Las niñas ya no eligen a la Reina Letizia y a la princesa Leonor como sus “jefas” soñadas: casi el 13% quieren ser futbolistas

La reina Letizia durante su visita al colegio Cortes de Cádiz. (Antonio Gutiérrez/Europa Press)

La XIX Encuesta “¿Qué quieres ser de mayor?”, realizada por Adecco en 2025, refleja un cambio claro en los referentes y aspiraciones de la infancia española. Profesiones ligadas al deporte y personajes del ámbito musical y digital desplazan a figuras institucionales y a trabajos tradicionales.

Profesiones: el fútbol gana popularidad

A la pregunta “¿qué quieres ser de mayor?”, el 20% de los niños elige ser futbolista, lo que convierte a esta profesión en la más mencionada entre ellos. El 10% de las niñas también sueña con ello, situando esta opción en segundo lugar, solo por detrás de profesora (19,4%). En la encuesta de 2019 del mismo grupo, la profesión de futbolista no era tan popular entre las niñas, obteniendo un 7,1% y siendo la quinta opción más popular.

Este año, otras elecciones entre las niñas son veterinaria, doctora, psicóloga o cantante. También aparecen peluquera, arquitecta, astronauta o cocinera. En el caso de los niños, el resultado es distinto: la segunda profesión más citada es policía (10%). Tras ellas, youtuber, informático, bombero, ingeniero, cocinero, abogado o jugador de baloncesto. Ser profesor no recibe ningún voto. También se percibe un cambio con respecto a la encuesta de 2019, cuando el 12,5% los niños querían ser docentes, siendo la tercera opción más deseada.

Jefes y jefas soñados: cambio de referentes

La encuesta también pregunta a los menores a quién les gustaría tener como jefe o jefa. En 2024, entre las niñas aparecían la princesa Leonor (3,9%) y la reina Letizia (2,2%). En 2025, ambas desaparecen del ranking.

Este año, entre las niñas, el liderazgo lo ocupa Aitana (15,5%), seguida por la astronauta Sara García (8,4%). También destacan mamá (7,1%), la creadora de contenido Lalachus, la cantante Lola Índigo , la futbolista Aitana Bonmatí, una amiga (3,9%), yo misma (3,9%), mi profe y Lola Lolita.

Entre los niños, los más mencionados son el futbolista Lamine Yamal (13,1%), Carlos Alcaraz (11,8%), papá (7,8%), Ibai Llanos, Mbappé, un amigo (4,6%), David Broncano, el astronauta Pablo Álvarez, yo mismo (2,6%) y Plex.

La comparación con 2024 muestra la salida de Leonor y Letizia como referentes y la entrada de deportistas, músicos e influencers en los primeros lugares.

Qué valoran para el futuro laboral y la jubilación

La encuesta de 2025 incluye además preguntas sobre qué consideran importante para encontrar trabajo. Los niños y niñas señalan la actitud (19,3%) y la formación (18,6%) como los factores principales. Después aparecen la personalidad, las habilidades y competencias y el buen ambiente laboral. Saber idiomas alcanza un 5,4% y otros aspectos como herramientas adecuadas, cualidades físicas o buenas condiciones de salario y horario quedan más atrás.

Respecto a los planes para la jubilación, entre las niñas la opción más mencionada es pasar tiempo en familia (34,8%), seguida de viajar (18,1%), realizar acciones altruistas (8,4%), hobbies y aficiones (7,1%) o cuidar a sus mascotas (4,5%). Entre los niños, la primera preferencia es viajar (15,3%), seguida por planes de ocio como cine o salir (10,7%), seguir trabajando (8%), tiempo en familia (7,3%) o cuidar de las mascotas (5,3%).