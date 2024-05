Qué es Kick, la plataforma elegida por los streamers como Coscu para destronar a Twitch

Martín Pérez Disalvo, Coscu, se ha convertido en una figura clave del nuevo servicio de stream

En un giro significativo en el mundo del stream, muchos creadores de contenido han decidido migrar desde Twitch hacia alternativas emergentes como Kick. Esta tendencia ha cobrado fuerza en los últimos meses, impulsada por la disconformidad expresada por los streamers respecto a las decisiones tomadas por los directivos de Twitch.

Liderando este movimiento, se encuentra el argentino Martín Pérez Disalvo, Coscu, quien se ha convertido en una figura clave, incentivando a muchos de sus colegas de habla hispana a unirse a la llamada “ola verde”.

Desde la aparición de estas plataformas, el dominio de Twitch, ha sido cuestionado repetidamente con la creación de diferentes alternativas, las cuales terminan sucumbiendo ante el poder de la empresa líder. Sin embargo, la situación actual se configura de manera diferente, ya que la migración hacia Kick se ha visto fortalecida por una serie de críticas fundamentadas.

Muchos creadores de contenido han decidido migrar desde Twitch hacia alternativas emergentes como Kick. (Unsplash)

Disalvo, conocido en la comunidad de streaming, ha manifestado públicamente su descontento con las políticas implementadas por los líderes de Twitch con la comunidad hispanohablante sobre los contratos y la poca valoración que reciben.

Asimismo, ha alentado a otros streamers a explorar Kick como una alternativa viable. Según publicaciones recientes, Coscu considera que “la nueva plataforma ofrece mejores oportunidades y condiciones laborales para los creadores de contenido”.

La respuesta de la comunidad de streamers ha sido positiva y varios han seguido el paso de Pérez Disalvo, consolidando una verdadera “revolución en el streaming”.

Qué es Kick

Kick es una plataforma australiana que permite realizar transmisiones en vivo, respaldada por los cofundadores de Stake.com, Bijan Tehrani y Ed Craven. Fue fundada en 2022 con el propósito de competir con Twitch, destacando por su enfoque en una moderación más flexible y en proporcionar a los creadores de contenido una mayor parte de los ingresos generados.

El concepto bajo esta plataforma es el mismo que otras aplicaciones streaming. Allí los creadores abren un canal y empiezan a transmitir en vivo lo que deseen, ya sea un videojuego, un programa o solo charlar con sus seguidores.

La idea detrás de Kick es pensar más en los streamers que en las marcas, por eso ha generado políticas de monetización que son llamativas para los creadores de contenido, mientras que la empresa genera ingresos a través de pautas con los principales anunciantes del mundo.

Ed Craven (FOTO) fundó junto a Benji Tehrani la plataforma Kick en el año 2022. (Abigail Varney/The New York Times)

La aplicación le ofrece a los influenciadores ganancias por el 95%, mientras que la empresa se queda con el 5%. Cifras diferentes a las de Twitch que tiene acuerdos por el 70% para los streamers y 30% para la compañía, aunque bajo ciertas condiciones.

Además de este acuerdo, la plataforma garantiza a los creadores de contenido que se van a quedar con todo el dinero que recolecten de sus donaciones. Lo que llama su atención al tener condiciones con mayores ganancias.

Qué streamers hispanohablantes se pasaron a Kick

Como mencionamos anteriormente, Coscu se convirtió en pionero de este cambio tras sentirse insatisfecho con las condiciones de trabajo en Twitch y ver la oportunidad de mayores ganancias en Kick.

Coscu realizó un streaming de 24 horas con éxito en Kick, sin embargo, posteriormente se tomó un descanso de dos semanas debido al miedo al fracaso. A su regreso, encontró estabilidad y ganancias extraordinarias gracias a un acuerdo favorable con la nueva plataforma que asegura el 95% de los ingresos generados por suscripciones y no tiene publicidad. “En Kick la suscripción me da un ingreso del 95%”, afirmó Coscu, contrastando esta cifra con el porcentaje mucho menor que ofrecía Twitch.

Otros creadores de contenido reconocidos en Argentina como Luquita Rodríguez, Duende, Goncho, Coker, Luken, Rober Galati y La Cobra también se han sumado a la ola de cambio. Coscu fue clave en motivar a sus colegas a seguir su ejemplo en busca de mejores condiciones laborales. “Es básicamente hacer el mismo contenido en otra plataforma con toda la comunidad argentina y ganar mucha más plata”, expresó Davo, otro creador que se trasladó a Kick.

La tendencia no solo se limita a Argentina. Figuras internacionales del streaming como Amouranth, Reborn, Biyín, Ricoy, Panpots, ElmiilloR, SoyPan y WestCOL también están explorando la nueva plataforma. Estos grandes nombres en el mundo del streaming reconocen las ventajas económicas y laborales que ofrece Kick sobre Twitch. Reborn, aunque no ha dejado de emitir en Twitch, ha comenzado a dividir su contenido entre ambas plataformas, destacando la versatilidad y las oportunidades presentes en Kick.

El cambio no ha sido fácil para todos. Aunque muchos han encontrado en Kick un terreno fértil para el desarrollo de su contenido, la transición siempre conlleva riesgos y desafíos. Pese a ello, la promesa de ganancias superiores y mejores condiciones ha sido un motor suficiente para generar este éxodo. “De ese anuncio a mí me entra un 40% de ganancias, mismo caso con las suscripciones. Para ser más específico, vos ponés dos dólares y a mí me llegan $0,8″, explicó Davo, resaltando las desventajas de Twitch.

Coscu insinuó que plataformas grandes como Olga y Luzu podrían estar considerando mudarse a Kick

Es interesante ver cómo esta migración también podría influir en los medios digitales. Coscu insinuó que plataformas grandes como Olga y Luzu podrían estar considerando mudarse a Kick, lo que indicaría un cambio significativo en el panorama de la creación de contenido digital.

El fenómeno ha despertado la curiosidad y el interés no solo de los creadores de contenido sino también de los espectadores, quienes parecen dispuestos a seguir a sus streamers favoritos a la nueva plataforma. La efectividad a largo plazo de Kick y su capacidad para mantener a estos creadores y sus audiencias aún está por verse, pero por el momento la tendencia muestra un desplazamiento notable y continuo.