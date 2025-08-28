La familia de un niño de 4 años presenta una demanda de 20 millones de euros contra un dentista: “A las 6:12 ya no tenía pulso”

Clínita dental Sunnyside en Oregón.

Una familia de Oregón ha presentado una demanda por 22 millones de dólares (unos 20,3 millones de euros) tras un grave incidente en el que su hijo de cuatro años quedó con daños cerebrales después de pasar por una consulta dental, informa NBC News.

Todo empezó cuando el menor, identificado como M.L. en los documentos judiciales, acudió hace unos meses a Sunnyside Dentistry for Children para tratar varias caries. Aquella vez, el dentista, Dustin M. Davis, intentó usar óxido nitroso (conocido como “gas de la risa”) para sedarlo, pero decidió posponer el procedimiento y sugerir que lo intentaran más adelante con anestesia general. Según el abogado familiar, Kirc Emerson, los padres nunca supieron la razón de ese cambio.

Anestesia general

El 24 de julio de 2024, la familia volvió a la clínica y esta vez, bajo la supervisión del doctor Davis y con el anestesista Lane D. Robinson asistiendo, se inició el tratamiento con anestesia general. Aunque uno de los padres manifestó dudas sobre el procedimiento, siguieron adelante.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Apenas comenzó la intervención, a las 5:51 de la mañana, todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, en poco más de veinte minutos, M.L. sufrió un paro cardíaco: “A las 6:12, M.L. ya no tenía pulso”, recoge la demanda. Según alegan los padres, el niño recibió una cantidad excesiva de sevofluorano, lo que lo llevó a ese estado crítico. Solo tras realizarle compresiones en el pecho y administrarle epinefrina consiguieron que su corazón volviera a latir.

Ya no puede caminar ni hablar

La familia sostiene que ni el dentista ni el anestesista estuvieron al tanto de las constantes vitales de M.L. ni reaccionaron a tiempo a los primeros signos de alarma, y que por eso su hijo se quedó sin oxígeno durante un tiempo. Fue trasladado de inmediato al hospital, pero las consecuencias fueron devastadoras.

Según el relato recogido en la demanda, M.L. ya no puede caminar ni hablar, y ha tenido que empezar de cero: “Ha regresado a un estado infantil y debe volver a aprender todas las funciones básicas”, especifica el documento. Su abogado lo resume así: “La infancia de M.L. ha cambiado para siempre”. El pequeño pasó seis semanas ingresado y aunque pudo volver a casa, aún no ha recuperado las capacidades que tenía antes del incidente.

El texto de la demanda detalla el alcance de los daños: “M.L. no puede articular palabras, escribir, vestirse o usar el baño sin ayuda”. Su vida diaria se ha transformado por completo.

No hay respuesta de la clínica

Al ser preguntado por NBC News este asunto, el anestesista Lane D. Robinson dijo que prefería no comentar nada y que cualquier explicación debería venir de la mano de su abogado. Sin embargo, no proporcionó su nombre.

Tanto la clínica como el doctor Davis tampoco han respondido a los intentos de contacto. Según los registros médicos, Davis no ha tenido antecedentes por mala praxis y se ocupa de la consulta desde el año 2021. Antes de eso, trabajó cinco años en el área de Seattle y cuenta con títulos avanzados en odontopediatría y ciencias orales.

Hasta ahora, los representantes de la familia aseguran que nadie ha dado respuesta a la demanda presentada.