España

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Aquí también están los precios de las gasolinas en Valencia, Zaragoza, Málaga y Sevilla

Por Infobae Noticias

Guardar
Desde gasolina y hasta diésel,
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales carburantes (Infobae)

¿No sabes cuál es el precio de las gasolinas por litro en España? Consulta a continuación los costos más altos y más bajos en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este martes 19 de agosto, de acuerdo con los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,209 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,255 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,929 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,52 euros el litro

Precio mínimo: 1,197 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,253 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,785 euros el litro

Precio mínimo: 1,415 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,279 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,651 euros el litro

Precio mínimo: 1,325 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,629 euros el litro

Precio mínimo: 1,339 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,765 euros el litro

Precio mínimo: 1,549 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,589 euros el litro

Precio mínimo: 1,295 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,739 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,173 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,649 euros el litro

Precio mínimo: 1,183 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,245 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,769 euros el litro

Precio mínimo: 1,495 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,549 euros el litro

Precio mínimo: 1,269 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,619 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,699 euros el litro

Precio mínimo: 1,599 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de los combustibles
El precio de los combustibles cambia todos los días (Europa Press)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

Temas Relacionados

GasolinaPrecio GasolinaEspaña-EconomiaNoticias

Últimas Noticias

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

El habitáculo de un automóvil puede alcanzar los 50 grados si permanece una hora bajo el sol, incluso cuando la temperatura exterior es de 31 grados

Un mecánico explica la “norma

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

El empresario advierte en un pódcast sobre la escasez de líderes jóvenes capaces de tomar el testigo en las grandes compañías

José Elías revela lo que

Una camillera reclama el pago de las horas extras y la empresa la relega a conducir ambulancias: deberán indemnizarla con 25.000 euros

La Justicia ha confirmado la nulidad de la modificación sustancial de las condiciones laborales impuesta a la trabajadora

Una camillera reclama el pago

Un psicólogo explica ‘la ley del hielo’, una conducta que aplican muchas parejas en una discusión: “Cada vez que no puede salirse con la suya, usa esta técnica”

Reconocer las señales de esta dinámica, como el aislamiento prolongado o la falta de diálogo, es clave para evitar consecuencias negativas para la salud mental y la autoestima

Un psicólogo explica ‘la ley

Muere Ricardo Medina, fundador de Telemadrid y creador de ‘España directo’, a los 67 años

El periodista empezó su camino en el mundo periodístico a los 17 años y dedicó la mayor parte de su vida a su gran pasión

Muere Ricardo Medina, fundador de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica la “norma

Un mecánico explica la “norma obligatoria” para todos los conductores en verano: “Baja todas las ventanillas”

Una camillera reclama el pago de las horas extras y la empresa la relega a conducir ambulancias: deberán indemnizarla con 25.000 euros

Indignación por el bocadillo que le dan a los bomberos forestales: “Somos los primeros que sabemos que está la cosa difícil, pero...”

El Gobierno despliega a sus ministros en pleno agosto para combatir al PP en la guerra política por los incendios

Si un hotel te pide escanear tu DNI para hacer el ‘check-in’ no aceptes: estos son los motivos detrás de la prohibición y las consecuencias económicas

ECONOMÍA

José Elías revela lo que

José Elías revela lo que le dijo a Florentino Pérez la última vez que desayunaron: “Es una mente privilegiada”

Todo mejoraría si la ciencia se ocupara más de las mujeres: solo el 1% de los estudios aborda sus enfermedades

Los Z quieren equidad, los millennials progresión y los ‘baby boomers’ estabilidad: las prioridades laborales en España varían según la generación

Lotería 6/49: esta es la jugada ganadora y el resultado del sorteo del lunes 18 de agosto

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del lunes 18 agosto

DEPORTES

Salvador Moreno, coordinador del primer

Salvador Moreno, coordinador del primer club de Dean Huijsen, nuevo fichaje del Real Madrid: “Siempre estaba un paso por delante del resto”

Las palabras de Sinner tras retirarse por el calor en la final de Cincinnati: “Desde ayer no me sentí bien, pensaba que podría mejorar durante la noche, pero fui a peor”

Alcaraz se proclama campeón tras la retirada de Jannik Sinner de la final de Cincinnati

El hijo de Fernando Redondo, leyenda del Real Madrid, debuta en LaLiga: “Mi padre fue el mejor de la historia en su posición”

El FC Barcelona no es el único en tener problemas para cuadrar las cuentas e inscribir a jugadores: el Getafe se presentó con 13 en el partido ante el Celta