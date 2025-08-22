Nathalie Seseña, actriz de ‘La que se avecina’, se confiesa: “El casting fue muy duro, fue un poco extraño”

Nathalie Seseña, Berta en La que se avecina (Wikimedia Commons)

La que se avecina es, a estas alturas, mucho más que una simple comedia de televisión. Estrenada en 2007 tras el fenómeno de Aquí no hay quien viva, la serie creada por los hermanos Caballero, ha logrado mantenerse durante 18 años en antena, algo poco habitual en la pequeña pantalla. Su secreto: un humor descarado, situaciones surrealistas y un reparto que ha sabido renovarse ante las nuevas generaciones. Gracias a eso, muchos espectadores se han mantenido fieles a las aventuras de los vecinos más famosos de España, en Mirador de Montepinar.

El testimonio de Nathalie Seseña y Jordi Sánchez

En todo este tiempo, son muchos los actores que han compartido anécdotas sobre lo que significa formar parte de una producción tan longeva. Uno de los testimonios más curiosos lo recogió La Vanguardia, a raíz de una entrevista en Mediaset Infinity con Nathalie Seseña y Jordi Sánchez, responsables de dar vida a una de las parejas más icónicas de la ficción: Berta Escobar y Antonio Recio.

Hoy resulta difícil pensar en ellos separados, pero lo cierto es que su primer encuentro no fue tan idílico como la química que transmiten en pantalla. Según reconoció Jordi Sánchez, no tuvieron química al conocerse. Seseña lo corroboró recordando cómo fue aquel casting decisivo: “El casting fue durísimo porque yo llegué muy nerviosa y empecé a hacer la prueba. Era como en una pared que parecía la cama, entonces fue un poco extraño. Este hombre estaba superserio”.

Uno de los personajes de 'La que se avecina' más aclamados por los telespectadores (Europa Press)

La actriz relató que lo único que él le preguntó fue si se sabía el texto. Sánchez, por su parte, se defendió explicando que ya era la cuarta vez que ensayaba la misma escena con distintas actrices aquel día y que estaba completamente agotado. Aun así, para Nathalie la impresión no pudo ser peor. “Dije: ‘Vale, ya está, no me van a coger’. Estaba pasando una época difícil también a nivel personal y dije: ‘Pues voy a apagar el móvil’. Y lo apagué”, confesó.

A pesar de esas malas sensaciones, la historia dio un giro inesperado: Seseña fue finalmente seleccionada y, con el paso de los años, la supuesta falta de química inicial se transformó en todo lo contrario. Ambos actores coinciden en que trabajar juntos resulta muy fácil y que disfrutan cada rodaje. La complicidad entre ellos ha convertido a Antonio Recio y a Berta en una de las parejas televisivas más reconocibles y queridas.

El reparto de 'La que se avecina'

En definitiva, lejos de aquel casting tenso y lleno de dudas, lo que hoy transmiten en pantalla es naturalidad. Y quizá ahí radica buena parte del encanto de La que se avecina: ser capaces de representar a personajes de la vida cotidiana, donde los imaginarios culturales españoles y el humor se entremezclan, capaces de remover a los telespectadores.