Ranking Spotify en España: top 10 de los podcasts del momento

Más de una docena de servicios de streaming compiten de forma feroz para ser los reyes del mercado, entre ellos Spotify. (Infobae)

Spotify actualizó su top con los 10 podcast más populares del momento en España confirmando una vez más hacia dónde se inclinan las diferentes preferencias del público.

Ya sea por su estilo narrativo, por la figura que lo conduce o por su contenido viral, estos títulos marcan tendencia entre la audiencia hispanohablante.

Los podcast no son un tema menor, es una de las formas más populares para llegar a millones de personas. En lo que va de 2025 el número de oyentes de podcasts en el mundo alcanzó los 584,1 millones, según estadísticas de la firma Backlinko, lo que representa un aumento interanual del 6,83%. Para 2027, se prevé que el número de oyentes de podcasts a nivel mundial alcance los 651,7 millones.

Top 10 de podcast más escuchados en Spotify en España

1. La Ruina

Tomàs Fuentes e Ignasi Taltavull comentan y juzgan la peor anécdota de la gente que viene de público al programa. La historia más miserable se lleva un premio.

2. Como si nadie escuchara

Como si nadie escuchara es un espacio en el que Cris Blanco, comunicadora y creadora de contenido en redes sociales, trata temas relacionados con las emociones, salud mental, vivencias, reflexiones, actualidad.. Todo desde su propia experiencia, con la intención de que te sientas acompañadao en tu día a día, que te conozcas más a ti mismao y que pases un rato agradable, como una charla entre amigas. Recogido como uno de los 50 mejores podcast en España según la revista Forbes y habiendo encabezado numerosas veces la lista de podcast más escuchados en Spotify España, “Como si nadie escuchara” se posiciona como un podcast que genera gran interés entre jóvenes (y no tan jóvenes) que desean sentirse acompañados, comprendidos y desarrollar la mejor versión de sí mismos.

3. Nadie Sabe Nada

Andreu Buenafuente y Berto Romero se sientan frente a frente, micro a micro, e improvisan. ¿Qué puede salir mal? El humor de estos dos genios es oro para tus orejas. Ábrelas bien que, en el fondo, nadie sabe nada. En directo en Cadena Ser los sábados a las 12:00 y a cualquier hora si te suscribes.

4. DAVID JIMÉNEZ - El Director

Un podcast para mentes libres donde David Jiménez conversa con las voces más atrevidas y revela lo que otros censuran. Sin camisetas ideológicas ni ataduras al poder. Todos los lunes a las 18h. También en el canal de YouTube "David Jiménez - El Director".

5. MICRODOSIS DE AMOR PROPIO

Bienvenidx a este canal donde el amor propio no es cursi, es revolucionario. Aquí encontrarás las Microdosis de Amor Propio, mi podcast hecho para despertar, sanar, cuestionar y reconectar contigo mismx. Cada episodio es una píldora de conciencia, emoción y verdad. Historias reales, herramientas de bienestar, entrevistas poderosas y reflexiones que te invitan a mirar hacia adentro. Si estás en tu camino de transformación, este espacio es para ti. Suscríbete y recuerda: no necesitas hacerlo todo, solo necesitas empezar por ti. MicrodosisDeAmorPropio KatherinePorto PodcastDeBienestar

6. MP4: Mesa para 4 con Ptazeta y Miriam Martín

“MP4: Mesa para 4”, el nuevo videopodcast musical de Playz que reúne, en un mismo espacio, a las voces más relevantes de la industria. Cada episodio juntará a dos artistas invitados, que se sentarán juntos por primera vez, generando un espacio de conversación a cuatro voces. Además, el videopodcast cuenta con la peculiaridad de tener otra artista musical internacional como presentadora, Ptazeta, junto a la periodista y comunicadora, Miriam Martín.

7. ConPdePodcast

Bienvenidos a ConPdePodcast, presentado por Luis Usera. Todos los meses habrá charlas con diferentes invitados en los que se tocarán todo tipo de temas. Un podcast para todos los públicos que pretende fomentar el pensamiento crítico y aprender nuevas cosas.

8. Tengo un Plan

Ya puedes comprar entradas a los eventos de 2025 aquí: https:tengounplanpodcast.comeventos-presenciales Nos vemos todos los Lunes y los Jueves a las 12am con los mayores expertos de cada área de la vida para crecer y aprender sobre lo que hacen.

9. WORLDCAST

Hosted by: Pedro Buerbaum. Nuevo podcast cada jueves. Conversaciones sin cortes, filtros ni guiones. Todo tipo de invitados. Síguenos en nuestras redes sociales.

10. Desayuno Royale

¡Hola a todos y bienvenidos a Desayuno Royale, el morning show de Alvaro845! En este espacio hablamos de ciencia, historia, tecnología, economía y básicamente, cualquier cosa que se nos ocurra!

*Algunos títulos podrían no tener descripción porque la plataforma no la proporciona.

Los podcasts favoritos del 2024

Los podcast han retomado fuerza entre los usuarios de las plataformas de streaming, sobre todo tras la pandemia de coronavirus (Bloomberg/Gabby Jones)

Los podcasts se han convertido en una fuente de entretenimiento para miles de personas que buscan diversificar el contenido que consumen. Gracias a plataformas como Spotify estos programas se han vuelto más accesibles, tanto para los usuarios con más opciones de programas, hasta los creadores de contenido que pueden iniciar a grabar sin necesidad de tener un estudio completamente profesional.

Todos los géneros de podcasts han sido bien recibidos, desde comedia a asesinos seriales y hasta acompañamiento psicológico. Los escuchas disfrutan de sus contenidos favoritos en el tráfico, mientras lavan trastes o simplemente quieren sentarse en el sillón y sentir que están escuchando a sus amigos.

Aunque cada país tiene sus propios gustos en podcasts, el wrapped del 2024 dejó en claro que los podcasts con información interesante fueron los favoritos a nivel mundial. A continuación los 10 más escuchados del año:

1.- The Joe Rogan Experience

2.- Call Her Daddy

3.- Huberman Lab

4.- This Past Weekend w/ Theo Von

5.- The Diary Of A CEO with Steven Bartlett

6.- Serial Killers

7.- Relatos de la Noche

8.- Crime Junkie

9.- Café Com Deus Pai | Podcast oficial

10.- El Podcast de Marian Rojas Estapé

Los podcasts iniciaron como una innovación en 1870 con el invento de Thomas Alba Edison: el fonógrafo. Los intelectuales de esa época dijeron que con este innovador artefacto las personas podrían leer libros “con los ojos cerrados”, además que ayudarían a contar cuentos a niños mientras los padres dormían, entre otros beneficios. Hoy en día, los podcasts se han convertido en programas con episodios con duraciones de hasta más de una hora, con una periodicidad y que pueden escucharse en cualquier momento y lugar.