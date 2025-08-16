España

Los líderes europeos aplauden los esfuerzos de Trump en su reunión con Putin e insisten en una segunda reunión trilateral con Zelenski

Censuran la propuesta de Moscú de imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania y el veto ruso a su adhesión a la OTAN y UE. Subrayan además que las “fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”

Daniel Malagón

Por Daniel Malagón

El presidente francés, Emmanuel Macron;
El presidente francés, Emmanuel Macron; el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; y miembros del gobierno francés asisten a una videoconferencia con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la guerra en curso en Ucrania. (PHILIPPE MAGONI/Pool vía Reuters)

La reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska se ha saldado sin acuerdos hacia un alto el fuego en la invasión rusa, pero los líderes europeos han aplaudido “los esfuerzos” del presidente estadounidense “para detener las matanzas en Ucrania, poner fin a la guerra de agresión de Rusia y lograr una paz justa y duradera”. En una declaración conjunta emitida este viernes, los líderes europeos han insistido en la celebración de una segunda reunión para seguir avanzando en las conversaciones pero, eso sí, con la presencia de Zelensky y el apoyo europeo.

La declaración ha sido firmada por el presidente francés Macron, la primera ministra italiana Meloni, el canciller alemán Merz, el primer ministro británico Starmer, el presidente finlandés Stubb, el primer ministro polaco Tusk, el presidente del Consejo Europeo Costa y la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, quienes han sido informados a primera hora por el propio Trump de las conclusiones de la cumbre.

Los europeos trasladaron este miércoles al mandatario estadounidense que un alto el fuego debía ser el paso previo a cualquier negociación sobre concesiones territoriales y que nada sobre Ucrania debe decidirse sin los ucranianos. Pero Trump y Putin no han logrado acercar posiciones ni para un acuerdo de paz, ni para una tregua en la guerra. Sobre la reunión trilateral, el asesor de Putin, Ushakov, aseguró este viernes que “el tema de una cumbre trilateral entre Putin, Trump y Zelensky no se ha planteado todavía”.

Cualquier paz duradera debe ir acompañada de garantías de seguridad

“Como dijo el presidente Trump, ‘no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo’. El siguiente paso debe ser continuar las conversaciones, incluyendo al presidente Zelenski, con quien se reunirá pronto”, han señalado en la misiva. El propio líder ucraniano viajará a Washington este lunes y, según lo afirmado por el propio Trump, “si todo sale bien, programaremos una reunión con el presidente Putin”.

Así recibió Trump a Putin en Alaska

Europa insiste en que cualquier acuerdo de paz pasa por que Ucrania cuente con garantías de seguridad sólidas para defender eficazmente su soberanía e integridad territorial, y en este sentido celebran la declaración del presidente Trump de que EEUU estaría dispuesto a ayudar activamente a la llamada coalición de los voluntarios en la provisión de garantías de seguridad en el país.

Ucrania debe tener la última palabra sobre sus territorios

Los europeos han censurado las condiciones que establece Putin de imponer limitaciones a las fuerzas armadas de Ucrania e insisten en que “Rusia no puede tener poder de veto contra la adhesión de Ucrania a la UE y la OTAN”.

Por último, los líderes han recordado que las “fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza”, en una clara alusión a la propuesta de Moscú de un intercambio territorial en el este de Ucrania que, según filtraciones recogidas por The Wall Street Journal, busca que Kiev ceda la totalidad de Donetsk. “Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera”, han señalado.

Y mientras sucedan futuras conversaciones, ya sean a dos, tres o cuatro bandas, la guerra continúa. Putin ha ordenado una ofensiva a contrarreloj para tomar el Dombás y los cambios en el campo de batalla, según afirmó el propio secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, podrían dificultar la paz. En este contexto los líderes europeos han asegurado que “mientras continúen las matanzas en Ucrania, estamos dispuestos a mantener la presión sobre Rusia”. “Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias para presionar la economía de guerra rusa hasta que se logre una paz justa y duradera”, han sentenciado.

