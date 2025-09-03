España

Desarticulado un grupo criminal especializado en el método del vishing que estafó más de 100.000 euros a 42 víctimas

Los responsables contactaban telefónicamente con las víctimas, haciéndose pasar por entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos los números oficiales de dichas entidades

Marcos García Quesada

Los agentes durante la operación
En el marco de la operación Banalic, la Guardia Civil ha detenido a siete personas e investiga a otras tres por su presunta participación en un grupo criminal dedicado a estafas bancarias a través de la técnica de vishing. Se estima que la trama habría ocasionado un perjuicio económico provisional superior a 100.000 euros, afectando a 42 víctimas en distintas provincias de España.

La investigación comenzó en enero de 2024, tras detectarse varias denuncias en la provincia de Alicante. Los responsables contactaban telefónicamente con las víctimas, haciéndose pasar por entidades bancarias y mostrando en sus dispositivos los números oficiales de dichas entidades. Simulando asistencia técnica, lograban que las víctimas validaran operaciones o facilitaran códigos de un solo uso, que luego empleaban para realizar transferencias inmediatas hacia cuentas de paso utilizadas temporalmente.

El análisis de las denuncias reveló que las estafas no se limitaban a Alicante, sino que también se habían cometido en Burgos, Ávila, Salamanca, Valladolid, Madrid, Sevilla, Almería, Cádiz, Tarragona, Barcelona, Cantabria, las Islas Baleares y Ceuta.

Una red de “mulas” para retirar y mover dinero

En la primera fase de la operación, los agentes identificaron una red de “mulas” encargadas de retirar y mover el dinero obtenido de manera fraudulenta. Se constató que algunas de estas personas habían sido coaccionadas o incluso privadas de libertad temporalmente para asegurar la entrega del efectivo.

En diciembre de 2024 se llevó a cabo el primer dispositivo operativo, con registros en Pilar de la Horadada y Algorfa, que culminó con la detención de tres personas responsables de reclutar y controlar a las mulas, la detención de tres mulas adicionales y la investigación de otras tres.

Posteriormente, en julio, el examen de pruebas digitales y financieras permitió reconstruir el flujo del dinero y avanzar en la estructura criminal hasta identificar al presunto líder, ubicado en Benferri, donde se registró su vivienda y fue detenido. Durante la actuación se incautó diverso material informático para su posterior análisis.

Todos los detenidos, junto con los objetos intervenidos, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, que ordenó su puesta en libertad con medidas cautelares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones.

La estafa del vishing

El vishing, una combinación de las palabras inglesas “voice” (voz) y “phishing” (suplantación), es una técnica de ingeniería social utilizada por ciberdelincuentes para obtener información personal y financiera a través de llamadas telefónicas fraudulentas. Los atacantes se hacen pasar por entidades de confianza, como bancos, compañías de servicios o instituciones públicas, con el objetivo de engañar a las víctimas y que estas revelen datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas de crédito o códigos de acceso.

Una de las tácticas comunes en el vishing es el “spoofing”, que consiste en falsificar el número de teléfono que aparece en la pantalla del receptor para que coincida con el de una institución legítima. Esto genera confianza en la víctima, que puede sentirse presionada a seguir instrucciones que comprometen su seguridad.

Noticias del día 03 de septiembre del 2025

Para protegerse del vishing, es fundamental mantener la calma ante llamadas inesperadas, no proporcionar información personal por teléfono y verificar siempre la identidad del interlocutor a través de canales oficiales. Además, se recomienda bloquear números sospechosos y denunciar cualquier intento de fraude a las autoridades competentes.

