la presencia de miembros del tribunal, solo con dos asesores técnicos, y sin detallar las preguntas ni el desglose de puntuaciones, lo que, a su juicio, vulneró los principios de transparencia y motivación.

Por su parte, el Abogado del Estado defendió la actuación de la Administración, asegurando que la declaración de “no apto” estaba debidamente motivada en el expediente administrativo y que no existían indicios para desvirtuar el proceso selectivo.

“Déficit en autocontrol y adaptación”

En el acta de la entrevista constan las observaciones de los evaluadores, quienes detectaron en el aspirante “déficit en autocontrol y adaptación”. Se recogió que “el aspirante cuando comienza a hablar lo hace de manera rápida y nerviosa, se le interrumpe y se le pide que hable más despacio puesto que es difícil entenderle, continua de la misma manera […]. Se le hace hincapié en que se relaje, se le hace salir para que se sosiegue, pero cuando vuelve y se continua con la entrevista, sigue muy nervioso sin conseguir relajarse, hablando de manera muy rápida”.

Estas son las oposiciones mejor pagadas, que coinciden con las más difíciles de aprobar

La sentencia recoge también el informe de la Junta de Revisión de la Entrevista Personal, que ratificó la valoración inicial: “Durante el acto de revisión, el aspirante admite haber realizado una mala gestión de sus nervios, siendo consciente durante el desarrollo de toda la entrevista de que este hecho estaba interfiriendo negativamente a la hora de comunicarse con los entrevistadores”.

La Sala considera que el Tribunal Calificador motivó su decisión con argumentos concretos y razonables sobre el resultado de la entrevista, y que el sistema de valoración se aplicó de forma igual para todos los aspirantes. En el expediente figura también un informe del Comandante del Servicio de Psicología de la Guardia Civil, que refuerza la decisión: “El déficit en autocontrol hace poco probable que el aspirante sea capaz de mantener el control y equilibrio del propio comportamiento y las emociones, no pudiendo evitar reacciones muy negativas ante situaciones hostiles, de provocación o peligro”.

La Sala rechaza el dictamen pericial psicológico aportado por la parte recurrente, al considerar que evalúa al aspirante en un momento posterior y no en el contexto concreto de la entrevista selectiva, que es el relevante para valorar las competencias exigidas. La sentencia concluye que “son claros y resultan coherentes los motivos por los que este aspirante, en el concreto momento de la entrevista, no acreditó suficientemente algunas de las competencias previstas en el punto 6.1.4 de la convocatoria”.

Temas Relacionados

Guardia CivilOposicionesMurciaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Los investigados encerraron a 28 animales en una cabaña con espacio reducido y cerraron los respiraderos, provocando que solo consiguieran sobrevivir tres

Una jueza de Cantabria abre

Una cajera y una clienta se compinchan para no pagar la compra y son detenidas: este es el valor de los productos robados

Las dos mujeres han sido puestas bajo arresto domiciliario a la espera del juicio

Una cajera y una clienta

5 flores para cultivar este otoño y llenar tu casa y jardín de color: resistentes, fáciles y llenas de vida

El entretiempo está a la vuelta de la esquina y con él llegan estas floraciones que harán de tu hogar uno más acogedor

5 flores para cultivar este

Un médico recomienda usar medias de compresión en los viajes para reducir el riesgo de sufrir trombos: “Son cada vez más frecuentes, incluso en gente joven”

El doctor José Manuel Felices dar tres consejos para evitar esta afección que puede derivar en un ictus o un infarto

Un médico recomienda usar medias

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

El precio más bajo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Cantabria abre

Una jueza de Cantabria abre diligencias contra tres hombres por la muerte de 25 vacas por asfixia: “Existen indicios racionales de criminalidad”

Un Inspector Jefe de la Policía Nacional explica cómo saber si una persona es un policía de incógnito o te está estafando

Así funciona la “estafa de los likes”, el nuevo método del que advierte la Policía Nacional: “Solo te quedarán deudas”

La Justicia confirma el desahucio de una familia con un menor con un 76% de discapacidad pese a su situación de vulnerabilidad

Cinturones, tejidos y cremalleras: Marlaska licita un contrato de 3,3 millones de euros para que los presos hagan los uniformes de los funcionarios de prisiones

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 3 de septiembre

Esto es lo que pasa si te pagan las horas extras como incentivos, según un abogado: “Te puede beneficiar”

Cambio de euro a dólar hoy 3 de septiembre: cómo está la cotización y previsiones

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa no se puede negar a adaptar tu horario para el cuidado de tu hijo”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

DEPORTES

Jorge de Frutos y la

Jorge de Frutos y la llamada de la selección española: el cuarto jugador del Rayo Vallecano y el segundo segoviano en vestir La Roja

El ciclista español Juan Ayuso carga contra su equipo por anunciar su salida: “Quieren dañar mi imagen, es una dictadura”

El primer compañero de Fernando Alonso en Fórmula 1, detenido en Brasil por presunta posesión ilegal de un coche de lujo

De Dean Huijsen a Álex Baena: estos son los equipos españoles que más dinero han gastado en fichajes

Karolina Muchova se pone a llorar en pleno partido del US Open tras ver a su exnovio acosador en las gradas: “Me asusté”