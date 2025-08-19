Última hora de los incendios en España, en directo | Más de 68.000 hectáreas arrasadas en Galicia

Ourense es la provincia más afectada, concentrando la mayoría de los incendios activos y la mayor superficie quemada. En A Coruña hay un incendio controlado y en Lugo tres, mientras que en Pontevedra se registra uno estabilizado. Ante la situación, la Brilat del Ejército de Tierra ha suministrado 8.000 litros de agua al municipio de Trives para reforzar el abastecimiento tras los incendios.

Varios focos están estabilizados , como los de Maceda, Vilardevós-Fumaces, Agolada, Riós y Montederramo, mientras que algunos ya están controlados, entre ellos los de A Fonsagrada, Cervantes, O Saviñao, Muxía y San Cibrao das Viñas.

Galicia registra ocho incendios activos que ya han quemado más de 68.000 hectáreas, según la Consellería do Medio Rural. Entre los más extensos se encuentran los de Chandrexa de Queixa y Vilariño ( 18.000 hectáreas ), Oímbra y Xinzo de Limia ( 15.000 ), Larouco-Seadur ( más de 20.000 ) y A Mezquita-A Esculqueira ( 10.000 ). Otros incendios afectan a zonas como Vilardevós, Carballeda de Avia, Beade y A Veiga.

Más de 500 personas se concentraron en la Plaza Mayor de La Bañeza para exigir al Ministerio del Interior la declaración de nivel 3 de emergencia de interés nacional y pedir la dimisión de responsables de la Junta de Castilla y León, apuntando a Juan Carlos Suárez-Quiñones y José Ángel Arranz por su gestión de los incendios. Durante la protesta, que los organizadores calificaron de “éxito”, se recogieron cerca de 200 peticiones dirigidas al Ministerio del Interior. Los manifestantes denuncian la falta de medios frente a la ola de incendios y señalan que la situación supera las capacidades autonómicas y locales, comprometiendo la seguridad y el medio ambiente. Las movilizaciones continuarán en Valladolid.

22:11 hs

Otra noche crítica por los incendios: miles de evacuados y focos activos en Galicia, Castilla y León y Extremadura

Residentes luchan contra las llamas en la localidad de Rebordondo, cerca de Ourense, en el noroeste de España, el 18 de agosto de 2025. (AP Foto/Pablo Garcia)

Los equipos de emergencia enfrentan una intensa tarea para controlar 21 incendios de nivel 2 de peligrosidad, especialmente en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Estos fuegos han obligado a desalojar a más de 33.750 personas. En la provincia de Zamora, el cambio de viento dificultó los trabajos en el incendio de Porto, que afecta zonas protegidas como el Parque Natural del Lago de Sanabria y ha llevado al desalojo de doce localidades. Desde el mes de junio, las autoridades han detenido a 33 personas e investigado a 93 por su presunta implicación en los incendios, que ya han provocado cuatro muertes.

La situación es especialmente grave en Galicia, donde los siete incendios activos en Ourense han quemado más de 67.500 hectáreas, según la información de EFE. El fuego de Larouco, catalogado como el mayor registrado en esta comunidad, sigue sin control y ha destruido más de 20.000 hectáreas en áreas de alto valor natural. En Castilla y León, la bajada de temperaturas ha favorecido la contención de algunos focos, aunque en la comarca de Sanabria el viento ha complicado el panorama. Cerca de 8.000 personas siguen fuera de sus hogares entre localidades desalojadas y zonas en alerta.

En Extremadura, el incendio de Jarilla continúa activo tras una semana, con 15.500 hectáreas calcinadas y riesgo para poblaciones cercanas como Jerte y Tornavacas. Mientras tanto, en Asturias la mejora climática ha permitido frenar la expansión del fuego, aunque algunas áreas en la región, como Picos de Europa y Cangas del Narcea, permanecen afectadas. Las acciones de los equipos de extinción han evitado daños mayores en espacios naturales considerados patrimonio.