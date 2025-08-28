España

Los aeropuertos de Barcelona- El Prat y Palma de Mallorca cancelan y retrasan varios vuelos ante las fuertes tormentas

La Aemet ha activado el nivel naranja de alerta, que supone peligro importante, en casi la totalidad de Baleares y los litorales y prelitorales de Barcelona y Girona, así como en el interior de Castellón

María Santos Viñas

Por María Santos Viñas

Pasajeros que esperan para embargar
Pasajeros que esperan para embargar en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, a 8 de diciembre de 2024. (REUTERS/Jon Nazca)

A primera hora de la mañana, ENAIRE, el gestor de navegación aérea de España, avisaba de que la previsión de meteorología adversa “podría afectar a la operativa en los sectores de ruta de los aeropuertos de Barcelona y Palma de Mallorca” y así ha sido. Las dos estaciones aéreas ya han cancelado y retrasado un centenar de vuelos.

El aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat acumula cerca de 40 vuelos cancelados desde este miércoles debido a lluvias, que han provocado que el tráfico aéreo se desarrolle con dificultades. De estos, 18 son llegadas y 19 salidas, la mayoría de ellos conexiones con Baleares, París, Milán o Lisboa. La compañía más afectada ha sido Vueling, la principal operadora en Barcelona, que ya intenta recolocar a sus viajeros. Además, los aviones despegan, lo hacen de manera espaciada, lo que está provocando retrasos.

En el aeropuerto balear de Son Sant Joan de Palma la situación es similar. La terminal ya acumula 64 vuelos con retraso y dos cancelaciones. De los aviones atrasados, 43 son en vuelos que tienen previsto despegar de Palma y los 21 restantes, que deberían aterrizar. Por su parte, las cancelaciones son una salida y una llegada, ambos en conexión con Luxemburgo. Entre los vuelos afectados por la meteorología en Palma, hay conexiones tanto nacionales, con especial predominio de Madrid y Barcelona, como internacionales, buena parte de ellos de países del norte de Europa como Alemania, Países Bajos o Gran Bretaña.

Alerta por fuertes tormentas acompañadas de granizo

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este jueves las alertas naranja y amarilla en el este del país, que se encuentra bajo la influencia de una vaguada atlántica. Los meteorólogos piden precaución ante la previsión de fuertes tormentas que podrán ir acompañadas de“granizo grande y vientos intensos“y ”chubascos muy fuerte, que podrían provocar crecidas súbitas en cauces”, conforme han detallado a través de su cuenta de X. El interior de Castellón, casi la totalidad de Baleares y los litorales y prelitorales de Barcelona y Girona son las regiones en las que se ha activado el nivel naranja de alerta, que implica “peligro importante”, por tormentas y lluvias que podrán dejar hasta 40 litros por metro cuadrado.

¿Pueden reclamar una indemnización los pasajeros afectados?

La normativa europea establece que los viajeros tienen derecho a una compensación en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de vuelo. No obstante, en circunstancias como las actuales quedan eximidos, conforme detalla el Reglamento (CE) nº 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos.

“Un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo no está obligado a pagar una compensación conforme al artículo 7 si puede probar que la cancelación se debe a circunstancias extraordinarias que no podrían haberse evitado incluso si se hubieran tomado todas las medidas razonables”, reza el artículo 5. Y dentro de estas “circunstancias extraordinarias” se incluyen las “condiciones meteorológicas incompatibles con la realización del vuelo”.

