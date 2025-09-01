“La asistenta” conquista a los lectores y se coloca entre los libros más vendidos de Amazon España

La asistenta: El thriller viral que está arrasando internacionalmente . (Foto de Amazon)

Los gustos de los lectores en España se ven reflejados cada día en la lista de los libros más vendidos de Amazon, un termómetro que muestra cuáles son las obras que marcan tendencia y conquistan al público. Desde thrillers psicológicos como “La Asistenta”, hasta novelas históricas y títulos de desarrollo personal, la plataforma se ha convertido en un escaparate clave para conocer qué autores están en el centro de la conversación literaria.

El ranking de ventas cambia constantemente, impulsado por fenómenos virales, recomendaciones en redes sociales y el boca a boca de los lectores. En los últimos meses, varios títulos han logrado posicionarse entre los preferidos gracias a historias adictivas, personajes memorables y temáticas que conectan con las inquietudes actuales de los lectores.

Más allá de ser un simple listado de popularidad, la selección de Amazon funciona como una guía para quienes buscan su próxima lectura. Revisar los libros más vendidos no solo revela qué obras están causando furor, sino también qué tendencias literarias se están consolidando entre los lectores españoles, desde sagas de ficción hasta propuestas de no ficción que invitan a la reflexión.

A continuación las obras más populares

1. La asistenta: El adictivo thriller viral que está arrasando internacionalmente: 1 (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

2. Misión en París (Las aventuras del capitán Alatriste 8)

Autor: Arturo Pérez-Reverte

3. El secreto de la asistenta (La asistenta 2) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

4. Te vas a morir y todavía no has empezado a vivir: 29 principios para vivir mejor (y con más sentido)

Autor: Laura Falces

5. La asistenta te vigila (La asistenta 3) (SUMA)

Autor: Freida Mcfadden

6. Estuche trilogía El verano en que me enamoré: El verano en que me enamoré, No hay verano sin ti y Siempre nos quedará el verano (Bestseller)

Autor: Jenny Han

7. Adiós a la inflamación. Cómo prevenir enfermedades, retrasar el envejecimiento y perder peso (HarperCollins) Español

Autor: Sandra Moñino

8. Ego y Supraconciencia: Buscando el sentido de la vida (No Ficción)

Autor: Dr. Manuel Sans Segarra

9. Hábitos atómicos: Cambios pequeños, resultados extraordinarios (Autoconocimiento)

Autor: James Clear

10. Open Up 6. Activity Book

Autor: Joanna Heljimer

*Nota: Algunos libros podrían no tener autor debido a que la plataforma no lo proporciona.

Así leen en España

El número de lectores en España incrementó paulatinamente desde la pandemia de coronavirus, logrando consolidarse entre los más jóvenes, según el informe del Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2023 presentado por el Ministerio de Cultura y Deporte.

Detalla que en los últimos 10 años ha incrementado un 5,7% el índice de lectura de los españoles. El 64,8% utiliza su tiempo libre para leer; sin embargo, cuando se trata de los lectores de cómics, aumenta la cifra hasta 66,2 por ciento.

Al considerar sólo aquellos que leyeron por ocio en su tiempo libre el porcentaje fue de 64,8%, una cifra ligeramente superior a la de la medición anual anterior y que llega al 66,2% cuando también se le suman los lectores de cómics.

Al hacer una comparación con las cifras que se han registrado en la última década se tiene que el índice de lectura en el tiempo libre tuvo un aumento de 5,7%; los “lectores frecuentes” se mantuvieron en el 52,5%; mientras que los considerados como “ocasionales” sólo han mostrado una ligera alza de 0,4 puntos porcentuales.

Aunque de a poco las cifras de lectura se han ido acercado a las medias europeas, el informe revela que aún persiste un importante número de españoles que nunca leen (35,2%). Al respecto, el 44% señala que el motivo principal es que no tienen tiempo libre; el 30,6% prefiere invertir su tiempo en otro tipo de entretenimiento como pasear, descansar o ver películas y series; el 29,3% reconoció una falta de interés; y el 0,9% dijo tener problemas de vista o salud.

La medición también deja ver que las mujeres leen más que los hombres en una proporción de 69,9% frente a un 59,5 por ciento. Por edades, se tiene que el tramo con mayor población lectora es aquel que comprende de los 14 a los 24 años y que representan un 74,2% del total.