España

La familia de un niño de 4 años presenta una demanda de 20 millones de euros contra un dentista: “A las 6:12 ya no tenía pulso”

Se trataba de una consulta rutinaria, pero se produjo un paro cardíaco. Los padres señalan un extraño cambio con la anestesia

Alberto López Marín

Por Alberto López Marín

Guardar
Clínita dental Sunnyside en Oregón.
Clínita dental Sunnyside en Oregón.

Una familia de Oregón ha presentado una demanda por 22 millones de dólares (unos 20,3 millones de euros) tras un grave incidente en el que su hijo de cuatro años quedó con daños cerebrales después de pasar por una consulta dental, informa NBC News.

Todo empezó cuando el menor, identificado como M.L. en los documentos judiciales, acudió hace unos meses a Sunnyside Dentistry for Children para tratar varias caries. Aquella vez, el dentista, Dustin M. Davis, intentó usar óxido nitroso (conocido como “gas de la risa”) para sedarlo, pero decidió posponer el procedimiento y sugerir que lo intentaran más adelante con anestesia general. Según el abogado familiar, Kirc Emerson, los padres nunca supieron la razón de ese cambio.

Anestesia general

El 24 de julio de 2024, la familia volvió a la clínica y esta vez, bajo la supervisión del doctor Davis y con el anestesista Lane D. Robinson asistiendo, se inició el tratamiento con anestesia general. Aunque uno de los padres manifestó dudas sobre el procedimiento, siguieron adelante.

En los últimos años, han incrementado los casos de negligencias en hospitales del país

Apenas comenzó la intervención, a las 5:51 de la mañana, todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, en poco más de veinte minutos, M.L. sufrió un paro cardíaco: “A las 6:12, M.L. ya no tenía pulso”, recoge la demanda. Según alegan los padres, el niño recibió una cantidad excesiva de sevofluorano, lo que lo llevó a ese estado crítico. Solo tras realizarle compresiones en el pecho y administrarle epinefrina consiguieron que su corazón volviera a latir.

Ya no puede caminar ni hablar

La familia sostiene que ni el dentista ni el anestesista estuvieron al tanto de las constantes vitales de M.L. ni reaccionaron a tiempo a los primeros signos de alarma, y que por eso su hijo se quedó sin oxígeno durante un tiempo. Fue trasladado de inmediato al hospital, pero las consecuencias fueron devastadoras.

Según el relato recogido en la demanda, M.L. ya no puede caminar ni hablar, y ha tenido que empezar de cero: “Ha regresado a un estado infantil y debe volver a aprender todas las funciones básicas”, especifica el documento. Su abogado lo resume así: “La infancia de M.L. ha cambiado para siempre”. El pequeño pasó seis semanas ingresado y aunque pudo volver a casa, aún no ha recuperado las capacidades que tenía antes del incidente.

El texto de la demanda detalla el alcance de los daños: “M.L. no puede articular palabras, escribir, vestirse o usar el baño sin ayuda”. Su vida diaria se ha transformado por completo.

Un niño en la consulta
Un niño en la consulta del dentista. (Europa Press)

No hay respuesta de la clínica

Al ser preguntado por NBC News este asunto, el anestesista Lane D. Robinson dijo que prefería no comentar nada y que cualquier explicación debería venir de la mano de su abogado. Sin embargo, no proporcionó su nombre.

Tanto la clínica como el doctor Davis tampoco han respondido a los intentos de contacto. Según los registros médicos, Davis no ha tenido antecedentes por mala praxis y se ocupa de la consulta desde el año 2021. Antes de eso, trabajó cinco años en el área de Seattle y cuenta con títulos avanzados en odontopediatría y ciencias orales.

Hasta ahora, los representantes de la familia aseguran que nadie ha dado respuesta a la demanda presentada.

Temas Relacionados

Negligencias MédicasHospitales EspañaSanidad EspañaEnfermedadesTribunalesEspaña-SociedadTribunales EspañaSentenciasSentencias EspañaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

“Nunca viajes con tu DNI si has denunciado su robo”: la Policía advierte de sus peligros

A través de sus redes sociales, la policía nacional explica qué tienes que hacer si has encontrado tu DNI después de haber denunciado su pérdida o robo

“Nunca viajes con tu DNI

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre Estados Unidos tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las autoridades estadounidenses le hicieron esperar en una sala durante cinco horas y nunca llegaron a comunicarle el motivo de la detención

Una española revela qué es

La alpinista rusa atrapada a 7.000 metros de altura que no puede ser rescatada: una espera agónica

Natalia Nagovitsyna sufrió una fractura durante el descenso del Pico Pobeda y permanece aislada desde hace más de diez días; la operación de rescate ha sido suspendida por su extrema peligrosidad

La alpinista rusa atrapada a

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Como cada jueves, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once: jugada

Un colombiano que vive en España explica una de las cosas que le parece más rara del país: “No encuentras nada abierto”

El vídeo ha generado una gran cantidad de reacciones, especialmente entre usuarios que han negado sus palabras o señalado que la realidad no suele ser como la que él ha relatado

Un colombiano que vive en
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una española revela qué es

Una española revela qué es lo que no te cuentan sobre EEUU tras pasar un mes en Los Ángeles: “He esperado a estar en España para contarlo para que no me deportaran”

Las tres claves para detectar si tu pareja es la persona con la que quieres estar, según una psicóloga

Un profesor de secundaria de Barcelona detenido junto a otras 15 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil

Los hospitales franceses deben prepararse para un eventual conflicto armado: la carta del Ministerio de Salud

La Justicia rechaza la indemnización de 152.000 euros a un trabajador que perdió el pulgar derecho en un accidente laboral

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

El pueblo más barato para comprar una vivienda en Cádiz: tres veces por debajo de la media provincial

“Mi ex ha sacado la mitad del dinero de la cuenta conjunta, ¿puede hacerlo?”: un abogado responde

Este es el precio de la gasolina este 28 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Hay tres cosas que hace tu jefe siempre que no son legales”

DEPORTES

Djokovic habla sobre cómo se

Djokovic habla sobre cómo se siente: “Tengo el sentimiento de no ser suficiente desde muy pequeño”

Mattia Bellucci, amante de los tatuajes y rival de Alcaraz en el US Open: “Jugué contra él cuando tenía 16 años y me sorprendió su nivel”

Quién es Izan Almansa, el hijo pródigo del Real Madrid de baloncesto que vuelve a casa y que encandila Scariolo para la selección

Muere a los 51 años el exciclista Mutriku Peio Arreitunandia

Los cambios que tiene que llevar a cabo el FC Barcelona para que el Johan Cruyff pueda acoger el partido ante el Valencia