Isabel Díaz Ayuso sorprende con el vestido de las rebajas de Zara que solo cuesta 6 euros

Isabel Díaz Ayuso ha regresado a la actividad institucional después de unos días de vacaciones en Miami y lo ha hecho fiel a su estilo habitual: con un look que no ha pasado desapercibido. La presidenta de la Comunidad de Madrid acudió a Comillas, en Cantabria, para entregar el Premio de Cultura 2025 en la categoría de Literatura al periodista y escritor Alfonso Ussía, y terminó generando titulares no solo por el acto, sino por su elección de vestuario. La dirigente madrileña sorprendió con un vestido de Zara que costaba únicamente 6 euros, una cifra tan baja que se ha convertido en el detalle más comentado de la jornada.

El diseño en cuestión es una pieza de color rojo, tirantes anchos, cuello redondo, corte midi y frunces en la cintura que ayudan a estilizar la silueta. Confeccionado en un tejido ligero, resulta perfecto para el verano ya que aporta frescura y comodidad sin renunciar a la elegancia. Además, el color rojo es uno de los que más utiliza Ayuso en sus apariciones públicas, un tono que favorece especialmente a las morenas.

Pero lo mejor de este vestido, además de ser un básico atemporal, es que se había rebajado hasta situarse en apenas 6 euros, un auténtico chollo de las rebajas. Tanto que ya está agotado en todas las tallas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrega el Premio de Cultura 2025 de la Comunidad de Madrid en la categoría de Literatura al escritor y periodista madrileño Alfonso Ussía en Comillas. (EFE)

El precio es lo que más ha llamado la atención, hasta el punto de convertirse en símbolo del look. Ver a una líder política en un acto oficial con una prenda que cuesta menos que una entrada de cine resulta insólito, y precisamente por eso ha generado tantos comentarios. Con este gesto, Ayuso demuestra que no siempre es necesario recurrir a piezas de alto coste para transmitir. Este traje de seis euros es el ejemplo de cómo la sencillez, cuando se combina bien, puede tener un enorme impacto.

La presidenta acompañó el vestido con unas sandalias blancas de tiras finas, un reloj clásico y unos pendientes discretos. Un conjunto minimalista y equilibrado, sin elementos excesivos, que reforzaba la idea de frescura y naturalidad. Pero el protagonismo lo tenía claramente este vestido que cualquiera podría haber adquirido en las rebajas de Zara.

No es la primera vez que Ayuso apuesta por prendas asequibles en actos públicos. Su estilo se caracteriza precisamente por la mezcla de piezas básicas y atemporales que forman parte de un fondo de armario práctico. En este caso, el vestido rojo de seis euros refuerza esa imagen de cercanía y sencillez. Además, la elección encaja con un regreso al trabajo tras las vacaciones: una prenda cómoda, favorecedora y fácil de llevar, ideal para inaugurar la agenda de septiembre.