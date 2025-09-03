Juanra Bonet estrena ‘Juegos de Pelotas’ y revela el gran secreto del programa: “No tiene la curva de dificultad que tienen normalmente los concursos”

Juanra Bonet estrena 'Juegos de Pelotas' (Atresmedia)

Atrapa un millón, ¡Boom!, Lo sabe, no lo sabe o ¿Quién quiere ser millonario?, son algunos de los tantos programas que Juanra Bonet ha capitaneado a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria profesional en los medios de comunicación. Podría decirse que su casa es Atresmedia, donde ha estado al frente de diferentes concursos de televisión. Este miércoles, 3 de septiembre, el catalán estrena Juegos de pelotas de la mano de cadena privada.

Se trata de un exitoso formato holandés que llega a Antena 3 producido por Atresmedia en colaboración con Warner Bros. ITVP España. Cada episodio presenta a dos grupos de seis personas que tendrán que responder a preguntas de alto riesgo con la finalidad de no caerse al agua y llevarse el dinero en metálico, que puede llegar a los cien mil euros.

Para su primera temporada en España, Antena 3 ha apostado por Juan Ramón Bonet Alba, su nombre completo, para acompañar a los participantes y a los televidentes en esta nueva aventura. Un proyecto profesional que el presentador vive con “mucha ilusión, mucha confianza y con la seguridad de llevar a los hogares un concurso divertidísimo para toda la familia”, tal y como confiesa en una entrevista para Infobae España.

Teniendo en cuenta que cada fallo significa la eliminación, en el plató del programa se vive una gran tensión con los concursantes. Una situación que Juanra Bonet admite que se experimenta con “ilusión y alegría”. “Es esa sensación de que está por pasar algo. Ese disfrute de un peligro. Es una emoción que te mantiene enganchado y expectante a lo que va a ocurrir”, detalla el entrevistado para este medio, comparando la situación con la escena de una película. “Es como cuando se escucha el ruido en el sótano de una película y dices ‘por qué bajas si sabes que te puede ocurrir algo’. Aunque aquí es un plató de televisión y sabes que no va a ocurrir nada grave”.

Sabiendo que Bonet capitanea el programa, podría decirse que este conoce de antemano las respuestas a cada pregunta. No obstante, todo apunta a que la realidad es otra. “A veces yo lo sé, pero de casualidad, no porque me las estudie antes o porque me lo piden. Pero me gusta mucho sorprenderme”, admite, dejando entrever que prefiere vivir como uno más todo lo que sucede en plató, aunque no siempre es así. “La verdad que juego poco cuando estoy presentando, porque estoy a otra cosa, estoy pensado en la posición, estoy pensado en la luz o estoy pensando si va esto antes o si va después. La verdad es una pena porque no juego cuando se juega”.

El secreto mejor guardado de ‘Juego de Pelotas’

Juanra Bonet explica que famosos como Rosa López, Susi Caramelo, Melody o Blas Cantó serán algunos de los concursantes que formarán parte del primer programa. Sin embargo, la siguiente entrega contará con un equipo de anónimos. Pero el deseo del de Barcelona es que en una de las entregas se enfrenten los presentadores de Antena 3 contra los presentadores de laSexta. “Esa guerra estaría muy entretenida”.

Eso sí, tiene claro que él no formaría parte del programa por un motivo de peso. “No, no me gusta participar. Soy mal concursante. Dudo mucho. Tengo poca seguridad en mis conocimientos. Tampoco tengo muchos para los que presumir. Yo no querría ponerme a prueba. No hace falta. Me gusta presentar", admite, poco antes de revelar el gran secreto detrás de este concurso. “Las preguntas están escondidas detrás de 10 temas y cada una de ellas está previamente cargada. Por lo tanto, hay preguntas fáciles, difíciles, preguntas de una dificultad intermedia...”, comienza a decir, añadiendo que en este programa la dificultad te toma por sorpresa.

“Parece que tu primera pregunta sea de las difíciles y la última que elijas sea de las fáciles o al revés. Entonces este componente también es bastante especial. No tiene la curva de dificultad que tienen normalmente los concursos“, señala. Por el momento, habrá que esperar para conocer la acogida que tendrá el programa, algo a lo que estará muy pendiente el conductor de televisión. “Lo que no suelo ver son los comentarios en redes sociales. Por la mañana me levanto, veo el número y ya está. Pero lo que no suelo hacer es ver en directo lo que está opinando la gente. Es que tiene 100 cosas positivas y una negativa y te quedas loco con la negativa“.