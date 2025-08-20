España

Humillaciones, palizas y muerte en directo: la policía francesa investiga el fallecimiento del streamer francés Jean Pormanove

Las autoridades iniciaron el pasado diciembre una investigación sobre presuntos “actos violentos deliberados” contra “personas vulnerables” que han acabado en vídeos difundidos en Internet

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

Guardar
El streamer francés fallecido en
El streamer francés fallecido en directo, Jean Pormanove. (Instagram/@jeanpormanove)

La policía francesa investiga las causas de la muerte del streamer de 41 años Jean Pormanove (también conocido como “JP”) ocurrida durante una emisión en directo en la plataforma de streaming australiana Kick. El creador de contenido, que acumula cientos de miles de suscriptores en esta plataforma, llevaba alrededor de doce días en retransmisión ininterrumpida con sus colegas streamers, día y noche. Durante todo este tempo, las cámaras grababan todo lo que sucedía en aquella habitación, incluida su posterior muerte.

En un vídeo difundido inicialmente a través de Kick este lunes y viralizado posteriormente, JP aparece aparentemente dormido sobre una cama, cubierto con un edredón y acompañado por dos hombres; uno de ellos, identificado aparentemente como Narutovie, arroja una pequeña botella de agua de plástico hacia JP para intentar despertarlo.

Pero ni los pocos usuarios que se encontraban siguiendo la retransmisión ni sus propios colegas todavía eran conscientes de que el streamer se encontraba sin vida. Las imágenes, según afirmaron numerosos usuarios, corresponderían a momentos previos a la muerte de JP o al hallazgo de la propia. El suceso habría sucedido este domingo y fue el propio Narutovie el que notificó la muerte del streamer a través de sus redes sociales, pidiendo que no se difundiese el vídeo.

Las redes han cargado precisamente contra sus acompañantes, ya que son decenas las pruebas documentales que acreditan que en sus directos sufría palizas, ahogamientos, descargas eléctricas, retos extremos y maltrato psicológico por parte de sus supuestos colegas.

El macabro caso ha provocado la condena de los políticos en Francia, entre ellas, la secretaria de Estado francesa de la Inteligencia Artificial y Economía Digital, Clara Chappaz, quien señaló que la muerte de Jean Pormanove y la violencia que sufrió son “absolutamente espantosas”.

“Expreso mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Jean Pormanove fue humillado y abusado durante meses en directo en la plataforma Kick. Se está llevando a cabo una investigación judicial. Me comuniqué con Arcom [la Autoridad de Regulación de la Comunicación Audiovisual y Digital] y presenté una denuncia sobre Pharos. También contacté a los administradores de la plataforma para obtener una explicación. Responsabilizar a las plataformas en línea por la difusión de contenido ilegal no es una opción: es la ley. Este tipo de fallo puede conducir a lo peor y no tiene cabida en Francia, Europa ni en ningún otro lugar”, ha denunciado en un mensaje en X.

Una investigación sobre actos de violencia deliberada en plataformas de streaming

La policía de Niza abrió una investigación hace ocho meses sobre presuntos “actos violentos deliberados” contra “personas vulnerables” que han acabado en vídeos difundidos en Internet, concretamente en esta plataforma de streaming. Según una información del medio francés Mediapart, Chappaz fue alertada de estos episodios de violencia el pasado diciembre de 2024, pero la denuncia no fue atendida.

Noticias del día 20 de agosto del 2025.

La reacción de Kick se produjo este miércoles, dos días después del suceso, y fue acompañada de un mensaje en la red social X en el que la plataforma expresó estar “profundamente apenados” por la desaparición de Jean Pormanove: “Transmitimos nuestras condolencias a su familia, amigos y comunidad”, añadió ene l comunicado la plataforma, que a continuación aseguró que todos los co-streamers que participaron en esa transmisión en directo han sido expulsados mientras se desarrolla la investigación.

Además, la empresa aseguró: “Nos comprometemos a colaborar plenamente con las autoridades en este proceso. Hemos puesto fin a nuestra relación con la antigua agencia francesa de redes sociales y estamos revisando todo nuestro contenido en francés. Nuestra prioridad es proteger a los creadores y garantizar un entorno más seguro en Kick”.

Temas Relacionados

muerteskickFranciaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados de la Triplex de

La vuelta al cole de AliExpress: productos y dispositivos con descuentos irresistibles

Aprovecha la Vuelta al cole de AliExpress y hazte con dispositivos pensados para acompañar tus estudios, entretenimiento y momentos de ocio

La vuelta al cole de

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Refrescarse en verano será un privilegio en ciudades como Barcelona, Teruel o Valencia, donde el sobrecoste por tener esta comodidad en casa supera ampliamente la media nacional

Comprar un piso con piscina

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Las fuentes consultadas por Europa Press han precisado que la diligencia informativa se trata de un procedimiento “habitual”

El CGPJ abre diligencias informativas

Jaume Anglada sale de la UCI 12 días después del accidente: su próxima operación y su estado actual

El cantante mallorquín evoluciona dentro de la gravedad tras haber sido arrollado por un vehículo mientras iba en moto el pasado 8 de agosto

Jaume Anglada sale de la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El CGPJ abre diligencias informativas

El CGPJ abre diligencias informativas al juez Peinado a raíz de una queja de Bolaños por “presuntas irregularidades” en su interrogatorio

Una empleada del hogar consigue elevar la indemnización por su despido improcedente de 2.000 a casi 9.000 euros tras llevar su caso a la Justicia

Un hombre crea un nuevo tipo de pasta: “Está diseñada para ser perfecta”

La Policía Nacional detiene en Ibiza a tres “importantes miembros” de la ´Ndrangheta, mafia calabresa con más de 150 años de existencia

Una doctora explica uno de los principales motivos por los que te cuesta dormir: “Tu cuerpo piensa que sigue siendo de día”

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Comprar un piso con piscina cuesta un 91% más: un ‘lujo’ que dispara el precio de la vivienda en España

Un abogado afirma que el motivo de tu despido “casi siempre es falso”: “Es algo que veo todos los días”

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 1 de este 20 agosto

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Willy Hernangómez confiesa el calvario

Willy Hernangómez confiesa el calvario que sufrió durante la última temporada: “Perdí el amor por el baloncesto en el Barça”

El jefe de Ferrari ya echa de menos al piloto español: “Pensamos que Hamilton lo tendría todo bajo control, pero no es como Carlos Sainz”

El lío del Real Madrid con Franco Mastantuono y una posible alineación indebida en el partido ante Osasuna

Qué ocurrió en el partido entre el FC Barcelona y el Mallorca del que ha hablado Xabi Alonso

El tenista español Davidovich critica las condiciones en las que se jugó la final de Cincinnati entre Alcaraz y Sinner: “Algo tiene que cambiar”