España

La advertencia de la Guardia Civil sobre sus pruebas de acceso: “No se puede acceder con el teléfono móvil”

El proceso para ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil comienzan este sábado, 6 de septiembre

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
Imagen de archivo de un
Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil, a 18 de agosto de 2024. (Juan Moreno/Europa Press)

Las pruebas para ingresar en la Escala de Cabos y Guardias de la Guardia Civil en 2025 comienzan este sábado 6 de septiembre, con la apertura de la convocatoria para cubrir 3.118 plazas mediante concurso-oposición, según la información publicada por la Dirección General de la Guardia Civil. La distribución de las plazas contempla 1.248 vacantes reservadas para militares profesionales de tropa y marinería con al menos cinco años de servicio, 240 para alumnos del Colegio de Guardias Jóvenes y 1.630 plazas de acceso libre. Si alguna de las plazas reservadas no se cubre, se sumará al cupo de acceso libre.

El proceso selectivo para ingresar en este cuerpo se estructura en dos grandes bloques. Por un lado, se encuentra la fase de concurso, que incluye una serie de pruebas teórico-prácticas. En este apartado, los opositores deben enfrentarse a un examen de ortografía, una evaluación de gramática, un test de conocimientos generales y una prueba de inglés.

En este sentido, la Guardia Civil ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok con una lista de cosas imprescindibles que debes llevar a este examen crucial para pasar el proceso selectivo. Lo más importante, afirman, traer el DNI u otro documento legal que te identifique y un bolígrafo de color negro. Los agentes recuerdan que no se puede acceder al aula de examen con los teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, relojes inteligentes ni apuntes. Pero sí puedes -y es aconsejable- llevarte un lápiz, un reloj analógico o digital, una botella de agua, comida ligera y una bolsa de plástico transparente para guardarlo todo.

Por último, advierten, “es muy importante que días antes del examen te asegures cuál es la sede, fecha y hora que te corresponde”. ¿Y dónde puedes comprobar esa información? Según explica el Instituto Armado puede verificarse en la propia página web oficial de la Guardia Civil.

Además de la prueba escrita, se incorporan pruebas psicotécnicas, orientadas a medir tanto las aptitudes intelectuales como el perfil de personalidad de cada aspirante. Finalmente, el proceso se completa con las pruebas psicofísicas, que abarcan ejercicios físicos, una entrevista personal y un reconocimiento médico.

Duración de cada prueba

En lo que respecta al tiempo asignado para cada examen, los aspirantes disponen de 140 minutos para realizar el examen teórico, mientras que la prueba psicotécnica se extiende durante 55 minutos para responder a 80 preguntas.

Estas son las oposiciones mejor pagadas, que coinciden con las más difíciles de aprobar

La plataforma digital especializada en formación para las oposiciones Innotest explica que, tanto para el caso de la prueba de conocimientos teórico-prácticos como para el de la psicotécnica, el tiempo es más que suficiente para dar respuesta a todas las preguntas. No obstante, “para que el tiempo de examen no se convierta en un problema“, los expertos de este portal recomiendan realizar muchos simulacros antes del día de la prueba para enfrentarte a ella con total seguridad.

Requisitos previos para poder ingresar en la Guardia Civil

Antes de poder presentarse a las pruebas selectivas, el acceso a la Guardia Civil está condicionado por una serie de requisitos generales que todos los aspirantes deben cumplir.

En primer lugar, la nacionalidad española es imprescindible para poder optar a una plaza en la Guardia Civil. Además, se exige que el candidato tenga cumplida la mayoría de edad y no supere la edad máxima que la convocatoria estipula, que habitualmente está relacionada con el periodo de servicio activo en el cuerpo. En cuanto a la titulación académica, se requiere como mínimo estar en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o su equivalente.

Los aspirantes deben carecer de antecedentes penales ni estar privados de derechos civiles. Tampoco se admite a quienes hayan sido separados mediante expediente disciplinario de las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, o de Administraciones Públicas. Otro aspecto fundamental es el compromiso de portar armas y, en caso necesario, llegar a utilizarlas, obligación que debe ser aceptada y firmada por el candidato.

Por otro lado, se establecen restricciones en cuanto a tatuajes y modificaciones corporales. No pueden llevarse tatuajes que sean contrarios a los valores constitucionales, que resulten visibles con el uniforme o que reflejen motivos obscenos, discriminatorios o antisociales. La normativa también prohíbe la exhibición de piercings, inserciones o mutilaciones incompatibles con el uso de uniformidad reglamentaria.

Temas Relacionados

Ministerio Del Interior EspanaoposicionesGuardia CivilEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

La avispa excavadora, el insecto que puede proteger tus plantas: estos son los motivos que hay detrás

Además de sus beneficios para el jardín, este insecto tiene un nivel de agresividad muy bajo, por lo que no supone un peligro para las personas

La avispa excavadora, el insecto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

El precio de las gasolinas se modifica diariamente

La gasolina más barata y

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado por tener una relación romántica con una subordinada

El máximo ejecutivo ha perdido su cargo tras descubrirse que mantenía un noviazgo secreto con una empleada, un hecho que va en contra de los valores de la compañía

Escándalo en Nestlé: destituyen a

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Casi 4 de cada 10 trabajadores domésticos en España no están dados de alta en la Seguridad Social, exponiendo a sus empleadores a multas de miles de euros y al pago de cotizaciones atrasadas

Esta es la multa a

LaLiga: tabla de goleo tras la última jornada

La liga española se caracteriza por tener a varios de los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos forman parte del ranking de anotadores

LaLiga: tabla de goleo tras
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo solicitar el cambio de

Cómo solicitar el cambio de nombre y apellidos en el Registro Civil: estos son los requisitos necesarios

Tres aseguradoras condenadas a indemnizar con 5,1 millones de euros a la armadora del Villa de Pitanxo por el naufragio del pesquero

Los datos reales de la inmigración irregular: las llegadas por la ruta canaria caen un 52% aunque España ya es el segundo país europeo en peticiones de asilo

El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Una violación a una chica de 14 años y un ataque de encapuchados: el centro de menores de Hortaleza se convierte en arma arrojadiza para los discursos de odio

ECONOMÍA

La gasolina más barata y

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de septiembre

Escándalo en Nestlé: destituyen a su consejero delegado por tener una relación romántica con una subordinada

Esta es la multa a la que te enfrentas si no contratas legalmente a un empleado del hogar

Las viviendas vacías, una posible solución a la falta de oferta en el tensionado mercado inmobiliario español

Conciliación entre vida laboral y personal: cuáles son las ciudades españolas que ofrecen más tiempo libre y mejor calidad de vida

DEPORTES

El jefe de Mercedes, Toto

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, lo tiene claro: “La Fórmula 1 necesita a un imbécil, la gente necesita odiar a alguien”

El peluquero de Carlos Alcaraz sobre su relación con el tenista: “Tengo que darle un poco de privilegio. Trabajamos a puerta cerrada y cuando no vaya nadie a la tienda”

Islam Makhachev quiere un combate contra Ilia Topuria: “Estoy interesado en hacer esa pelea”

El enfado de Fernando Alonso con Aston Martin durante el GP de Países Bajos: “Os habéis olvidado de mí”

La Guardia Urbana detiene las obras del Camp Nou y denuncia a la constructora por trabajar en domingo sin licencia