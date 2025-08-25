España

Una familia salva la vida de una niña que se estaba ahogando en la piscina: consiguen reanimarla siguiendo por teléfono los consejos de los médicos

La movilización de sus familiares y la rápida comunicación con los servicios de emergencia evitaron por poco una tragedia. La menor necesitó ser reanimada posteriormente con primeros auxilios

Por Guillermo Urquiza

Un niño saltando en una
Un niño saltando en una piscina (Adobe Stock)

Frente al calor insoportable de los meses estivales, las piscinas son el día a día de muchas familias. Es una forma sencilla de refrescarse y hacer más llevadera su cotidianeidad frente a la ola de calor. Socializan, descasan del trabajo, pasan tiempo con sus hijos. Es el plan perfecto para esas largas tardes de julio y agosto. Sin embargo, a pesar de la diversión, las piscinas también demandan seguridad y compromiso, especialmente hacia los más pequeños. La infancia es una etapa de la vida donde la inexperiencia, en ocasiones, puede comprometer la seguridad del menor. Su curiosidad los vuelve más vulnerables frente a las contingencias de la vida, por ello, requieren de una supervisión por parte de sus padres y familiares.

Una historia que casi termina en tragedia

Y a veces, incluso siendo supervisados, suceden incidentes que ponen en peligro su vida. Esto fue lo que le sucedió a una niña francesa. El pasado 21 de agosto de 2025, una menor estuvo a punto de ahogarse en la región del Loira, en la piscina de unos familiares ubicada en la localidad de Ricamarie. Según informa el medio regional francés Midi Libre, la niña se encontraba jugando cerca de la piscina cuando un altercado le desplazó hacia el agua. Al principio, trató de mantenerse a flote y nadar hacia el borde, pero su corta edad y la falta de experiencia en el medio acuático le impidieron controlar la situación. La tensión aumentó cuando comenzó a hundirse sin lograr alcanzar el bordillo para salir por sí misma.

La infancia se constituye como
La infancia se constituye como una de las etapas de la vida más vulnerables. Por ello requiere de supervisión y prevención real (AP foto/Peter Dejong)

La rápida movilización de sus familiares

La respuesta de sus familiares, al percatarse de la situación, fue inmediata. Se lanzaron al agua y pusieron a salvo a la niña. Mientras tanto, contactaron a los servicios de emergencia que, por teléfono, pusieron en marcha un plan urgente de primeros auxilios. Guiándolos en todo momento, les explicaron como brindar a la niña los primeros auxilios que necesitaba. De esta manera, conseguirían mantenerla con vida hasta la llega de un equipo profesional. Las directrices fueron sencillas y eficaces. La familia hizo caso en todo momento a los servicios de emergencia, garantizando la supervivencia de la menor.

El operador del SDIS 42 (el cuartel local de Emergencias) asumió el peso de la situación, tranquilizando a los familiares y explicándolos cómo proceder. Los primeros auxilios fueron todo un éxito. Esto consiguió aliviar a la familia, presa del pánico. La menor continuó con vida hasta la llegada de los profesionales que rápidamente asumieron el control, desplegando su protocolo de evacuación y emergencia. La niña consiguió ser reanimada.

Policía cordobesa asistió a una familia desesperada por el ahogamiento de su bebé

Fue gracias a la rápida respuesta conjunta, por un lado, de los familiares, y por otro lado, de los servicios de emergencia, que la menor consiguió salvarse. Accidentes como este ponen de manifiesto la importancia de garantizar espacios seguros para los más pequeños en las piscinas. No se trata solo de una supervisión real por parte de sus familiares, sino también de protocolos de seguridad: socorristas, equipo de primeros auxilios que, en caso de accidentes, pueden intervenir de forma rápida. Si bien es cierto que gran parte de la responsabilidad recae en los padres o tutores legales, al mismo tiempo, la contingencia de la vida puede ser muy ambiciosa haciendo que estos se despisten. Por ello, es necesario que todas las piscinas cuenten con profesionales específicos que vigilen con esmero y dedicación a los bañista, alertando de posibles riesgos. La observación puede ser la mejor estrategia preventiva para garantizar la seguridad de los más vulnerables.

